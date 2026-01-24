CONDUSEF alerta: los nuevos fraudes ya no roban datos, manipulan emociones

Las estafas evolucionaron: dejaron de centrarse únicamente en la tecnología para explotar el miedo y la confianza

En los últimos años, los fraudes financieros dejaron de ser episodios aislados para convertirse en una amenaza cotidiana. No se trata de descuidos individuales ni de falta de experiencia digital.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) advirtió que las personas delincuentes perfeccionaron sus métodos y hoy operan bajo una lógica distinta: ya no buscan forzar sistemas, sino influir en las emociones para provocar reacciones impulsivas.

La forma de delinquir cambió. El fraude moderno no se limita a robar contraseñas o clonar tarjetas; ahora analiza cómo reaccionan las personas ante la urgencia, el cansancio, la costumbre de operar desde el celular y la confianza en lo que parece familiar. Por ello, incluso quienes se consideran cuidadosos o con amplia experiencia digital pueden caer.

El fraude conductual: convencer antes que hackear

Reportes recientes de la CONDUSEF muestran una tendencia clara: las estafas actuales se basan en la persuasión. Quien comete el fraude no necesita ingresar a un banco ni vulnerar sistemas complejos; le basta con hacer creer que quien llama, escribe o envía un enlace representa a una institución legítima.

Las llamadas que simulan ser de bancos, los mensajes con lenguaje institucional y los enlaces aparentemente oficiales comparten una misma estrategia: generar alarma o urgencia para que la persona actúe rápido y piense poco.

Un supuesto cargo no reconocido, una “verificación de seguridad” o un movimiento inusual son detonantes emocionales diseñados para activar el instinto de protección.

Aunque las autoridades financieras han reiterado que las instituciones nunca solicitan claves, NIP o códigos por teléfono, las personas estafadoras adaptan su discurso para sembrar duda. El objetivo no es pedir información de inmediato, sino provocar una reacción impulsiva.

Enlaces falsos y páginas clonadas

Uno de los métodos más frecuentes es el uso de enlaces fraudulentos que dirigen a páginas clonadas. Ya no se trata de sitios con errores evidentes; hoy replican logotipos, colores y tipografías casi idénticas a las oficiales. Los mensajes suelen ofrecer devoluciones, beneficios o correcciones “urgentes”.

Este tipo de fraude se apoya en la familiaridad. Cuando algo luce conocido, el cerebro baja la guardia, y es en ese momento cuando ocurre la captura de datos personales o bancarios.

Redes sociales y perfiles falsos

Las redes sociales se convirtieron en un terreno fértil para los fraudes financieros. Créditos exprés, inversiones “garantizadas” y supuestos asesores que contactan por mensaje directo forman parte de un esquema que mezcla inmediatez con confianza.

Perfiles falsos que se hacen pasar por instituciones o intermediarios financieros proliferan porque aprovechan la rutina digital: si una oferta aparece de manera constante en el celular, parece real, aunque no lo sea.

CONDUSEF, nuevos fraudes

Fraudes con inteligencia artificial

El uso de inteligencia artificial marcó un punto de inflexión. Hoy es posible imitar voces con tal precisión que incluso personas cautelosas pueden confundirse. Existen casos en los que la llamada suena idéntica a la de un familiar o a la de un ejecutivo real, replicando acentos, pausas y tonos.

La IA también permite crear mensajes, imágenes y comprobantes falsificados casi perfectos. Ante este escenario, la recomendación es clara: aunque todo parezca auténtico, siempre se debe verificar por un canal oficial.

Skimmers y estafas estacionales

Mientras los fraudes digitales evolucionan, otros esquemas tradicionales siguen vigentes, como los skimmers en cajeros automáticos y terminales. Estos dispositivos copian la información de la tarjeta sin que la persona lo note, especialmente en cajeros con baja vigilancia o en horarios de poco movimiento.

A ello se suman las estafas estacionales, que aprovechan fechas clave como inicio de año, regreso a clases o temporadas de descuentos. Promociones falsas, sorteos inexistentes y trámites “urgentes” se multiplican cuando hay presión por decidir rápido.

El mensaje de la CONDUSEF es contundente: el fraude moderno ataca rutinas y emociones. Por eso, la prevención ya no depende solo de saber que existen estafas, sino de entender cómo operan. Pausar, verificar y desconfiar de la urgencia son hoy las herramientas más efectivas para proteger el dinero y la información personal.