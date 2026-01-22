¿Cuál es el mejor colágeno para mujeres de más de 50 años? Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

El interés por los suplementos de colágeno ha aumentado entre las mujeres mayores de 50 años.

El colágeno con ácido hialurónico se ha posicionado como el suplemento más buscado para combatir los signos del envejecimiento y aliviar molestias articulares.

Según datos recogidos porMayo Clinic, la disminución natural de colágeno a partir de los 30 años afecta directamente a la piel, el cabello, las uñas y las articulaciones, lo que ha motivado a muchas personas a incorporar estos productos en su rutina diaria.

ILUSTRACIÓN - La piel madura requiere de cuidados que mejoren su contenido de humedad. Cremas con ácido hialurónico, liposomas o vitaminas pueden estimular la actividad celular y reponer los depósitos. Foto: Christin Klose/dpa

¿Por qué disminuye el colágeno con la edad?

El colágeno representa un tercio de las proteínas presentes en el cuerpo humano. Se localiza en estructuras clave como la piel, el pelo, los huesos, los tendones y los cartílagos.

La doctora Dawn Marie R. Davis, dermatóloga de Mayo Clinic, explica que esta proteína otorga firmeza y elasticidad a la dermis, pero su producción se reduce con el paso del tiempo. A partir de los 50 años, esta reducción se acentúa, en parte por los cambios hormonales vinculados a la menopausia, lo que incrementa la flacidez, la sequedad cutánea y la aparición de arrugas.

Las farmacéuticas Marta Barrero y Elena Ramos, expertas en dermocosmética y directoras de The Secret Lab, destacan la importancia de mantener niveles adecuados de colágeno tras la menopausia.

Según declaraciones recogidas por The Secret Lab, “esa pérdida de estrógenos también está asociada con una mayor pérdida de masa ósea, aumentando el riesgo de osteoporosis, un deterioro del cartílago en las articulaciones, lo que puede llevar a rigidez, dolor y otras enfermedades”.

¿Por qué disminuye el colágeno con la edad? (Canva)

Opciones de colágeno y combinaciones recomendadas

En el mercado existen varias alternativas, pero el colágeno hidrolizado con ácido hialurónico y coenzima Q10 sobresale por su capacidad de absorción y sus beneficios comprobados. Este suplemento suele incluir minerales como el selenio o el zinc, y vitaminas A, B12, C y D.

Entre las principales formas de colágeno disponibles se encuentran:

Colágeno con magnesio: Favorece la función muscular y articular.

Colágeno marino: Procedente de fuentes marinas, es conocido por su alta biodisponibilidad.

Colágeno con ácido hialurónico: Destaca por su acción hidratante y antioxidante, lo que ayuda a restaurar la elasticidad de la piel y prevenir arrugas.

El ácido hialurónico es una molécula natural que retiene el agua en los tejidos, favoreciendo la hidratación, la regeneración celular y la producción de colágeno. La combinación de estos nutrientes refuerza la estructura de la piel y contribuye a la movilidad articular.

Beneficios reportados en mujeres de más de 50 años

Tras los 50 años, las mujeres buscan sobre todo:

Reducción de arrugas y líneas de expresión.

Mayor firmeza y elasticidad en la piel.

Alivio del dolor articular.

Fortalecimiento de cabello y uñas.

Prevención de la osteoporosis y deterioro de cartílagos.

La suplementación con colágeno hidrolizado y ácido hialurónico ha mostrado efectos positivos en estos aspectos, especialmente cuando se acompaña de una dieta equilibrada y la práctica regular de ejercicio.

Beneficios reportados en mujeres de más de 50 años (Freepik)

Seguridad, recomendaciones y efectos secundarios del colágeno con ácido hialurónico

El colágeno con ácido hialurónico suele ser seguro para la mayoría de las personas, aunque existen posibles efectos secundarios leves como molestias estomacales, reacciones alérgicas o sabor residual. No contiene gluten ni lactosa, lo que amplía sus posibilidades de uso.

Los expertos de The Secret Lab recomiendan a las mujeres mayores de 50 años consultar con un médico antes de iniciar cualquier suplemento, sobre todo durante el embarazo o la lactancia. No existe una hora universal para su consumo, pero algunos estudios sugieren que tomarlo en ayunas o antes de dormir puede mejorar su absorción.

Preguntas frecuentes sobre el uso de colágeno

¿A partir de qué edad se recomienda tomarlo?

Desde los 30 años puede ser útil, pero la recomendación es más enfática a partir de los 50, por la pérdida acelerada de colágeno y estrógenos.

¿Cuánto tiempo tarda en notarse el efecto?

La mayoría de las personas observa cambios en la piel y las articulaciones tras 4 a 8 semanas de uso continuado.

¿Cuál es la dosis habitual?

Un suplemento estándar contiene 60 cápsulas para 60 días, con una cápsula diaria.

¿Qué personas deben evitarlo?

Aquellas con alergias a alguno de sus componentes o que experimenten síntomas adversos.

Seguridad, recomendaciones y efectos secundarios del colágeno con ácido hialurónico (Canva)

Factores que aceleran la pérdida de colágeno

Además de la edad, elementos como la exposición solar, el estrés y la contaminación ambiental influyen en la degradación de la piel. Una rutina de cuidado adecuada y la suplementación pueden mitigar el impacto de estos factores.

La elección del colágeno adecuado debe basarse en su facilidad de absorción y en una formulación completa que incluya ácido hialurónico y antioxidantes.

El colágeno hidrolizado con ácido hialurónico y coenzima Q10 constituye la opción más sugerida para mujeres de más de 50 años.