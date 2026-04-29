México

Gelatina de limón y jengibre: postre sin azúcar, digestivo y bajo en calorías

Te decimos cómo prepararla desde casa

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Cinco gelatinas translúcidas de color amarillo claro, decoradas con una rodaja de limón y hojas de menta fresca, presentadas en moldes individuales con un fondo luminoso.
Gelatina translúcida de limón y jengibre, presentada en moldes individuales y adornada con ralladura de limón fresco y hojas de menta, ofrece un postre ligero y visualmente atractivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gelatina de limón y jengibre es ligera, baja en calorías y perfecta para quienes buscan un postre o colación saludable, apto para diabéticos o dietas bajas en azúcar.

El limón aporta vitamina C y acidez, mientras que el jengibre suma aroma, un toque picante y propiedades digestivas y antiinflamatorias.

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Además, es muy fácil de preparar y se puede hacer en moldes individuales o en uno grande para compartir.

Receta de gelatina de limón y jengibre (sin azúcar)

La base es jugo de limón fresco, jengibre rallado, stevia o eritritol y grenetina sin sabor.

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Toma cenital de gelatina amarilla en un bol de vidrio, decorada con hojas de menta, rodajas de jengibre y ralladura de limón, sobre un fondo blanco.
Disfrute de una gelatina saludable de limón y jengibre, exquisitamente decorada con hojas de menta fresca y ralladura de limón, presentada sobre un fondo claro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 2 horas y 20 minutos
  • Preparación activa: 10 minutos
  • Reposo en frío: 2 horas

Ingredientes

  1. 1 ½ tazas de agua
  2. 1/2 taza de jugo de limón fresco (aprox. 3-4 limones)
  3. 1 cucharada de jengibre fresco rallado (ajustar a gusto)
  4. 2-3 cucharadas de eritritol, stevia o monk fruit (ajustar a gusto)
  5. 2 cucharadas de grenetina sin sabor (aprox. 16 g)
  6. 1/4 taza de agua fría (para hidratar la grenetina)
  7. Ralladura de limón (opcional, para decorar)
Jengibre.
Jengibre. (Freepik)

Cómo hacer gelatina de limón y jengibre, paso a paso

  1. Hidratar la grenetina en el 1/4 taza de agua fría, dejar esponjar 5 minutos.
  2. En una ollita, calentar el 1 ½ tazas de agua con el jengibre y el endulzante, no debe hervir (solo calentar para infusionar).
  3. Colar para quitar los restos de jengibre (opcional, si prefieres textura lisa).
  4. Disolver la grenetina hidratada en microondas o baño María, luego mezclar con el líquido caliente.
  5. Añadir el jugo de limón y mezclar bien.
  6. Volcar en moldes individuales o un molde grande y llevar a la heladera por al menos 2 horas, hasta que cuaje.
  7. Servir frío, decorando con ralladura de limón, hojas de menta o rodajas de limón.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 6 porciones medianas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 10
  • Grasas: 0 g
  • Carbohidratos: 2 g
  • Proteínas: 1 g

Valores aproximados, pueden variar según el tamaño de la porción y el endulzante.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En heladera, hasta 4 días en recipiente tapado.

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