Abogados de los hermanos Farías Laguna defienden su permanecía en la Marina ante la falta de sentencia

La defensa del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías, exigió que se respeten los derechos laborales de los mandos de la Secretaría de Marina (Semar) debido a que no cuentan con una sentencia por el caso de huachicol fiscal.

Dicha exigencia se realiza debido a que Manuel Roberto Farías, quien se encuentra recluido en el penal del Altiplano, obtuvo un amparo para impedir que lo den de baja de la institución, tal y como Infobae México lo pudo confirmar.

Ante la solicitud de mantener sus derechos laborales, el despacho Epigmenio Mendieta & Asociados, que encabeza la defensa de los marinos, señaló que su situación jurídica no puede equipararse a la de un empleo ordinario ni resolverse con decisiones “anticipadas”.

El argumento del despacho es que se trata de dos militares que cuentan con una formación de décadas para brindar servicio al Estado mexicano y para el servicio profesional.

Tanto Manuel Roberto como Fernando Farías son acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Ambos son señalados por presuntamente liderar una red de tráfico de combustibles conocida como “Los Primos”, la cual habría utilizado más de 30 buques para introducir de manera irregular millones de litros de hidrocarburo desde los Estados Unidos hacia México, en la que eludieron los controles fiscales y aduaneros.

Conservan derechos constitucionales pese a medidas cautelares: despacho

La defensa también señaló que la presunción de inocencia -artículo 20 constitucional y en la que aún se encuentran ambos mandos navales- establece que deben ser considerados inocentes hasta que no exista una sentencia condenatoria firme.

“Este principio tiene efectos no solo en el ámbito penal, sino también en el administrativo y laboral”, acusó ante la insistencia de uno de los mandos por permanecer en la Marina.

Además, el despacho afirmó que a pesar de que Manuel Roberto Farías Laguna se encuentra bajo la medida de prisión preventiva, esta tiene un carácter cautelar y no equivale a una sentencia, por lo que no implica la pérdida automática de sus derechas laborales, administrativos o patrimoniales.

El vicealmirante permanece bajo esta medida cautelar desde septiembre de 2025, luego de que fue vinculado a proceso por el delito de delincuencia organizada.

De acuerdo con una solicitud de información realizada por Latinus, Manuel Roberto Farías mantuvo sus ingresos en la Marina hasta que causó baja efectiva el 18 de diciembre de 205.

En lo que respecta a su hermano, el contralmirante Fernando Farías, se mantiene activo en la Marina y conserva sus ingresos; sin embargo, se inició un proceso de baja por el probable delito de deserción el 11 de septiembre de 2025.