Credencial del Servicio Universal de Salud: cómo tramitarla y en qué instituciones médicas puedo usarla para recibir atención médica gratuita

Credencialización del Servicio Universal de Salud iniciará en marzo y Claudia Sheinbaum planea que finalice antes de concluir el 2026.(Foto: presidencia)

El proceso para obtener la nueva Credencial del Servicio Universal de Salud representa un paso decisivo hacia la digitalización de la atención médica en México. Esta identificación permitirá que millones de ciudadanas y ciudadanos puedan acceder a servicios médicos gratuitos en las principales instituciones públicas del país y hará posible la consulta inmediata de información clínica y administrativa.

¿Qué es la Credencial del Servicio Universal de Salud?

La Credencial del Servicio Universal de Salud garantiza el acceso al sistema público de salud en México. El Gobierno Federal ha anunciado que este documento será la vía para recibir atención médica gratuita en el IMSS, IMSS Bienestar, ISSSTE, los servicios de salud de las Fuerzas Armadas y los Institutos Nacionales de Salud.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó en la conferencia de este 20 de enero de 2026 que el objetivo es que todas las mexicanas y mexicanos cuenten con esta credencial antes de que termine 2026.

El documento contendrá, entre otros datos, nombre completo, CURP, sexo, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, tipo de sangre y, en caso de ser donador, esa información. Además, incluirá dos códigos QR: uno para la derechohabiencia y otro para identificar la unidad médica más cercana.

El subsecretario de salud, Eduardo Clark García Dobarganes, detalló que la versión digital estará disponible en la App MX desde abril. Ambas versiones permitirán consultar el expediente médico electrónico y facilitar el intercambio de información entre instituciones.

Zoé Robledo Aburto durante la mañanera del pueblo este 20 de enero. (Presidencia)

¿Cómo y cuándo tramitar la credencial?

Las autoridades han dispuesto un calendario que determina la fecha de registro según la letra inicial del primer apellido. El trámite iniciará el 2 de marzo de 2026 y concluirá el 31 de diciembre del mismo año.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que el registro será presencial y se realizará en módulos y estaciones distribuidos en todo el país. 14 mil servidoras y servidores de la nación estarán a cargo del procedimiento, que incluye la revisión de documentos, la toma de fotografía y huellas, además de la recopilación de consentimiento y número de contacto.

Para personas mayores de edad, se solicitará:

Identificación oficial con fotografía

CURP

Comprobante de domicilio

En el caso de menores de edad, será necesario presentar el acta de nacimiento con CURP, comprobante de domicilio y la identificación oficial del padre, madre o tutor.

El trámite se realiza de lunes a sábado, de 9:00 a 17:00 horas. Quienes completen el registro recibirán una notificación por mensaje SMS o llamada del número 079, aproximadamente seis semanas después, para recoger la credencial impresa.

¿Dónde se puede utilizar la credencial y cómo mejora la atención?

El nuevo documento servirá para identificar la derechohabiencia, ubicar la unidad médica más cercana y agendar citas médicas en cualquiera de las instituciones públicas de salud. También permitirá consultar el historial clínico, acceder a recetas y estudios, y gestionar cambios de clínica o domicilio.

La credencial está diseñada para que la ciudadanía pueda acudir a cualquier hospital, clínica o centro de salud de las instituciones participantes y recibir atención. En casos donde el estado no esté adherido al IMSS Bienestar, la validez dependerá de la decisión del gobernador sobre la integración estatal al sistema.

Buscan que la credencial sea de utilidad en el IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar. (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Puntos más destacados de la Credencial del Servicio Universal de Salud

El registro estará abierto del 2 de marzo al 31 de diciembre de 2026 .

La credencial será válida en IMSS, IMSS Bienestar, ISSSTE , Fuerzas Armadas y los Institutos Nacionales de Salud.

Incluirá datos personales, derechohabiencia y ubicación de la unidad médica más cercana.

El trámite se realiza de lunes a sábado , de 9:00 a 17:00 horas , en módulos y estaciones oficiales.

Se puede tramitar para menores y adultos , con requisitos documentales específicos.

La versión digital estará disponible en la App MX a partir de abril de 2026 .

Se notificará a los solicitantes cuando la credencial física esté lista para ser recogida.

La implementación de la Credencial del Servicio Universal de Salud marca un avance en la modernización del acceso a servicios médicos públicos en México. El proyecto no solo promete mayor eficiencia y comodidad para la población, sino que también apuesta por la integración y protección de la información clínica en todo el territorio nacional.