México

Pensión Bienestar 2026: este es el calendario oficial de pagos de enero para todos los beneficiarios

Los depósitos se llevan a cabo de manera gradual conforme la primera letra del apellido paterno de cada adulto mayor de 65 años inscrito

Este lunes 5 de enero
Este lunes 5 de enero se dio a conocer el calendario oficial de pagos de la Pensión Bienestar para el mes de enero de 2026.

Ha empezado el mes de enero de 2026 y una buena noticia para los adultos mayores de 65 años es que se ha dado a conocer el calendario oficial de pagos de este primer mes del año de la Pensión Bienestar.

Este lunes 5 de enero se dio a conocer el calendario oficial de depósitos de la Pensión Bienestar de este primer mes del año.

Se trata del primer depósito de 2026, el cual corresponde a los meses de enero y febrero.

Para este nuevo año habrá un aumento para todos los beneficiarios de este programa social, el cual será de 6 mil 400 pesos, ya que anteriormente era de 6 mil 200.

Ariadna Montiel, titular de la
Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer el calendario oficial de pagos de este mes de enero.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, dio a conocer las fechas de pago de este mes de enero de la Pensión Bienestar en la conferencia matutina presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo.

Reveló que los depósitos se llevan a cabo de manera gradual conforme a la primera letra del apellido paterno.

Cabe mencionar que la cantidad por beneficiario, es decir, los 6 mil 400 pesos, se dispersan en las tarjetas del Banco del Bienestar.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar dio a conocer las fechas de depósitos de la Pensión Bienestar de este mes de enero. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Este es el calendario oficial de pagos de la Pensión Bienestar para el mes de enero de 2026

Ariadna Montiel dio a conocer en la conferencia matutina presidencial de este lunes 5 de enero las fechas de pago de la Pensión Bienestar para este primer mes del 2026.

Como se mencionó anteriormente, los depósitos se llevan a cabo de manera gradual conforme a la primera letra del apellido paterno de cada adulto y adulta mayor de 65 años.

Por lo tanto, el calendario de pagos está organizado por día y en cada fecha la inicial del apellido paterno del beneficiario al que le corresponderá el pago.

  • Lunes 5 de enero: A
  • Martes 6 de enero: B
  • Miércoles 7 de enero: C
  • Jueves 8 de enero: C
  • Viernes 9 de enero: D, E, F
  • Lunes 12 de enero: G
  • Martes 13 de enero: G
  • Miércoles 14 de enero: H, I, J, K
  • Jueves 15 de enero: L
  • Viernes 16 de enero: M
  • Lunes 19 de enero: M
  • Martes 20 de enero: N, N, O
  • Miércoles 21 de enero: P, Q
  • Jueves 22 de enero: R
  • Viernes 23 de enero: R
  • Lunes 26 de enero: S
  • Martes 27 de enero: T, U, V
  • Miércoles 28 de enero: W, X, Y, Z
Calendario oficial de pagos de
Calendario oficial de pagos de enero 2026 de la Pensión Bienestar. Foto: Gobierno de México.

Importancia de la Pensión Bienestar 2026

El programa Pensión Bienestar es una iniciativa impulsada por el Gobierno de México, destinada a adultos mayores de 65 años.

Las personas inscritas reciben 6 mil 200 pesos cada dos meses, a través de tarjetas otorgadas por el Banco del Bienestar.

El objetivo principal es asegurar un ingreso regular para quienes tienen 65 años o más, facilitando la cobertura de necesidades esenciales y apoyando su estabilidad económica.

La Secretaría del Bienestar se encarga de administrar y supervisar el programa, controlando el registro, la entrega del apoyo económico y la atención a los beneficiarios.

