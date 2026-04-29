Gelatina de limón y jengibre: postre sin azúcar, digestivo y bajo en calorías

Gelatina translúcida de limón y jengibre, presentada en moldes individuales y adornada con ralladura de limón fresco y hojas de menta, ofrece un postre ligero y visualmente atractivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gelatina de limón y jengibre es ligera, baja en calorías y perfecta para quienes buscan un postre o colación saludable, apto para diabéticos o dietas bajas en azúcar.

El limón aporta vitamina C y acidez, mientras que el jengibre suma aroma, un toque picante y propiedades digestivas y antiinflamatorias.

PUBLICIDAD

Además, es muy fácil de preparar y se puede hacer en moldes individuales o en uno grande para compartir.

Receta de gelatina de limón y jengibre (sin azúcar)

La base es jugo de limón fresco, jengibre rallado, stevia o eritritol y grenetina sin sabor.

PUBLICIDAD

Disfrute de una gelatina saludable de limón y jengibre, exquisitamente decorada con hojas de menta fresca y ralladura de limón, presentada sobre un fondo claro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 2 horas y 20 minutos

Preparación activa: 10 minutos

Reposo en frío: 2 horas

Ingredientes

1 ½ tazas de agua 1/2 taza de jugo de limón fresco (aprox. 3-4 limones) 1 cucharada de jengibre fresco rallado (ajustar a gusto) 2-3 cucharadas de eritritol, stevia o monk fruit (ajustar a gusto) 2 cucharadas de grenetina sin sabor (aprox. 16 g) 1/4 taza de agua fría (para hidratar la grenetina) Ralladura de limón (opcional, para decorar)

Jengibre. (Freepik)

Cómo hacer gelatina de limón y jengibre, paso a paso

Hidratar la grenetina en el 1/4 taza de agua fría, dejar esponjar 5 minutos. En una ollita, calentar el 1 ½ tazas de agua con el jengibre y el endulzante, no debe hervir (solo calentar para infusionar). Colar para quitar los restos de jengibre (opcional, si prefieres textura lisa). Disolver la grenetina hidratada en microondas o baño María, luego mezclar con el líquido caliente. Añadir el jugo de limón y mezclar bien. Volcar en moldes individuales o un molde grande y llevar a la heladera por al menos 2 horas, hasta que cuaje. Servir frío, decorando con ralladura de limón, hojas de menta o rodajas de limón.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 6 porciones medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 10

Grasas: 0 g

Carbohidratos: 2 g

Proteínas: 1 g

Valores aproximados, pueden variar según el tamaño de la porción y el endulzante.

PUBLICIDAD

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En heladera, hasta 4 días en recipiente tapado.