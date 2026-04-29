Alsea registra una perdida en sus ganancias del 65.7% durante el primer trimestre del año

A la baja las ganancias de Alsea. (especial)

Alsea, una de las empresas más importantes del país, registró una caída en sus ganancias netas del 65.7% durante el primer trimestre del año, en comparación con el mismo periodo en 2025, de acuerdo con información brindada por el medio Reuters.

La operadora de cadenas comerciales de restaurantes y cafeterías como Domino’s Pizza y Starbucks en Europa y América Latina alcanzó los 114. 86 millones de pesos (6.41 millones de dólares).

PUBLICIDAD

Asimismo, reportó un incremento en sus ingresos del 1.4% en el lapso de de enero a marzo, obteniendo 20.070 millones de pesos.

El beneficio neto de la multinacional se posicionó por debajo de las expectativa esperadas por parte de los expertos encuestados por LSEG, los cuales pronosticaron una cifra de 317,48 millones de pesos para los tres primeros meses del año.

PUBLICIDAD

¿Por qué Alsea registró una caída en sus ganancias?

A pesar de los resultados presentados por parte de la compañía, el problema principal no se encuentra en la baja de ventas, se encuentra relacionado con otros factores:

Aumento de costos operativos, englobando los insumos, la logística y la operación de restaurantes

Presiones externas o macroeconómicas que reducen los márgenes

Posibles efectos cambiarios, ya que opera en varios países

Gastos financieros o inversiones que impactan la utilidad

Alsea

Inversiones de la empresa durante el 2026

De acuerdo a la información revelada por Expansión, en los primeros meses del 2026, la empresa se realizaron inversiones por 876 millones de pesos, esto refleja el 15.9% de los 5,500 millones de pesos dentro del presupuesto de la multinacional para este año.

PUBLICIDAD

Mientras que de este mismo monto, 708 millones de pesos fueron asignados a la apertura de al menos 20 unidades corporativas, remodelaciones, renovaciones, así como cambios en los equipos de trabajo. Por lo que, el restante de 167 millones de pesos se destinaron a proyectos tecnológicos, como licencias de software y mejoras en procesos.

Por otro lado, las ventas en las diversas tiendas de la compañía que cuentan con más de un año desde el inició de sus operaciones, tuvieron un aumento positivo de 4.1%, aunque es menor al reportado durante el mismo periodo el año pasado. Esta cifra muestra una moderación por parte de los consumidores mexicanos.

PUBLICIDAD

Estas operaciones manifiestan el 56% del total de ventas de Alsea México, reportando una subida de 4.9%, impulsada por unos primeros meses positivos para la empresa en múltiples áreas.