Jueza ordena a la FGR entregar la carpeta de investigación íntegra contra Manuel Farías Laguna

Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna (FOTO: RRSS)

Una Jueza Federal ordenó a la Fiscalía General de la República (FGR) entregar la carpeta íntegra del caso del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien es señalado por presuntamente liderar una red de huachicol fiscal junto a su hermano Fernando, también formado en la Secretaría de Marina (Semar).

La defensa de los hermanos, realizada por el despacho Epigmenio Mendieta & Asociados, informó que la decisión se tomó tras una audiencia de tutela de derechos que se realizó el jueves 21 de enero.

Con esta decisión, se deberán entregar los 20 tomos en el caso contra el vicealmirante de la Marina, dentro de la causa penal 325/2025, con lo que se “pone límite a la discrecionalidad del Ministerio Público”.

*Información en desarrollo...