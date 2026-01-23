México

¿Vives en Neza y quieres tramitar tu pasaporte? Te décimos dónde, precios y descuentos para obtenerlo

El tiempo de entrega de este importante trámite es de 3 a 5 días hábiles y las personas adultas mayores podrán acceder a precios especiales

Nezahualcóyotl facilita el trámite de pasaporte para sus habitantes, además, ofrece descuentos para distintos sectores de la población. (Foto: municipio de Neza/Cuartoscuro)

La posibilidad de tramitar el pasaporte mexicano sin salir de Nezahualcóyotl representa un cambio significativo para quienes necesitan este documento. Ahora, los habitantes del municipio pueden gestionar el trámite en la Oficina de Enlace Municipal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), situada junto al Palacio Municipal, lo que elimina la necesidad de desplazarse largas distancias y agiliza el acceso a servicios federales dentro del municipio mexiquense.

Orientación y acompañamiento durante el trámite

Quienes acuden a la oficina municipal cuentan con asesoría personalizada sobre los requisitos, documentos y procedimientos necesarios. Este acompañamiento facilita el proceso y brinda mayor seguridad en cada etapa, desde la recepción de la solicitud hasta la entrega del pasaporte.

El Gobierno Municipal destaca que la atención se realiza en un entorno seguro y eficiente, orientando a cada ciudadano sobre los costos vigentes y la documentación indispensable para cumplir con el trámite.

Tarifas oficiales y descuentos disponibles

La Secretaría de Relaciones Exteriores establece los siguientes precios para la expedición del pasaporte mexicano:

  • Pasaporte con vigencia de un año: 920 pesos
    • Para menores de tres años con discapacidad: 460 pesos (50 % de descuento)
  • Pasaporte con vigencia de tres años: 1,729 pesos
    • Con descuento del 50 %: 900 pesos
  • Pasaporte con vigencia de seis años: 2,440 pesos
    • Con descuento del 50 %: 1,220 pesos
  • Pasaporte con vigencia de diez años: 4,280 pesos
    • Con descuento del 50 %: 2,140 pesos

Cabe mencionar que el descuento del 50 % se otorga a personas mayores de 60 años y a quienes acrediten una discapacidad. Sin embargo, este beneficio no aplica para trabajadores agrícolas en la modalidad de diez años.

El pasaporte podrá tramitarse en la oficina municipal de Nezahualcóyotl. (Jovani Pérez/Infobae México)

Además, la gestión en la Oficina de Enlace requiere el pago adicional de 150 pesos por concepto de derecho municipal, el cual cubre la atención y administración del trámite.

Plazos y beneficios para la comunidad

La entrega del pasaporte se realiza entre tres y cinco días hábiles después de completar el procedimiento, ofreciendo rapidez en la obtención del documento. Esta iniciativa busca acercar servicios públicos a la ciudadanía y mejorar la atención municipal.

Según el Gobierno Municipal, el objetivo es facilitar que más habitantes de Nezahualcóyotl puedan realizar trámites oficiales de manera accesible, ágil y sin riesgos asociados a desplazamientos innecesarios.

Nezahualcóyotl ofrece descuentos en predial y agua

El Gobierno de Nezahualcóyotl anunció que a partir del 5 de enero de 2026 ofrecerá bonificaciones de hasta el 100% en recargos y multas por pago de impuesto predial y agua potable, con el objetivo de incentivar el cumplimiento fiscal:

“Durante el mes de enero se otorgará un descuento de hasta el 16%, mientras que en febrero será de hasta el 12% y en marzo de hasta el 6%. Para los sectores considerados como grupos vulnerables, el beneficio podrá alcanzar hasta el 34% de descuento, facilitando así el acceso a este programa a quienes más lo requieren.”

