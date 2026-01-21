México

Credencial del Servicio Universal de Salud: cómo tramitarla y en qué instituciones médicas puedo usarla para recibir atención médica gratuita

La propuesta de Claudia Sheinbaum busca finalizar la credencialización antes de que termine 2026

Guardar
Credencialización del Servicio Universal de
Credencialización del Servicio Universal de Salud iniciará en marzo y Claudia Sheinbaum planea que finalice antes de concluir el 2026.(Foto: presidencia)

El proceso para obtener la nueva Credencial del Servicio Universal de Salud representa un paso decisivo hacia la digitalización de la atención médica en México. Esta identificación permitirá que millones de ciudadanas y ciudadanos puedan acceder a servicios médicos gratuitos en las principales instituciones públicas del país y hará posible la consulta inmediata de información clínica y administrativa.

¿Qué es la Credencial del Servicio Universal de Salud?

La Credencial del Servicio Universal de Salud garantiza el acceso al sistema público de salud en México. El Gobierno Federal ha anunciado que este documento será la vía para recibir atención médica gratuita en el IMSS, IMSS Bienestar, ISSSTE, los servicios de salud de las Fuerzas Armadas y los Institutos Nacionales de Salud.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó en la conferencia de este 20 de enero de 2026 que el objetivo es que todas las mexicanas y mexicanos cuenten con esta credencial antes de que termine 2026.

El documento contendrá, entre otros datos, nombre completo, CURP, sexo, fecha y lugar de nacimiento, nacionalidad, tipo de sangre y, en caso de ser donador, esa información. Además, incluirá dos códigos QR: uno para la derechohabiencia y otro para identificar la unidad médica más cercana.

El subsecretario de salud, Eduardo Clark García Dobarganes, detalló que la versión digital estará disponible en la App MX desde abril. Ambas versiones permitirán consultar el expediente médico electrónico y facilitar el intercambio de información entre instituciones.

Zoé Robledo Aburto durante la
Zoé Robledo Aburto durante la mañanera del pueblo este 20 de enero. (Presidencia)

¿Cómo y cuándo tramitar la credencial?

Las autoridades han dispuesto un calendario que determina la fecha de registro según la letra inicial del primer apellido. El trámite iniciará el 2 de marzo de 2026 y concluirá el 31 de diciembre del mismo año.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que el registro será presencial y se realizará en módulos y estaciones distribuidos en todo el país. 14 mil servidoras y servidores de la nación estarán a cargo del procedimiento, que incluye la revisión de documentos, la toma de fotografía y huellas, además de la recopilación de consentimiento y número de contacto.

Para personas mayores de edad, se solicitará:

  • Identificación oficial con fotografía
  • CURP
  • Comprobante de domicilio

En el caso de menores de edad, será necesario presentar el acta de nacimiento con CURP, comprobante de domicilio y la identificación oficial del padre, madre o tutor.

El trámite se realiza de lunes a sábado, de 9:00 a 17:00 horas. Quienes completen el registro recibirán una notificación por mensaje SMS o llamada del número 079, aproximadamente seis semanas después, para recoger la credencial impresa.

¿Dónde se puede utilizar la credencial y cómo mejora la atención?

El nuevo documento servirá para identificar la derechohabiencia, ubicar la unidad médica más cercana y agendar citas médicas en cualquiera de las instituciones públicas de salud. También permitirá consultar el historial clínico, acceder a recetas y estudios, y gestionar cambios de clínica o domicilio.

La credencial está diseñada para que la ciudadanía pueda acudir a cualquier hospital, clínica o centro de salud de las instituciones participantes y recibir atención. En casos donde el estado no esté adherido al IMSS Bienestar, la validez dependerá de la decisión del gobernador sobre la integración estatal al sistema.

Buscan que la credencial sea
Buscan que la credencial sea de utilidad en el IMSS, ISSSTE e IMSS Bienestar. (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Puntos más destacados de la Credencial del Servicio Universal de Salud

  • El registro estará abierto del 2 de marzo al 31 de diciembre de 2026.
  • La credencial será válida en IMSS, IMSS Bienestar, ISSSTE, Fuerzas Armadas y los Institutos Nacionales de Salud.
  • Incluirá datos personales, derechohabiencia y ubicación de la unidad médica más cercana.
  • El trámite se realiza de lunes a sábado, de 9:00 a 17:00 horas, en módulos y estaciones oficiales.
  • Se puede tramitar para menores y adultos, con requisitos documentales específicos.
  • La versión digital estará disponible en la App MX a partir de abril de 2026.
  • Se notificará a los solicitantes cuando la credencial física esté lista para ser recogida.

La implementación de la Credencial del Servicio Universal de Salud marca un avance en la modernización del acceso a servicios médicos públicos en México. El proyecto no solo promete mayor eficiencia y comodidad para la población, sino que también apuesta por la integración y protección de la información clínica en todo el territorio nacional.

Temas Relacionados

Servicio Universal de SaludClaudia SheinbaumIMSSISSSTEIMSS BienestarMéxicoEduardo Clark2026mexico-noticiasPolítica Mexicana

Más Noticias

Kenia Os habla por primera vez de los inicios de su relación con Peso Pluma a pocas semanas de su primer aniversario

Los intérpretes de “TOMMY & PAMELA” cumplirán un año de noviazgo el próximo 14 de febrero

Kenia Os habla por primera

FGR aseguró más de 29 mil litros de huachicol tras un cateo en Coatzacoalcos, Veracruz

El combustible estaba almacenado en 43 contenedores, la mayoría con protección metálica

FGR aseguró más de 29

Capturan a dos estadounidenses en Sinaloa requeridos en Montana por diversos delitos

Los hermanos Joshua “N” y Raymond “N” son requeridos por autoridades de EEUU

Capturan a dos estadounidenses en

Senado confirma que Comisión Permanente analizará nombramiento de Alejandro Gertz Manero como embajador en Reino Unido

Laura Itzel Castillo asegura que el nombramiento del exfiscal como embajador en Londres avanzará hacia evaluación esta semana

Senado confirma que Comisión Permanente

Quién es Óscar Eduardo Alvarado, cantante conocido como “El Chino del Rancho” que fue baleado en Durango

Las primeras indagatorias señalan que el intérprete de regional mexicano fue atacado tras una disputa con un presunto funcionario

Quién es Óscar Eduardo Alvarado,
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR aseguró más de 29

FGR aseguró más de 29 mil litros de huachicol tras un cateo en Coatzacoalcos, Veracruz

Capturan a dos estadounidenses en Sinaloa requeridos en Montana por diversos delitos

Quién es “La Señora”, la única mujer que integra la lista de los 37 criminales entregados a EEUU

Revelan las primeras imágenes de los 37 narcos en EEUU

Ellos son los cinco capos más importantes que fueron entregados a EEUU

ENTRETENIMIENTO

Kenia Os habla por primera

Kenia Os habla por primera vez de los inicios de su relación con Peso Pluma a pocas semanas de su primer aniversario

Quién es Óscar Eduardo Alvarado, cantante conocido como “El Chino del Rancho” que fue baleado en Durango

Lalo España renuncia el reencuentro de ‘Otro Rollo’ y destapa caos interno: “No estoy ni estaré”

Brenda Bezares revela lo que hizo con los 4 millones de pesos que Mayito ganó en La Casa de los Famosos México

Estas son las películas que están de moda en Google México este día

DEPORTES

Santiago Nieto, titular del IMPI,

Santiago Nieto, titular del IMPI, confirma ofensiva contra piratería y marcas apócrifas en el Mundial 2026

IMPI va contra la piratería en la lucha libre y anuncia ofensiva histórica

Refuerzo extranjero deja Necaxa tras un semestre sin consolidarse

El jugador americanista que tomará el lugar de Gilberto Mora en la Selección Mexicana

Gilberto Mora será baja para los siguientes partidos de México