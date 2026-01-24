¿Cómo se debe tomar omega 3, según los expertos? 

Especialistas en nutrición coinciden en que la constancia y la forma de tomarlo influyen directamente en su absorción y eficacia

El omega 3 es uno de los ácidos grasos esenciales más estudiados por la ciencia debido a sus efectos positivos en la salud cardiovascular, cerebral y antiinflamatoria. Presente de forma natural en pescados grasos como el salmón, la sardina y el atún, así como en semillas de chía, linaza y nueces, también se consume ampliamente en forma de suplemento, especialmente como aceite de pescado.

Una de las dudas más frecuentes entre quienes lo toman es a qué hora del día conviene más consumirlo para aprovechar mejor sus propiedades. La respuesta, de acuerdo con expertos y evidencia científica, no apunta a un horario específico, sino a una serie de buenas prácticas que optimizan su absorción y reducen posibles molestias.

No hay una hora única, pero sí mejores hábitos

Especialistas señalan que el omega 3 puede tomarse en cualquier momento del día, ya sea por la mañana, por la tarde o por la noche. Esto se debe a que sus beneficios no son inmediatos, sino que se obtienen con un consumo constante a largo plazo, durante semanas o incluso meses, cuando los niveles de EPA y DHA —los principales tipos de omega 3— se estabilizan en el organismo.

Lo más importante, coinciden los expertos, es la regularidad. Tomarlo todos los días a la misma hora ayuda a crear un hábito y favorece que el cuerpo mantenga niveles adecuados de estos ácidos grasos esenciales.

Tomarlo con alimentos mejora su absorción

Una de las recomendaciones clave es consumir el omega 3 junto con las comidas. Al tratarse de una grasa, su absorción es más eficiente cuando se ingiere acompañado de otros alimentos que también contengan grasa saludable. Esto incrementa su biodisponibilidad y, por lo tanto, potencia sus beneficios.

Además, tomarlo con comida puede ayudar a reducir efectos secundarios comunes como el reflujo, la acidez estomacal o el sabor desagradable que algunas personas experimentan al consumir aceite de pescado en ayunas.

¿Mañana o noche? Depende de cada persona

Para quienes presentan molestias digestivas, los especialistas sugieren dos estrategias útiles. La primera es dividir la dosis diaria en dos tomas, una por la mañana y otra por la noche, lo que puede disminuir la irritación gastrointestinal. La segunda es ingerirlo antes de dormir, ya que durante la noche suelen percibirse menos efectos como el reflujo o el regusto.

Por el contrario, muchas personas prefieren tomarlo por la mañana, junto con el desayuno, ya que les resulta más fácil mantener la constancia.

Beneficios comprobados del omega 3

Diversos estudios respaldan que el consumo regular de omega 3 contribuye a:

Reducir los niveles de triglicéridos y mejorar la salud del corazón.

Favorecer la función cognitiva y la salud cerebral.

Disminuir procesos inflamatorios, ayudando en casos de dolor articular.

Mantener la salud visual y cutánea, especialmente gracias al DHA.

Consulta médica, un paso clave

Aunque el omega 3 es seguro para la mayoría de las personas, los expertos recomiendan consultar a un profesional de la salud antes de iniciar o modificar su consumo, especialmente si se padecen enfermedades crónicas o se toman medicamentos anticoagulantes.

En conclusión, no existe una hora exacta que garantice mejores resultados, pero sí un consenso claro: tomar omega 3 con alimentos, de forma constante y adaptándolo a la rutina personal, es la mejor manera de aprovechar todos sus beneficios para la salud.