Gelatina de arroz con leche: un postre rico en colágeno que ayuda a prevenir la diabetes

La gelatina de arroz con leche es un postre cremoso y tradicional que combina el sabor nostálgico con una presentación única. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La canela es una especia emblemática en la cocina mexicana, pues se emplea tanto en preparaciones dulces como saladas. Incluso, su uso trasciende la gastronomía y se extiende a las infusiones, especialmente apreciadas durante la temporada invernal.

A pesar de su arraigo en la cultura culinaria, existe un desconocimiento generalizado sobre su potencial como coadyuvante en el tratamiento de la diabetes, tema que ha ganado interés entre algunos especialistas.

Diversas voces dentro del ámbito médico y científico han señalado que la canela podría contribuir al mejor control de la glucosa y a una mejor sensibilidad a la insulina.

(Imagen Ilustrativa Infobae)

“Es posible que la canela ayude al cuerpo a usar la insulina de manera más eficiente. Sin embargo, se necesita más investigación para determinar si los suplementos de canela pueden ser útiles para las personas con diabetes y cómo pueden utilizarse”. se lee en un artículo de Mayo Clinic.

Por su parte, la Academia Española de Nutrición y Dietética advierte sobre la falta de evidencias concluyentes en torno a este posible beneficio.

“No es clara la relación entre el consumo de canela y la disminución de glucosa en sangre de los individuos que la consumen, de ahí la necesidad de continuar evaluando sus efectos a partir de estudios clínicos aleatorizados, con suficiente muestra y duración del seguimiento”.

Canela en polvo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, la canela es rica en proteínas, hierro, calcio, zinc, selenio, vitaminas B y C, fenoles y aldehidos. Además, mezclada con grenetina, se convierte en un postre lleno de colágeno.

Gelatina de arroz con leche sin azúcar| Receta Fácil

Tiempo de preparación

Tiempo total: 2 horas

Preparación activa: 30 minutos

Enfriado y gelificación: 1 hora 30 minutos

Ingredientes

4 ½ tazas de agua

1 pieza de canela en rama

1 taza de arroz (remojado en agua caliente por 20 minutos y escurrido)

1 lata de leche evaporada (360 g)

1 taza de leche entera (puede ser light, de almendras, coco u otra a elección)

4 sobres de gelatina sin sabor (7 g c/u), hidratados en 1 taza de agua y disueltos a baño María

Endulzante a gusto (fruto del monje, stevia, sucralosa u otro)

1 cucharadita de canela molida

Tazón de arroz con leche espolvoreado con canela en polvo, servido caliente y cremoso en un cuenco de cerámica. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Preparación

Hierve 4 ½ tazas de agua con una rama de canela. Añade una taza de arroz escurrido y cocinar a fuego bajo hasta que esté tierno (aproximadamente 20 minutos). Agrega la leche evaporada y la leche entera (u otra de tu preferencia) y mezcla hasta que se incorporen todos los ingredientes. Endulza al gusto con fruto del monje u otro sustituto. Es clave probar y ajustar al paladar. Añade la gelatina previamente hidratada y disuelta a baño María, mezclando rápido para evitar grumos. Consejo: La mezcla debe estar tibia al incorporar la gelatina. Vacía la mezcla en un recipiente engrasado para facilitar el desmolde. Mete la gelatina al refrigerador hasta que cuaje. Al servir, espolvorear con la canela molida.

La gelatina de arroz con leche es un postre cremoso y tradicional que combina el sabor nostálgico con una presentación única. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 10 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 140 kcal

Grasas: 3 g

Carbohidratos: 27 g

Proteínas: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.