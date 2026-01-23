Pati Chapoy rompe en llanto al recordar la vez que estuvo a punto de ir a prisión

Pati Chapoy recordó con lágrimas el episodio en el que, en 1997, estuvo a punto de ser arrestada tras una demanda. (Captura de pantalla)

Pati Chapoy, una de las figuras del periodismo de espectáculos en México y titular de “Ventaneando”, revivió uno de los episodios más tensos de su carrera durante la celebración por el aniversario 30 del emblemático programa.

Entre lágrimas, Chapoy relató cómo en 1997 estuvo a punto de ser encarcelada a raíz de una demanda presentada por Televisa, situación que marcó un antes y un después en su vida.

En entrevistas ofrecidas para el noticiero Hechos con los Ruiz-Lara, así como para la revista Quién, la periodista contó que nunca consideró abandonar su labor, pese a las presiones y el riesgo personal que enfrentó, pero sí confesó que fue el momento más tenso de su vida.

El conflicto legal

El programa Ventaneando, pionero en el periodismo de espectáculos en México, cumplió 30 años al aire. (Captura de pantalla)

En 1997, Pati Chapoy encabezaba los primeros años de “Ventaneando” en TV Azteca cuando Televisa interpuso una demanda por el uso de fragmentos de contenido televisivo.

De acuerdo con sus declaraciones, el conflicto surgió porque el programa utilizaba imágenes de Televisa para comentar y señalar aspectos sobre la competencia, lo que llevó a la empresa a exigir medidas legales. Chapoy consideró este hecho “un golpe a la libertad de expresión”, ya que la demanda buscaba restringir el análisis y opinión sobre materiales emitidos en televisión abierta.

La situación escaló rápidamente. Al término de una emisión de “Ventaneando” en las instalaciones de TV Azteca, Chapoy fue advertida de que las autoridades la esperaban con una orden de arresto. Para evitar ser detenida, salió discretamente de la televisora y se refugió en su casa, donde pasó la noche oculta junto a su hijo, mientras medios y patrullas se congregaban fuera de su domicilio.

Pati Chapoy recordó como helicopteros sobrevolaron su casa. (Captura de pantalla)

Al día siguiente, Ricardo Salinas Pliego la llamó y le pidió que encendiera la televisión, donde pudo ver en la transmisión imágenes de patrullas, reporteros y un helicóptero aguardando en su fraccionamiento.

Ante esta situación, TV Azteca dispuso un helicóptero para trasladarla de manera segura desde su casa a las instalaciones de la televisora, evitando así que fuera arrestada en ese momento.

“Tan delicada fue la situación que Antonio Lozano Gracia, procurador de la época, pidió a Ricardo Salinas Pliego que me encarcelaran dos o tres días para calmar a Televisa”, relató Chapoy, pero su jefe se negó a autorizar el arresto y dispuso un equipo de seguridad para protegerla durante los siguientes dos años. Además, la empresa obtuvo amparos legales para impedir su detención.

“Obviamente no fui a la cárcel y no pasó a mayores”, aseguró la periodista, quien enfatizó que ni en ese momento pensó en dejar su profesión: “No, para nada, no”.

El caso derivó en la llamada “Ley de Crestomatía”, que regula el uso de fragmentos protegidos por derechos de autor con fines informativos, didácticos o de análisis. A pesar de la presión, Chapoy logró evitar la prisión tras tres años de litigio.

Durante el aniversario 30 de “Ventaneando”, Pati Chapoy rompió en llanto al recordar la movilización legal y mediática que enfrentó. La periodista lamentó que se intentara censurar su trabajo: “Tenemos que defender la libertad de expresión. Tenemos que defendernos de todo… Ay, no puedo ni hablar”, expresó visiblemente conmovida, con la voz quebrada y lágrimas en los ojos.

Ventaneando cumple 30 años

Los conductores de Ventaneando reconocen la guía y el profesionalismo de Pati Chapoy (IG)

Ventaneando, el programa de espectáculos más longevo de la televisión mexicana, cumplió 30 años al aire y celebró su aniversario consolidado como un referente en la crónica del entretenimiento nacional.

Desde su primera emisión, el 22 de enero de 1996, el espacio encabezado por Pati Chapoy redefinió la cobertura y el análisis de la farándula en México, apostando por un formato de panel que ha mantenido hasta hoy.

Por el foro de Ventaneando han pasado distintas personalidades que, junto a Pati Chapoy, contribuyeron a forjar la identidad del programa. Entre los conductores más emblemáticos se encuentran:

Pedro Sola

Daniel Bisogno

Mónica Garza

Atala Sarmiento

Martha Figueroa

Ricardo Casares

Jimena Pérez “La Choco”

Rosario Murrieta

Lineth Puente

Aurora Valle

Juan José Origel, entre otros.

Con el paso del tiempo, Ventaneando ha mantenido su vigencia gracias a la constante renovación de sus contenidos y formatos. En los últimos años, el programa expandió su presencia digital, incluyendo la apertura de un canal de YouTube que permite acceder a entrevistas completas y contenidos exclusivos.