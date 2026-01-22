El SMN alerta por tormenta invernal este fin de semana: estos serán los estados más afectados

El SMN alerta por tormenta invernal este fin de semana. Crédito: Cuartoscuro.

El frente frío número 30 ingresará al noreste de México a partir del viernes 23 de enero y se desplazará durante los siguientes días sobre el noreste, oriente y sureste del país, así como la península de Yucatán, informó la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

De acuerdo con información oficial, este fenómeno generará un prolongado y muy fuerte evento de Norte, oleaje elevado en costas mexicanas y un marcado descenso de temperatura en diversas regiones.

Según datos de la Conagua, la masa de aire ártico asociada al frente frío provocará heladas en el noreste, oriente y centro del territorio nacional, además de zonas altas del sureste.

Se prevé la caída de nieve o aguanieve en zonas de Nuevo León y Coahuila, así como en cimas montañosas del centro y oriente.

También hay pronóstico de lluvia engelante para áreas de Coahuila, Nuevo León, el noroeste de Tamaulipas y San Luis Potosí.

La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz

Principales efectos previstos por el frente frío 30

Las autoridades federales detallaron en el comunicado oficial que el fenómeno generará impactos significativos en varias entidades, con riesgos asociados a temperaturas extremas, lluvias y vientos intensos.

Entre los efectos más relevantes se encuentran:

Temperaturas mínimas muy bajas , desde -10 hasta -5 grados Celsius (14 a 23℉) con heladas en zonas serranas de Durango , y de -5 a 0 grados Celsius (23 a 32℉) en áreas altas de Baja California , Sonora , Chihuahua , Coahuila , Nuevo León , San Luis Potosí , Zacatecas , Hidalgo , Estado de México , Tlaxcala , Puebla , Veracruz y Oaxaca .

Posible caída de nieve y aguanieve en sierras de Baja California , Sonora , Chihuahua , Durango y cimas del centro y oriente del país.

Lluvias puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) en Baja California Sur , Sonora , Chihuahua , Sinaloa y Durango ; fuertes (25 a 50 mm) en Baja California y Coahuila ; y chubascos (5 a 25 mm) en Nuevo León y Tamaulipas .

Evento de Norte con rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora (km/h) en Tamaulipas , Veracruz , Oaxaca , Chiapas (Golfo de Tehuantepec), Tabasco , Campeche , Yucatán y Quintana Roo (norte).

Oleaje elevado de 3 a 4 metros en costas de Tamaulipas y Veracruz, y de 2 a 3 metros en Tabasco, Campeche, Yucatán, norte de Quintana Roo y el Golfo de Tehuantepec.

Las entidades del norte del país serán las más afectadas. Foto: VICTORIA VALTIERRA / CUARTOSCURO.COM.

Recomendaciones y seguimiento oficial

La Semarnat y la Conagua exhortaron a la población a tomar precauciones ante las bajas temperaturas, abrigarse adecuadamente y evitar exponerse a cambios bruscos. Especial atención deben recibir niñas, niños y personas adultas mayores.

Además, se recomendó a la ciudadanía mantenerse informada sobre los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y atender las recomendaciones de Protección Civil.

Otras consideraciones destacadas en el comunicado:

Las lluvias intensas pueden ocasionar descargas eléctricas, granizo y riesgo de deslaves, encharcamientos e inundaciones.

Vientos superiores a 50 km/h podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se pidió seguir los avisos oficiales.

Se prevé la formación de la tercera tormenta invernal de la temporada sobre el noroeste, por la interacción de una vaguada polar, un río atmosférico y corrientes en chorro polar y subtropical.

Para el domingo 25 de enero, se esperan temperaturas mínimas de hasta -20 grados Celsius (-4℉) en zonas serranas de Chihuahua.

Lluvias, vientos y nevadas son los pronósticos derivados del frente frío número 30. (FERNANDO CARRANZA GARCIA / CUARTOSCURO.COM)