Pensión Bienestar 2026: este es el calendario oficial de pagos de enero para todos los beneficiarios

Ha empezado el mes de enero de 2026 y una buena noticia para los adultos mayores de 65 años es que se ha dado a conocer el calendario oficial de pagos de este primer mes del año de la Pensión Bienestar.
Este lunes 5 de enero se dio a conocer el calendario oficial de depósitos de la Pensión Bienestar de este primer mes del año.
Se trata del primer depósito de 2026, el cual corresponde a los meses de enero y febrero.
Para este nuevo año habrá un aumento para todos los beneficiarios de este programa social, el cual será de 6 mil 400 pesos, ya que anteriormente era de 6 mil 200.
Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer las fechas de pago de este mes de enero de la Pensión Bienestar en la conferencia matutina presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo.
Reveló que los depósitos se llevan a cabo de manera gradual conforme a la primera letra del apellido paterno.
Cabe mencionar que la cantidad por beneficiario, es decir, los 6 mil 400 pesos, se dispersan en las tarjetas del Banco del Bienestar.
Este es el calendario oficial de pagos de la Pensión Bienestar para el mes de enero de 2026
Ariadna Montiel dio a conocer en la conferencia matutina presidencial de este lunes 5 de enero las fechas de pago de la Pensión Bienestar para este primer mes del 2026.
Como se mencionó anteriormente, los depósitos se llevan a cabo de manera gradual conforme a la primera letra del apellido paterno de cada adulto y adulta mayor de 65 años.
Por lo tanto, el calendario de pagos está organizado por día y en cada fecha la inicial del apellido paterno del beneficiario al que le corresponderá el pago.
- Lunes 5 de enero: A
- Martes 6 de enero: B
- Miércoles 7 de enero: C
- Jueves 8 de enero: C
- Viernes 9 de enero: D, E, F
- Lunes 12 de enero: G
- Martes 13 de enero: G
- Miércoles 14 de enero: H, I, J, K
- Jueves 15 de enero: L
- Viernes 16 de enero: M
- Lunes 19 de enero: M
- Martes 20 de enero: N, N, O
- Miércoles 21 de enero: P, Q
- Jueves 22 de enero: R
- Viernes 23 de enero: R
- Lunes 26 de enero: S
- Martes 27 de enero: T, U, V
- Miércoles 28 de enero: W, X, Y, Z
Importancia de la Pensión Bienestar 2026
El programa Pensión Bienestar es una iniciativa impulsada por el Gobierno de México, destinada a adultos mayores de 65 años.
Las personas inscritas reciben 6 mil 200 pesos cada dos meses, a través de tarjetas otorgadas por el Banco del Bienestar.
El objetivo principal es asegurar un ingreso regular para quienes tienen 65 años o más, facilitando la cobertura de necesidades esenciales y apoyando su estabilidad económica.
La Secretaría del Bienestar se encarga de administrar y supervisar el programa, controlando el registro, la entrega del apoyo económico y la atención a los beneficiarios.