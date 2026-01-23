México

Pati Chapoy rompe en llanto al recordar la vez que estuvo a punto de ir a prisión

Al celebrar los 30 años de “Ventaneando”, la conductora de espectáculos habló de uno de los episodios más fuertes que marcaron su vida

Guardar
Pati Chapoy recordó con lágrimas
Pati Chapoy recordó con lágrimas el episodio en el que, en 1997, estuvo a punto de ser arrestada tras una demanda. (Captura de pantalla)

Pati Chapoy, una de las figuras del periodismo de espectáculos en México y titular de “Ventaneando”, revivió uno de los episodios más tensos de su carrera durante la celebración por el aniversario 30 del emblemático programa.

Entre lágrimas, Chapoy relató cómo en 1997 estuvo a punto de ser encarcelada a raíz de una demanda presentada por Televisa, situación que marcó un antes y un después en su vida.

En entrevistas ofrecidas para el noticiero Hechos con los Ruiz-Lara, así como para la revista Quién, la periodista contó que nunca consideró abandonar su labor, pese a las presiones y el riesgo personal que enfrentó, pero sí confesó que fue el momento más tenso de su vida.

El conflicto legal

El programa Ventaneando, pionero en
El programa Ventaneando, pionero en el periodismo de espectáculos en México, cumplió 30 años al aire. (Captura de pantalla)

En 1997, Pati Chapoy encabezaba los primeros años de “Ventaneando” en TV Azteca cuando Televisa interpuso una demanda por el uso de fragmentos de contenido televisivo.

De acuerdo con sus declaraciones, el conflicto surgió porque el programa utilizaba imágenes de Televisa para comentar y señalar aspectos sobre la competencia, lo que llevó a la empresa a exigir medidas legales. Chapoy consideró este hecho “un golpe a la libertad de expresión”, ya que la demanda buscaba restringir el análisis y opinión sobre materiales emitidos en televisión abierta.

La situación escaló rápidamente. Al término de una emisión de “Ventaneando” en las instalaciones de TV Azteca, Chapoy fue advertida de que las autoridades la esperaban con una orden de arresto. Para evitar ser detenida, salió discretamente de la televisora y se refugió en su casa, donde pasó la noche oculta junto a su hijo, mientras medios y patrullas se congregaban fuera de su domicilio.

Pati Chapoy recordó como helicopteros
Pati Chapoy recordó como helicopteros sobrevolaron su casa. (Captura de pantalla)

Al día siguiente, Ricardo Salinas Pliego la llamó y le pidió que encendiera la televisión, donde pudo ver en la transmisión imágenes de patrullas, reporteros y un helicóptero aguardando en su fraccionamiento.

Ante esta situación, TV Azteca dispuso un helicóptero para trasladarla de manera segura desde su casa a las instalaciones de la televisora, evitando así que fuera arrestada en ese momento.

“Tan delicada fue la situación que Antonio Lozano Gracia, procurador de la época, pidió a Ricardo Salinas Pliego que me encarcelaran dos o tres días para calmar a Televisa”, relató Chapoy, pero su jefe se negó a autorizar el arresto y dispuso un equipo de seguridad para protegerla durante los siguientes dos años. Además, la empresa obtuvo amparos legales para impedir su detención.

“Obviamente no fui a la cárcel y no pasó a mayores”, aseguró la periodista, quien enfatizó que ni en ese momento pensó en dejar su profesión: “No, para nada, no”.

El caso derivó en la llamada “Ley de Crestomatía”, que regula el uso de fragmentos protegidos por derechos de autor con fines informativos, didácticos o de análisis. A pesar de la presión, Chapoy logró evitar la prisión tras tres años de litigio.

Durante el aniversario 30 de “Ventaneando”, Pati Chapoy rompió en llanto al recordar la movilización legal y mediática que enfrentó. La periodista lamentó que se intentara censurar su trabajo: “Tenemos que defender la libertad de expresión. Tenemos que defendernos de todo… Ay, no puedo ni hablar”, expresó visiblemente conmovida, con la voz quebrada y lágrimas en los ojos.

Ventaneando cumple 30 años

Los conductores de Ventaneando reconocen
Los conductores de Ventaneando reconocen la guía y el profesionalismo de Pati Chapoy (IG)

Ventaneando, el programa de espectáculos más longevo de la televisión mexicana, cumplió 30 años al aire y celebró su aniversario consolidado como un referente en la crónica del entretenimiento nacional.

Desde su primera emisión, el 22 de enero de 1996, el espacio encabezado por Pati Chapoy redefinió la cobertura y el análisis de la farándula en México, apostando por un formato de panel que ha mantenido hasta hoy.

Por el foro de Ventaneando han pasado distintas personalidades que, junto a Pati Chapoy, contribuyeron a forjar la identidad del programa. Entre los conductores más emblemáticos se encuentran:

  • Pedro Sola
  • Daniel Bisogno
  • Mónica Garza
  • Atala Sarmiento
  • Martha Figueroa
  • Ricardo Casares
  • Jimena Pérez “La Choco”
  • Rosario Murrieta
  • Lineth Puente
  • Aurora Valle
  • Juan José Origel, entre otros.

Con el paso del tiempo, Ventaneando ha mantenido su vigencia gracias a la constante renovación de sus contenidos y formatos. En los últimos años, el programa expandió su presencia digital, incluyendo la apertura de un canal de YouTube que permite acceder a entrevistas completas y contenidos exclusivos.

Temas Relacionados

Pati ChapoyVentaneandoTV AztecaTelevisamexico-noticias

Más Noticias

Beca Jenkins-Del Toro: Cómo aplicar para estudiar cine fuera de México

Quienes reciban la beca deberán volver a México para impulsar la industria nacional del cine y la animación

Beca Jenkins-Del Toro: Cómo aplicar

¿Para qué sirve la vesícula biliar y cómo cuidarla para evitar enfermedades?

Conocer el funcionamiento de los órganos es fundamental para tomar mejores decisiones a favor de la salud

¿Para qué sirve la vesícula

Leonardo, hermano de Ángela Aguilar, vende menos del 5% de boletos para su único concierto en EEUU

La venta limitada de entradas se suma a la racha de polémicas y rumores que rodean a la familia Aguilar

Leonardo, hermano de Ángela Aguilar,

Profepa asegura a tigres, jaguares y otros ejemplares tras cateo en Querétaro

Autoridades ambientales colaboraron para verificar que el rescate se diera bajo los protocolos de bienestar animal

Profepa asegura a tigres, jaguares

Lotería Nacional: dónde ver los resultados ganadores del Chispazo del 22 de enero

El sorteo de Chispazo se celebra dos veces al día, a las 15:00 horas y a las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Lotería Nacional: dónde ver los
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen mujeres ligadas al Cártel

Caen mujeres ligadas al Cártel Nuevo Imperio, escisión del Cártel de Sinaloa que opera en CDMX y Edomex

Procesan al hijo de “Doña Lety”, líder del Cártel de Cancún

Recuperan 17 vehículos con reporte de robo o alteraciones en Sinaloa

Acusan en EEUU a “Crixus”, hijo de un exlíder de Los Beltrán Leyva detenido en Tepotzotlán, Edomex

Detención de familiares y escoltas: así fue orquestada la captura del Botox, líder de Los Blancos de Troya

ENTRETENIMIENTO

Leonardo, hermano de Ángela Aguilar,

Leonardo, hermano de Ángela Aguilar, vende menos del 5% de boletos para su único concierto en EEUU

¿Es más caro ver a BTS en México? Así se comparan los precios de Ticketmaster con otros países

Kill Bill regresará a las salas de México con versión extendida: a partir de esta fecha podrás verla

Brenda Bezares considera abandonar ¿Apostarías por mí? tras la primera nominación

Mercurio ‘hace guiño’ para nuevos conciertos con invitados especiales: ¡Ya urge repetir!

DEPORTES

Faitelson se burla del autogol

Faitelson se burla del autogol de Panamá que le dio la victoria a la Selección Mexicana

El Malilla y El Bogueto, presentes como invitados en la Semana de la Moda en París

México vence a Panamá con gol de ultimo minuto en partido amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026

La condición de Mauricio Sulaimán a Julio César Chávez Jr. para que aspire a un título mundial en el CMB

Canelo Álvarez se hace presente en la Semana de la Moda en París