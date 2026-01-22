México

¿Qué diferencias existen entre el agua mineral y el agua del grifo en términos de beneficios para los riñones?

Mantenerse hidratado ayuda a prevenir la formación de cálculos renales y otras enfermedades

Guardar
Cada tipo de agua es
Cada tipo de agua es comercializada en Perú mediante diversas marcas (CECAP)

El consumo adecuado de agua es fundamental para el funcionamiento de los riñones.

Estos órganos filtran las toxinas del organismo y regulan el equilibrio de líquidos y electrolitos. Mantenerse hidratado ayuda a prevenir la formación de cálculos renales y otras enfermedades asociadas al sistema urinario.

En este contexto, surge la duda sobre cuál tipo de agua resulta más beneficiosa: ¿el agua mineral o el agua del grifo?

Composición química y diferencias clave entre estas dos presentaciones de agua

El agua mineral se caracteriza por su origen subterráneo y su contenido de minerales naturales, como calcio, magnesio, sodio y bicarbonato. Estos minerales no solo aportan sabor, sino que pueden influir en la salud renal.

Por otro lado, el agua del grifo varía en composición según la región y el sistema de tratamiento empleado. Generalmente, contiene menores concentraciones de minerales y puede incluir trazas de cloro y otros compuestos utilizados para su desinfección.

Composición química y diferencias clave
Composición química y diferencias clave entre estas dos presentaciones de agua (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en México resalta que el agua del grifo debe cumplir con estrictos parámetros de calidad y potabilidad. El organismo señala que este tipo de agua es segura para beber en gran parte del país, aunque recomienda verificar las condiciones de las instalaciones domésticas para evitar contaminación por tuberías antiguas o depósitos.

¿Cómo impacta cada tipo de agua en los riñones?

La Cofepris sostiene que, para la población general, tanto el agua mineral como la del grifo son válidas para mantener la función renal, siempre que sean de calidad y estén libres de contaminantes. Sin embargo, existen consideraciones específicas para personas con antecedentes de cálculos renales o enfermedades metabólicas:

  • Agua mineral: Su mayor contenido de calcio y sodio puede no ser adecuado para quienes presentan tendencia a formar cálculos renales de oxalato cálcico o sufren hipertensión. El exceso de minerales podría favorecer la formación de piedras en personas susceptibles.
  • Agua del grifo: Suele ser baja en minerales, por lo que representa menor riesgo para quienes deben limitar su ingesta de calcio o sodio por indicación médica.
¿Cómo impacta cada tipo de
¿Cómo impacta cada tipo de agua en los riñones? (Freepik)

El doctor William F. Clark, nefrólogo de la National Kidney Foundation (Estados Unidos), indica que lo prioritario es la cantidad y la regularidad en el consumo de agua. Clark explica que una hidratación adecuada ayuda a diluir la concentración de sustancias que pueden formar cristales en los riñones, reduciendo el riesgo de litiasis renal.

Aclara que, para la mayoría de las personas sanas, no existen diferencias sustanciales entre consumir agua mineral o del grifo en términos de beneficios para los riñones, siempre y cuando ambas sean seguras y aptas para el consumo humano.

Recomendaciones generales para la salud renal

Para cuidar los riñones, los especialistas recomiendan:

  • Beber suficiente agua a lo largo del día, ajustando la cantidad según la actividad física, el clima y las necesidades individuales.
  • Consultar con un médico si existen antecedentes de enfermedades renales o cálculos.
  • Verificar la calidad del agua disponible, tanto mineral como del grifo.
  • Moderar el consumo de agua mineral en caso de restricciones en la ingesta de minerales.
Recomendaciones generales para la salud
Recomendaciones generales para la salud renal (Urólogo CDMX)

El mantenimiento de una hidratación constante es clave para la prevención de problemas renales, más allá del tipo específico de agua elegida.

Temas Relacionados

RiñonesAgua mineralAguaSaludmexico-noticiasCálculos renalesCofepris

Más Noticias

Tipo de cambio dólar canadiense peso mexicano de hoy 22 de enero

Conoce cuál fue el desempeño de la divisa mexicana frente a la canadiense en las últimas horas

Tipo de cambio dólar canadiense

Harfuch reporta que homicidio doloso disminuyó 41% en Puebla durante 2025

El secretario de Seguridad informó que también hubo una reducción en los delitos de alto impacto y extorsión

Harfuch reporta que homicidio doloso

Detienen en EEUU a “El Roque”, vinculado al Cártel de los Arellano Félix, por un asesinato ocurrido hace 21 años

José Roque García, alias “El Roque”, fue detenido por autoridades del condado de San Diego por su presunta participación en un homicidio ocurrido en 2004

Detienen en EEUU a “El

Javier Aguirre despeja dudas sobre la portería de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

La evaluación de los guardametas, explicó Aguirre, se basa en aspectos técnicos, físicos y de entrenamiento

Javier Aguirre despeja dudas sobre

Harfuch anuncia captura en Michoacán de “El Botox”, líder de los Blancos de Troya tras fuerte operativo federal

El detenido habría solicitado a Trump intervenir en México

Harfuch anuncia captura en Michoacán
MÁS NOTICIAS

NARCO

Detienen en EEUU a “El

Detienen en EEUU a “El Roque”, vinculado al Cártel de los Arellano Félix, por un asesinato ocurrido hace 21 años

Las dos formas en las que los jammers son utilizados para robar autos en México

Con mantas, La Mayiza anuncia alianza con Los Mezcales en Colima

EEUU ya tiene en custodia a su primer narcoterrorista mexicano: estos son los seis cargos que le imputan a ‘El Sagitario’

Suspenden a 10 policías de investigación tras denuncias de extorsión y abuso en la carretera México-Pachuca

ENTRETENIMIENTO

Alerta de fraudes en la

Alerta de fraudes en la Army Membership de BTS: cómo obtenerla de forma segura

Yordi Rosado reacciona a la cancelación del show en vivo de Otro Rollo: “Respaldo a mis compañeros”

¿Fraude en Premios Lo Nuestro 2026? Canción de Ángela Aguilar fue nominada pese a no cumplir requisito

Exnovias de Peso Pluma rompen el silencio tras entrevista de Kenia Os y en redes las llaman “ardidas”

My Chemical Romance en México: así es el mapa actualizado para los conciertos en el Estadio GNP Seguros

DEPORTES

Santiago González avanza a la

Santiago González avanza a la siguiente ronda en el dobles del Australian Open 2026

América vs Necaxa en riesgo de ser cancelado por concierto de Kanye West: esto comentó el alcalde de la Benito Juárez

Javier Aguirre despeja dudas sobre la portería de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

Atlético de Madrid busca fichar a Emiliano Muñoz, futbolista mexicano de 16 años

Quién es Samadhi Zendejas, la contrincante de Alana Flores en Supernova 2026