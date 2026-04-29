Manifestaciones en Nayarit para frenar megaproyecto que privatiza playa Las Cocinas: Segob responde y garantiza acceso público

Desde hace poco más de un mes, a través de redes sociales, comenzaron a difundirse videos sobre los avances de esta construcción. (Capturas de pantalla de TikTok: APM.Drone.Films(PepeAvila))

En Nayarit han surgido diversas manifestaciones para exigir que se detenga la construcción de un megaproyecto turístico en las costas de la playa Las Cocinas, ubicada en Punta Mita, zona reconocida por el desove de tortugas marinas.

Los ciudadanos organizados de la región se han manifestado en contra de una construcción inmobiliaria desarrollada por Grupo Dine, encargada de construir diversos proyectos en zonas turísticas.

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Desde hace poco más de un mes, a través de redes sociales, comenzaron a difundirse videos sobre los avances de esta construcción. Sus denuncias se centraban en los daños ambientales que podía implicar construir tan cerca de las costas, dado que afectaba la zona de desove de las tortugas y el ecosistema donde habitan muchas especies marinas.

Sin embargo, dentro de sus preocupaciones también se encuentra la privatización a la playa tras la construcción de este proyecto inmobiliario. “Playas Libres” es una de las principales consignas de los manifestantes, quienes en días recientes lograron tener reuniones con autoridades de la zona para exigir que se detenga el proyecto.

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A través de un video difundido en redes sociales, dieron a conocer que en una reunión efectuada el 20 de abril donde participó el presidente municipal Héctor Santana, se acordó que Cantiles de Mita, la desarrolladora de Grupo Dine encargada de realizar la construcción, debía dar información a los habitantes sobre los detalles del proyecto.

No obstante, ellos aseguran que dada la forma en la que se han dado las cosas, donde la maquinaria y las obras continúan a pesar de las manifestaciones y denuncias, los habitantes denuncian que “lo que quieren es que el pueblo no sepa lo que se está haciendo ni de qué se trata este desarrollo”.

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Al mismo tiempo, continúan reportando afectaciones en la zona, donde de hecho, denuncian que ya ni si quiera hay playa: “las olas están grandes, ya está cambiando el fondo marino”, se escucha en un video publicado por la cuenta APM.Drone.Films(PepeAvila).

Se acordó que Cantiles de Mita, la desarrolladora de Grupo Dine encargada de realizar la construcción, debía dar información a los habitantes sobre los detalles del proyecto. (Captura de pantalla Grupo Dine)

La protestas escalan y Gobernación promete que habrá acceso libre

Ante el aumento de las protestas y la denuncia de los ciudadanos que aseguran los proyectos continúan avanzando, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Gobierno de Nayarit, manifestaron que mantienen comunicación directa con los habitantes.

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De acuerdo a un comunicado publicado por estas instancias gubernamentales, el acceso libre a las playas está garantizado para los ciudadanos, “el libre acceso a las playas es un derecho que debe garantizarse conforme al marco legal vigente”, aseguraron.

Informaron que se instalarán mesas de diálogo para atender las inquietudes de la comunidad, revisar el avance de los trabajos en Playa Las Cocinas y dar seguimiento a las evaluaciones técnicas y ambientales.

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Por su parte, la Semarnat informó que se implementará supervisión técnica y acciones de verificación, con la colaboración de autoridades ambientales, para garantizar que cualquier intervención en la zona se realice con apego a la ley y en beneficio de la comunidad.

“La inversión deberá desarrollarse bajo criterios de legalidad, diálogo social y respeto al entorno”, enfatizó la dependencia, subrayando que el desarrollo turístico debe estar alineado con la generación de empleos y el impulso a la economía local.

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Gobernación aseguró que buscará soluciones pacíficas y responsables, priorizando el respeto a los derechos de la comunidad y al entorno natural, sin embargo, los manifestantes y las personas locales que están viviendo la destrucción de sus playas y de un espacio vital para especies marinas, consideran lo contrario: “Dialogar con el gobierno ya no se puede”, denunciaron.