Cae el subdirector de la Policía Municipal de Xalatlaco tras propinar golpiza a su esposa

En el video se observa al subdirector de la policía municipal de Xalatlaco golpeando a su esposa. (Impresión de video)

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEdomex) dio a conocer que elementos de esa corporación detuvieron, este miércoles, a Edgar N, subdirector de la policía municipal de Xalatlaco, quien es investigado por haber agredido a una mujer, quien presuntamente es su esposa, hechos que fueron videograbados y difundidos en redes sociales y medios de comunicación.

Además, se indaga su probable participación en la comisión de diversos hechos delictivos.

PUBLICIDAD

La detención de Edgar N se llevó a cabo en el municipio de Almoloya del Río, con apoyo de elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

Cabe destacar que el subdirector de la policía municipal golpeó a su esposa el pasado mes de marzo, y fue apenas el pasado martes 28 de abril que el alcalde del municipio de Xalatlaco, el morenista Abel Flores Guzmán reaccionó al hecho y lo cesó de su cargo.

PUBLICIDAD

La decisión llegó luego de días de silencio institucional, y tras la viralización del video en el que se ve a Edgar N propinando una golpiza a su esposa, en el patio de su casa.

Edgar N fue separado de su cargo y detenido. (X @FiscaliaEdomex)

Cesan a Edgar N de su cargo

La noche del martes, Abel Flores, por medio de sus redes sociales, hizo pública su postura en un video, intentando justificar los tiempos de demora. En su mensaje, de aproximadamente 1:30 minutos, dio a conocer que destituyó al servidor público, el segundo al mando de la corporación municipal, luego de que salieran a la luz las imágenes de la brutal golpiza contra su esposa.

PUBLICIDAD

Flores Guzmán dijo que, luego de que el video se hiciera público el pasado 20 de abril, el Ayuntamiento, a través de la Comisión de Honor y Justicia, un día después, el 21 de abril, determinó separar de su cargo al elemento.

“Con el único objetivo de no entorpecer y se respetuosos de las autoridades competentes, para que hagan sus investigaciones correspondientes y determinen la situación jurídica de esta persona”, señaló.

PUBLICIDAD

También dijo que se entregó un informe en el que se detalló cuál ha sido el actuar del Ayuntamiento al respecto. “Este Ayuntamiento reprueba rotundamente cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres”, concluyó.

En el video de la agresión, se observa a la esposa del mando policial salir corriendo de su casa al patio de la misma y dirigirse a la puerta de salida para escapar, sin embargo, Edgar N sale detrás de ella, la jala del cabello y la tira al suelo, impidiendo que salga a la calle.

PUBLICIDAD

El presidente municipal de Xalatlaco dio a conocer que se había separado del cargo al funcionario. (Impresión de video)

Una vez en el suelo, el agresor patea a la mujer en el cuerpo y la cara en diversas ocasiones. La mujer intenta levantarse, pero el hombre la toma del cabello y la vuelve a tirar, para después vover a sujetar su pelo y arrastrarla por el suelo.

Le da varios golpes más, e incluso, toma un palo y la golpea con él. La mujer pide ayuda a gritos, pero nadie acude a su rescate.

PUBLICIDAD