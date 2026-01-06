Programa Bienestar y Plenitud 2026: fechas y documentos para registrarte

El inicio de 2026 trae consigo la apertura de nuevos programas sociales en México, y uno de los más comentados es el Programa Bienestar y Plenitud, diseñado para apoyar a hombres de 63 y 64 años que residen en Tabasco.
Este esquema busca ser un puente hacia la pensión universal de adultos mayores, ofreciendo un ingreso básico de $3,000 pesos bimestrales hasta que los beneficiarios cumplan 65 años.
El registro comenzó el 6 de enero y se extenderá hasta el 11 de enero de 2026, en una primera etapa que pretende sumar a más de mil nuevos beneficiarios.
Cobertura y metas del Programa Bienestar y Plenitud
El padrón actual del programa cuenta con 18 mil 380 beneficiarios. La Secretaría de Bienestar estatal estima que en esta primera etapa de 2026 se incorporarán entre mil 400 y mil 600 hombres, lo que reforzará la cobertura en todo el estado.
- Monto del apoyo: $3 mil pesos bimestrales
- Forma de entrega: tarjetas del Banco del Bienestar
- Meta de incorporación en 2026: hasta mil 600 nuevos beneficiarios en la primera etapa
La intención es que los beneficiarios cuenten con un ingreso básico que les permita cubrir necesidades esenciales mientras esperan cumplir la edad para acceder a la Pensión Bienestar para Adultos Mayores, cuyo monto en 2026 asciende a $6,400 pesos bimestrales.
Fechas clave del registro
El proceso de inscripción se abrió el martes 6 de enero de 2026 y concluirá el sábado 11 de enero. En esta primera etapa podrán registrarse los hombres que ya tengan 63 o 64 años cumplidos, así como aquellos que lleguen a los 63 años antes del 31 de enero.
- Inicio del registro: 6 de enero de 2026
- Cierre de la primera etapa: 11 de enero de 2026
- Quiénes pueden inscribirse: hombres de 63 y 64 años, o quienes cumplan 63 antes del 31 de enero
La inscripción se realiza de manera presencial y gratuita, sin intermediarios, en las Oficinas del Pueblo distribuidas en todo el estado o en la sede central de la Secretaría del Bienestar en Villahermosa, ubicada en avenida Paseo de la Sierra, Reforma 425, C.P. 86080. El horario de atención es de 08:00 a 16:00 horas.
Documentos necesarios
Para formar parte del programa, los interesados deben presentar originales y copias de la siguiente documentación:
- Identificación oficial vigente (INE, pasaporte o licencia de conducir)
- Acta de nacimiento (legible y actualizada)
- CURP (Actualizada)
- Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)
Estos requisitos buscan garantizar que los apoyos lleguen únicamente a los hombres que cumplen con la edad establecida y que residen permanentemente en Tabasco.
De esta manera, el Programa Bienestar y Plenitud 2026 representa una oportunidad inmediata para hombres de la tercera edad de acceder a un ingreso básico de $3 mil pesos bimestrales.
Con un registro abierto del 6 al 11 de enero de 2026, este apoyo funciona como un puente hacia la pensión universal y refuerza el compromiso de ampliar la cobertura social en Tabasco.