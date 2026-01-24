Defensa se arma con el primer Super Hércules C-130J-30, México será el primer país latinoamericano en tenerlo

Foto: Lockheed Martin

La Fuerza Aérea Mexicana (FAM), perteneciente a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), adquirió el primer avión de transporte táctico conocido como C-130J-30 Super Hércules, con lo que México también se convertirá en el primer país de Latinoamérica en operarlo.

El anuncio se realizó por parte de la empresa Lockheed Martin, responsable de fabricar este modelo avanzado que está diseñado para cumplir con un amplio rango de misiones tácticas.

De acuerdo con la empresa, al adquirir este nuevo modelo , el país se ha sumado a otras 24 naciones y a una flota global de más de 560 aeronaves que se encuentran en operación.

La Fuerza Aérea Mexicana ha operado este tipo de aeronaves desde hace décadas, por lo que con esta unidad estaría renovando su flota al comprobar el desempeño de los aviones tipo Hércules en operaciones.

¿Cuáles son las nuevas modificaciones?

El Lockheed C-130 Hércules es un avión de transporte táctico utilizado en más de 50 países. México también cuenta con ellos. FOTO: Defensa/CUARTOSCURO.COM

Los aviones Super Hércules C-130J-30 se caracterizan por ser una versión alargada del modelo C-130J, los cuales añaden 4.5 metros de espacio de carga y mejoran la capacidad de transporte aéreo táctico.

Estas aeronaves también cuentan con mayor potencia, alcance, espacio y eficiencia de combustible para responder a cualquiera de las necesidades en misiones tácticas.

“Aprovechar su conocimiento del avión C-130 y la infraestructura existente permite una transición sin problemas para México, ahorrando un tiempo significativo, al tiempo que garantiza una preparación sostenida de la flota y una modernización más rápida mediante el acceso continuo a la red empresarial global establecida de Lockheed Martin”, detalló la empresa al respecto.

CIUDAD DE MÉXICO, 16SEPTIEMBRE2018.- Aviones Hércules, Spartan y Texan, participaron en la Parada Aérea 2018, con motivo del 208 aniversario del inicio de la Gesta de Independencia Mexicana. FOTO: ISAAC ESQUIVEL /CUARTOSCURO.COM

La vicepresidenta de Movilidad Aérea y Misiones Marítimas de Lockheed Martin, Trish Pagan, señaló que la capacidad de transporte aéreo militar tendrá mayor rendimiento con la adquisición de este nuevo modelo.

“Con el nuevo C-130J-30, la capacidad de transporte aéreo táctico de la Fuerza Aérea Mexicana ofrecerá un rendimiento inigualable, una confiabilidad excepcional y la versatilidad necesaria para realizar las 20 misiones para las que el C-130J está certificado en México, Latinoamérica y el mundo”, aseguró.

Operaciones en las que se utilizan aeronaves tipo Hércules

Desde hace más de 50 años, los aviones C-130 Hércules han sido implementados en la respuesta ante desastres naturales, operaciones militares y en misiones.

El último de sus modelos, el C-130J, está certificado para realizar 20 misiones diferentes, incluyendo lanzamiento aéreo, búsqueda y rescate, extinción de incendios, evacuación médica, operaciones especiales, entre otras.

Tercera entrega de narcos mexicanos a EEUU. Foto: SSPC

Cabe señalar que este tipo de aeronaves también fueron utilizadas durante la entrega de narcos a los Estados Unidos, en especial en la realizada este martes 20 de enero, en el que 37 criminales fueron enviados para enfrentar la justicia.

En la operación se utilizaron siete aeronaves de las Fuerzas Armadas para trasladarlos y ponerlos bajo custodia de la Administración para el Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).