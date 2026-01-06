Programa Bienestar y Plenitud 2026: fechas y documentos para registrarte

La nueva convocatoria está dirigida a ciudadanos varones de 63 y 64 años, quienes podrán presentar su documentación personalmente en las sedes oficiales para acceder a un ingreso bimestral. (Facebook/ Secretaría del Bienestar de Tabasco)

El inicio de 2026 trae consigo la apertura de nuevos programas sociales en México, y uno de los más comentados es el Programa Bienestar y Plenitud, diseñado para apoyar a hombres de 63 y 64 años que residen en Tabasco.

Este esquema busca ser un puente hacia la pensión universal de adultos mayores, ofreciendo un ingreso básico de $3,000 pesos bimestrales hasta que los beneficiarios cumplan 65 años.

Adultos mayores de 63 y 64 años son orientados en el trámite del Programa Bienestar y Plenitud 2026. (Facebook/ Secretaría del Bienestar de Tabasco)

El registro comenzó el 6 de enero y se extenderá hasta el 11 de enero de 2026, en una primera etapa que pretende sumar a más de mil nuevos beneficiarios.

Cobertura y metas del Programa Bienestar y Plenitud

El padrón actual del programa cuenta con 18 mil 380 beneficiarios. La Secretaría de Bienestar estatal estima que en esta primera etapa de 2026 se incorporarán entre mil 400 y mil 600 hombres, lo que reforzará la cobertura en todo el estado.

Monto del apoyo: $3 mil pesos bimestrales

Forma de entrega: tarjetas del Banco del Bienestar

Meta de incorporación en 2026: hasta mil 600 nuevos beneficiarios en la primera etapa

La administración estatal contempla la entrega de recursos mediante tarjeta bancaria del Banco del Bienestar a participantes seleccionados. (Programas Sociales)

La intención es que los beneficiarios cuenten con un ingreso básico que les permita cubrir necesidades esenciales mientras esperan cumplir la edad para acceder a la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, cuyo monto en 2026 asciende a $6,400 pesos bimestrales.

Fechas clave del registro

El proceso de inscripción se abrió el martes 6 de enero de 2026 y concluirá el sábado 11 de enero. En esta primera etapa podrán registrarse los hombres que ya tengan 63 o 64 años cumplidos, así como aquellos que lleguen a los 63 años antes del 31 de enero.

Inicio del registro: 6 de enero de 2026

Cierre de la primera etapa: 11 de enero de 2026

Quiénes pueden inscribirse: hombres de 63 y 64 años, o quienes cumplan 63 antes del 31 de enero

Hombres de 63 y 64 años podrán inscribirse al nuevo programa social hasta el 11 de enero de 2026. (X/ Programas del Bienestar)

La inscripción se realiza de manera presencial y gratuita, sin intermediarios, en las Oficinas del Pueblo distribuidas en todo el estado o en la sede central de la Secretaría del Bienestar en Villahermosa, ubicada en avenida Paseo de la Sierra, Reforma 425, C.P. 86080. El horario de atención es de 08:00 a 16:00 horas.

Documentos necesarios

Para formar parte del programa, los interesados deben presentar originales y copias de la siguiente documentación:

Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o licencia de conducir)

Acta de nacimiento (legible y actualizada)

CURP (Actualizada)

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

Estos requisitos buscan garantizar que los apoyos lleguen únicamente a los hombres que cumplen con la edad establecida y que residen permanentemente en Tabasco.

Estos son los documentos necesarios para acceder al Programa Bienestar y Plenitud en Tabasco. (Facebook/ Secretaría del Bienestar de Tabasco)

De esta manera, el Programa Bienestar y Plenitud 2026 representa una oportunidad inmediata para hombres de la tercera edad de acceder a un ingreso básico de $3 mil pesos bimestrales.

Con un registro abierto del 6 al 11 de enero de 2026, este apoyo funciona como un puente hacia la pensión universal y refuerza el compromiso de ampliar la cobertura social en Tabasco.