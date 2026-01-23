México

¿No dormiste bien? Estas las bebidas naturales que ayudan a mejorar tu descanso

No depende solo de apagar el celular o acostarse temprano, la alimentación e hidratación juega un papel clave en la calidad del descanso

Guardar
No depende solo de apagar
No depende solo de apagar el celular o acostarse temprano, la alimentación e hidratación juega un papel clave en la calidad del descanso

Dormir pocas horas o tener un sueño interrumpido se ha convertido en un problema frecuente. El estrés, el ritmo acelerado del día a día y el uso excesivo de pantallas afectan la capacidad del cuerpo para relajarse por la noche.

Ante este escenario, especialistas en bienestar coinciden en que crear rituales nocturnos sencillos —como elegir bebidas relajantes— puede marcar una diferencia significativa en la calidad del sueño.

Las bebidas nocturnas naturales destacan por su capacidad para inducir calma sin recurrir a estimulantes ni fármacos. Prepararlas y consumirlas de manera consciente ayuda al organismo a reconocer que es momento de bajar el ritmo y prepararse para dormir.

Leche tibia con miel: un clásico para el descanso

La leche tibia con miel es una de las bebidas más asociadas al sueño reparador. Su sabor suave y su temperatura cálida generan una sensación inmediata de confort. Además, este hábito tradicional está vinculado a la relajación emocional, lo que la convierte en una opción ideal para cerrar el día con tranquilidad.

Té de tila con lavanda para relajar la mente

El té de tila con lavanda es una infusión ampliamente recomendada para personas que tienen dificultad para desconectarse mentalmente antes de dormir. Su aroma floral y su sabor delicado ayudan a reducir la ansiedad ligera y favorecen un estado de calma propicio para el descanso nocturno.

Cacao caliente sin azúcar: reconfortante y ligero

Para quienes buscan una bebida indulgente sin alterar el sueño, el cacao caliente sin azúcar es una alternativa viable. Su textura aterciopelada y su sabor intenso ofrecen una experiencia reconfortante sin los efectos estimulantes de otras bebidas nocturnas, siempre que se consuma en versiones naturales y sin añadidos.

Agua de canela con clavo: calidez antes de dormir

El agua de canela con clavo combina especias cálidas que aportan una sensación reconfortante ideal para las noches frescas o para momentos de relajación, como la lectura antes de dormir. Su aroma ayuda a crear un ambiente propicio para el descanso.

Infusión de avena con vainilla: opción fácil de digerir

La infusión de avena con vainilla destaca por su suavidad y ligereza. Es una alternativa para quienes prefieren evitar los lácteos por la noche, ya que resulta fácil de digerir y aporta una sensación de saciedad sin pesadez.

Agua tibia con cáscara de naranja: hidratación relajante

El agua tibia con cáscara de naranja ofrece un aroma cítrico sutil que no resulta estimulante. Además de ayudar a la hidratación nocturna, contribuye a relajar el cuerpo y preparar el organismo para el descanso.

Un hábito sencillo que mejora el sueño

Incorporar bebidas naturales relajantes a la rutina nocturna no solo aporta beneficios físicos, sino también emocionales. El simple acto de prepararlas y tomarlas con calma se convierte en un ritual que envía señales al cuerpo para desacelerar. Más allá de sus ingredientes, esta práctica consciente puede ser el primer paso para dormir mejor y despertar con mayor energía.

Temas Relacionados

bebidas naturales para dormircómo dormir mejormejorar el descansosueño reparadormexico-noticias

Más Noticias

Vuelos demorados y cancelados en el AICM este 22 de enero

Si tomarás un vuelo en el aeropuerto capitalino, esta información es de tu interés

Vuelos demorados y cancelados en

Estatus del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este viernes

Con cientos de miles de pasajeros al día, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México llega a sufrir alteraciones en su operación

Estatus del AICM EN VIVO:

Cuál es la calidad del aire en CDMX y Edomex este 22 de enero

Un pésimo estado del aire y alta presencia de rayos Ultra Violeta puede provocar daños en la salud para quienes realicen actividades al aire libre

Cuál es la calidad del

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

Diferentes tipos de contaminantes se encuentran en el ambiente, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades de la CDMX advierten sobre la condición del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

¿En dónde se respira el

Esta es la última actualización del avance del Metrobús este 22 de enero

Este medio de transporte traslada a más de 22 millones de usuarios a lo largo de las 283 estaciones con las que cuenta que suman en total 125 kilómetros

Esta es la última actualización
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quiénes son los 10 objetivos

Quiénes son los 10 objetivos prioritarios contra la extorsión en Michoacán tras la captura de El Botox

Estas eran las “cuotas y multas” con las que El Botox extorsionaba a los limoneros de Michoacán

Eran intérpretes de Lengua de Señas: identifican a familia hallada calcinada en Zinapécuaro

Caen mujeres ligadas al Cártel Nuevo Imperio, escisión del Cártel de Sinaloa que opera en CDMX y Edomex

Procesan al hijo de “Doña Lety”, líder del Cártel de Cancún

ENTRETENIMIENTO

Ángela Aguilar felicita a Meghan

Ángela Aguilar felicita a Meghan Trainor por el nacimiento de su bebé y la funan: “Quiere ser tía otra vez”

Pati Chapoy aseguró que la mamá de Daniel Bisogno no tuvo la atención adecuada antes de morir

Pati Chapoy señaló al hermano de Daniel Bisogno por presunto saqueo tras la muerte del conductor

Leonardo, hermano de Ángela Aguilar, vende menos del 5% de boletos para su único concierto en EEUU

¿Es más caro ver a BTS en México? Así se comparan los precios de Ticketmaster con otros países

DEPORTES

Faitelson se burla del autogol

Faitelson se burla del autogol de Panamá que le dio la victoria a la Selección Mexicana

El Malilla y El Bogueto, presentes como invitados en la Semana de la Moda en París

México vence a Panamá con gol de ultimo minuto en partido amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026

La condición de Mauricio Sulaimán a Julio César Chávez Jr. para que aspire a un título mundial en el CMB

Canelo Álvarez se hace presente en la Semana de la Moda en París