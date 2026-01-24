México

BTS en México: se agotan boletos para todas las fechas en la venta general de CDMX

Las Armys ingresaron a la fila virtual desde temprano para alcanzar entradas

Los famosos darán conciertos en México (Jovani Pérez/Infobae)

La expectativa por los conciertos de BTS en la Ciudad de México alcanzó su punto máximo este 24 de enero, cuando miles de fans buscaron asegurar su lugar en el Estadio GNP Seguros.

Solo minutos después de iniciar la venta general, las entradas para las tres fechas programadas de la gira “ARIRANG” se agotaron por completo, confirmando el fenómeno y la demanda histórica que genera la banda surcoreana en el país.

Se agotan los boletos en cuestión de minutos

La venta general comenzó a las 9:00 de la mañana, y en menos de 40 minutos, el sistema de Ticketmaster mostró el mensaje:

“¡Muchas gracias por su increíble respuesta! Los boletos para BTS se han agotado.”

El anuncio desató una oleada de reacciones en redes sociales, con fans celebrando haber conseguido entradas y otros lamentando la rapidez con la que se agotaron los boletos para los shows del 7, 9 y 10 de mayo de 2026.

La boletera anunció el sold out(Captura de pantalla/Ticketmaster)

Con este resultado, BTS reafirma su estatus como uno de los grupos más populares y convocantes en la historia de los conciertos internacionales en México.

Armys alertan sobre precios altos de reventa

Desde el pasado 23 de enero, cuando inició la preventa para las fans que contaban con Army Membership se dio a conocer que los revendedores ya habían comenzado a ofrecer entradas en sitios no oficiales.

Sitios no autorizados como Viagogo han llegado a publicar boletos hasta en 120 mil pesos, mientras que el tope de precios oficiales fijado por OCESA y Ticketmaster para el espectáculo programado el 7 de mayo en la capital distaba notablemente de estas cifras.

Sitios no oficiales comenzaron a revender tickets para BTS (Captura de pantalla/Viagogo)

Esta situación se agrava por la advertencia de autoridades, ya que la Ley Para la Celebración de Espectáculos Públicos de la CDMX, específicamente en su Artículo 33, establece que la “reventa está prohibida”.

“El Botox” fue detenido por

EEUU advierte que si países

Temblor en México hoy: noticias

Perrito interrumpe danza ritual al

Gelatina de arroz con leche:
