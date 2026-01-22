México

Abogados de los hermanos Farías Laguna defienden su permanecía en la Marina ante la falta de sentencia

Ambos mandos navales enfrentan acusaciones por su presunta implicación en una red de huachicol fiscal

Guardar
Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna
Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna (FOTO: RRSS)

La defensa del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías, exigió que se respeten los derechos laborales de los mandos de la Secretaría de Marina (Semar) debido a que no cuentan con una sentencia por el caso de huachicol fiscal.

Dicha exigencia se realiza debido a que Manuel Roberto Farías, quien se encuentra recluido en el penal del Altiplano, obtuvo un amparo para impedir que lo den de baja de la institución, tal y como Infobae México lo pudo confirmar.

Ante la solicitud de mantener sus derechos laborales, el despacho Epigmenio Mendieta & Asociados, que encabeza la defensa de los marinos, señaló que su situación jurídica no puede equipararse a la de un empleo ordinario ni resolverse con decisiones “anticipadas”.

El argumento del despacho es que se trata de dos militares que cuentan con una formación de décadas para brindar servicio al Estado mexicano y para el servicio profesional.

Tanto Manuel Roberto como Fernando Farías son acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Fernando Farías Laguna se encuentra
Fernando Farías Laguna se encuentra prófugo de la justicia. (Redes sociales)

Ambos son señalados por presuntamente liderar una red de tráfico de combustibles conocida como “Los Primos”, la cual habría utilizado más de 30 buques para introducir de manera irregular millones de litros de hidrocarburo desde los Estados Unidos hacia México, en la que eludieron los controles fiscales y aduaneros.

Conservan derechos constitucionales pese a medidas cautelares: despacho

La defensa también señaló que la presunción de inocencia -artículo 20 constitucional y en la que aún se encuentran ambos mandos navales- establece que deben ser considerados inocentes hasta que no exista una sentencia condenatoria firme.

“Este principio tiene efectos no solo en el ámbito penal, sino también en el administrativo y laboral”, acusó ante la insistencia de uno de los mandos por permanecer en la Marina.

Además, el despacho afirmó que a pesar de que Manuel Roberto Farías Laguna se encuentra bajo la medida de prisión preventiva, esta tiene un carácter cautelar y no equivale a una sentencia, por lo que no implica la pérdida automática de sus derechas laborales, administrativos o patrimoniales.

huachicol Fiscal Seguridad Sedena Semar
huachicol Fiscal Seguridad Sedena Semar detenciones

El vicealmirante permanece bajo esta medida cautelar desde septiembre de 2025, luego de que fue vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada.

De acuerdo con una solicitud de información realizada por Latinus, Manuel Roberto Farías mantuvo sus ingresos en la Marina hasta que causó baja efectiva el 18 de diciembre de 205.

En lo que respecta a su hermano, el contralmirante Fernando Farías, se mantiene activo en la Marina y conserva sus ingresos; sin embargo, se inició un proceso de baja por el probable delito de deserción el 11 de septiembre de 2025.

Temas Relacionados

Huachicol FiscalFernando Farías LagunaFGRMarinaNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

La apuesta de México por transformar el hábito lector en un derecho

Secretaría de Cultura del Gobierno de México busca asegurar libros y espacios culturales para toda la población

La apuesta de México por

Metrobús CDMX: cuál es la línea en la que no se permite viajar de pie

La labor del personal de vigilancia es exigir que todos los pasajeros permanezcan sentados en las áreas correspondientes

Metrobús CDMX: cuál es la

Policías detuvieron a dos presuntos ladrones con armas de fuego en la Central de Abasto

Según reportes oficiales, los dos presuntos delincuentes portaban uniformes color vino de una empresa de seguridad privada

Policías detuvieron a dos presuntos

Hugo Sánchez emprende búsqueda para localizar al joven que limpió su placa en el estadio del Atlético de Madrid y que se hizo viral

El ex futbolista pidió ayuda para identificar al aficionado que homenajeó su placa ubicada al exterior del Estadio Metropolitano

Hugo Sánchez emprende búsqueda para

El SMN alerta por tormenta invernal este fin de semana: estos serán los estados más afectados

Autoridades federales advierten sobre los efectos del frente frío 30, que provocará temperaturas por debajo de cero, posibles nevadas, lluvias intensas y vientos

El SMN alerta por tormenta
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El Químico” y otro mexicano

“El Químico” y otro mexicano son acusados en EEUU de fabricación y distribución internacional de fentanilo

Hombre que llevaba fentanilo del Cártel de Sinaloa en el auto de su novia es hallado culpable en EEUU

Reportan intenso operativo de fuerzas federales en Apatzingán

Detienen a 3 trabajadores del registro civil por expedir actas de nacimiento a extranjeros en Chiapas

Cayeron Marina “N” y Dulce “N” tras dos operativos contra el narcomenudeo y la extorsión en CDMX

ENTRETENIMIENTO

El productor Álex Gou responde

El productor Álex Gou responde a críticas por darle a su hija el papel de ‘Matilda, el musical’

Magneto y Mercurio darán concierto en conjunto para este mes de febrero: fecha y sede

BTS en México: Ticketmaster lanza importante actualización del mapa

Igual que Lalo España, Gaby Platas se baja del reencuentro de Otro Rollo: “Una falta de respeto”

Productora de Hoy desmiente que Andrea Legarreta le haya exigido contratar a Luis Carlos Origel en el matutino

DEPORTES

Hugo Sánchez emprende búsqueda para

Hugo Sánchez emprende búsqueda para localizar al joven que limpió su placa en el estadio del Atlético de Madrid y que se hizo viral

Germán Berterame fichará con Inter de Miami: revelan el acuerdo al que llegó Rayados para vender a su delantero

Mundial 2026 dejará una derrama económica de 3 mil millones de dólares en México, según Coparmex

Javier Aguirre aclaró la razón por la que Gilberto Mora dejó la convocatoria del Tri

Este es el club que se encontraría negociando el fichaje de Edson Álvarez