Gelatina de limón y jengibre: postre sin azúcar, digestivo y bajo en calorías

La gelatina de limón y jengibre es ligera, baja en calorías y perfecta para quienes buscan un postre o colación saludable, apto para diabéticos o dietas bajas en azúcar.
El limón aporta vitamina C y acidez, mientras que el jengibre suma aroma, un toque picante y propiedades digestivas y antiinflamatorias.
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Además, es muy fácil de preparar y se puede hacer en moldes individuales o en uno grande para compartir.
Receta de gelatina de limón y jengibre (sin azúcar)
La base es jugo de limón fresco, jengibre rallado, stevia o eritritol y grenetina sin sabor.
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Tiempo de preparación
- Tiempo total: 2 horas y 20 minutos
- Preparación activa: 10 minutos
- Reposo en frío: 2 horas
Ingredientes
- 1 ½ tazas de agua
- 1/2 taza de jugo de limón fresco (aprox. 3-4 limones)
- 1 cucharada de jengibre fresco rallado (ajustar a gusto)
- 2-3 cucharadas de eritritol, stevia o monk fruit (ajustar a gusto)
- 2 cucharadas de grenetina sin sabor (aprox. 16 g)
- 1/4 taza de agua fría (para hidratar la grenetina)
- Ralladura de limón (opcional, para decorar)
Cómo hacer gelatina de limón y jengibre, paso a paso
- Hidratar la grenetina en el 1/4 taza de agua fría, dejar esponjar 5 minutos.
- En una ollita, calentar el 1 ½ tazas de agua con el jengibre y el endulzante, no debe hervir (solo calentar para infusionar).
- Colar para quitar los restos de jengibre (opcional, si prefieres textura lisa).
- Disolver la grenetina hidratada en microondas o baño María, luego mezclar con el líquido caliente.
- Añadir el jugo de limón y mezclar bien.
- Volcar en moldes individuales o un molde grande y llevar a la heladera por al menos 2 horas, hasta que cuaje.
- Servir frío, decorando con ralladura de limón, hojas de menta o rodajas de limón.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 6 porciones medianas.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 10
- Grasas: 0 g
- Carbohidratos: 2 g
- Proteínas: 1 g
Valores aproximados, pueden variar según el tamaño de la porción y el endulzante.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar?
En heladera, hasta 4 días en recipiente tapado.
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