México

Historial de citas y estudios médicos, todo lo que contendrá la versión digital de la Credencial del Servicio Universal de Salud

Este nuevo documento fue anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo

El registro para la Credencial
El registro para la Credencial del Servicio Universal de Salud iniciará a partir del 2 de marzo. (Foto: @SSalud_mx/@Claudiashein)

A partir del 2 de marzo de 2026, el registro para la Credencial del Servicio Universal de Salud permitirá a millones de personas en México acceder a una plataforma unificada de servicios médicos públicos, así se dio a conocer esta semana durante la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

También se dio a conocer que el registro comenzará en Baja California Sur, Campeche, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas, mientras que a partir del 23 de marzo para Baja California, Chiapas, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo y Veracruz.

¿Qué información ofrecerá la nueva credencial?

De acuerdo con datos publicados en el portal oficial del Gobierno de México, la Credencial del Servicio Universal de Salud otorgará acceso a cuatro servicios principales:

  • Expediente electrónico
  • Estudios clínicos
  • Historial de citas médicas
  • Localización de la institución y unidad de salud más cercana

El documento estará disponible en formato físico y digital. El expediente electrónico permitirá a los usuarios consultar información médica relevante de manera centralizada, mientras que el historial de citas médicas facilitará el seguimiento de consultas anteriores y próximas.

El registro para la nueva
El registro para la nueva credencial del Servicio Universal de Salud será de manera escalonada.

¿Dónde se podrá utilizar la credencial?

La cobertura de la Credencial del Servicio Universal de Salud abarcará distintas instituciones públicas federales, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), los servicios médicos de PEMEX y el sistema IMSS Bienestar.

Las personas registradas podrán recibir atención gratuita en cualquiera de estas instituciones, siempre y cuando presenten la credencial al momento de la consulta.

¿Cómo y cuándo iniciar el registro?

El registro para la obtención de la Credencial del Servicio Universal de Salud comenzará el 2 de marzo. Según la comunicación oficial, el proceso será accesible para toda la población, sin restricciones de edad.

Las autoridades han señalado que la credencial podrá tramitarse tanto de manera digital como física, facilitando el acceso a quienes no cuenten con conectividad constante. El Gobierno de México ha destacado que la principal finalidad es garantizar la gratuidad y la universalidad de la atención médica en todas las instituciones públicas federales.

Puntos más destacados de la Credencial del Servicio Universal de Salud

  • Permite consultar expediente electrónico, estudios clínicos y citas médicas.
  • Disponible en formato físico y digital para toda la población.
  • Aplicable en instituciones como IMSSISSSTEPEMEX e IMSS Bienestar.
  • El registro inicia el 2 de marzo y no hay restricción de edad para tramitarla.
  • Facilita la identificación de la unidad de salud más cercana.

La Credencial del Servicio Universal de Salud representa un avance en la integración de los servicios médicos públicos en México, al centralizar la información del paciente y ampliar la cobertura de atención gratuita en instituciones federales.

