¿Qué diferencias existen entre el agua mineral y el agua del grifo en términos de beneficios para los riñones?

El consumo adecuado de agua es fundamental para el funcionamiento de los riñones.

Estos órganos filtran las toxinas del organismo y regulan el equilibrio de líquidos y electrolitos. Mantenerse hidratado ayuda a prevenir la formación de cálculos renales y otras enfermedades asociadas al sistema urinario.

En este contexto, surge la duda sobre cuál tipo de agua resulta más beneficiosa: ¿el agua mineral o el agua del grifo?

Composición química y diferencias clave entre estas dos presentaciones de agua

El agua mineral se caracteriza por su origen subterráneo y su contenido de minerales naturales, como calcio, magnesio, sodio y bicarbonato. Estos minerales no solo aportan sabor, sino que pueden influir en la salud renal.

Por otro lado, el agua del grifo varía en composición según la región y el sistema de tratamiento empleado. Generalmente, contiene menores concentraciones de minerales y puede incluir trazas de cloro y otros compuestos utilizados para su desinfección.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en México resalta que el agua del grifo debe cumplir con estrictos parámetros de calidad y potabilidad. El organismo señala que este tipo de agua es segura para beber en gran parte del país, aunque recomienda verificar las condiciones de las instalaciones domésticas para evitar contaminación por tuberías antiguas o depósitos.

¿Cómo impacta cada tipo de agua en los riñones?

La Cofepris sostiene que, para la población general, tanto el agua mineral como la del grifo son válidas para mantener la función renal, siempre que sean de calidad y estén libres de contaminantes. Sin embargo, existen consideraciones específicas para personas con antecedentes de cálculos renales o enfermedades metabólicas:

Agua mineral: Su mayor contenido de calcio y sodio puede no ser adecuado para quienes presentan tendencia a formar cálculos renales de oxalato cálcico o sufren hipertensión. El exceso de minerales podría favorecer la formación de piedras en personas susceptibles.

Agua del grifo: Suele ser baja en minerales, por lo que representa menor riesgo para quienes deben limitar su ingesta de calcio o sodio por indicación médica.

El doctor William F. Clark, nefrólogo de la National Kidney Foundation (Estados Unidos), indica que lo prioritario es la cantidad y la regularidad en el consumo de agua. Clark explica que una hidratación adecuada ayuda a diluir la concentración de sustancias que pueden formar cristales en los riñones, reduciendo el riesgo de litiasis renal.

Aclara que, para la mayoría de las personas sanas, no existen diferencias sustanciales entre consumir agua mineral o del grifo en términos de beneficios para los riñones, siempre y cuando ambas sean seguras y aptas para el consumo humano.

Recomendaciones generales para la salud renal

Para cuidar los riñones, los especialistas recomiendan:

Beber suficiente agua a lo largo del día, ajustando la cantidad según la actividad física, el clima y las necesidades individuales.

Consultar con un médico si existen antecedentes de enfermedades renales o cálculos.

Verificar la calidad del agua disponible, tanto mineral como del grifo.

Moderar el consumo de agua mineral en caso de restricciones en la ingesta de minerales.

El mantenimiento de una hidratación constante es clave para la prevención de problemas renales, más allá del tipo específico de agua elegida.