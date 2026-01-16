México

El frente frío número 29 dejará fuertes heladas en estas regiones de México

Las bajas temperaturas marcarán el clima de este día y del fin de semana

Guardar
Un nuevo frente frío llega
Un nuevo frente frío llega a México (Imagen: Crisanta Espinosa Aguilar/ @Cuartoscuro)

Las intensas lluvias que se pronostican para varias regiones del país podrían afectar a zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Estado de México durante las próximas horas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan precipitaciones de consideración junto con descargas eléctricas, un escenario que exige precaución a la población local.

El avance de la masa de aire polar vinculada al frente frío número 28 trae consigo una mejora en las temperaturas vespertinas para el norte, centro, sur y sureste de México. Este cambio permitirá que los termómetros suban tras varios días de ambiente gélido, aunque no elimina la posibilidad de eventos atmosféricos adversos en otras regiones.

En el istmo y golfo de Tehuantepec persistirá un viento de componente norte, con ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 80 km/h. El pronóstico advierte sobre probables afectaciones en la navegación y el transporte local debido a la intensidad de estas corrientes.

Nuevo frente frío

Foto: Conagua
Foto: Conagua

Por otra parte, el nuevo frente frío número 29 está previsto para ingresar al norte de Chihuahua y Coahuila alrededor del mediodía. Las autoridades meteorológicas anticipan que su interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical generará vientos fuertes y tolvaneras en el norte y noreste del país.

La combinación de canales de baja presión y la entrada de aire húmedo desde el océano Pacífico es el factor que origina las lluvias más intensas. Estas condiciones podrán producir tormentas eléctricas en las entidades mencionadas, así como chubascos en Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla. Además, se esperan lluvias aisladas en zonas del norte, oriente y sureste.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el frente frío 29 continuará desplazándose por el litoral del golfo de México a lo largo del fin de semana. Las autoridades recomiendan mantenerse informados ante posibles cambios en el pronóstico y tomar precauciones ante la presencia de lluvias, fuertes vientos y descargas eléctricas.

¿Qué es un frente frío?

(Cuartoscuro)
(Cuartoscuro)

Un frente frío es el límite entre una masa de aire frío y otra de aire más cálido. Se desplaza cuando el aire frío avanza y reemplaza al aire cálido en una región determinada. Este fenómeno suele originarse en latitudes altas y se desplaza hacia zonas más templadas.

A medida que el frente frío se aproxima, el aire cálido que encuentra a su paso es forzado a elevarse, ya que el aire frío es más denso y pesado. Este ascenso provoca la formación de nubes, generalmente del tipo cumulonimbo, y puede dar lugar a lluvias intensas, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y, en ocasiones, granizo. La magnitud de estos efectos depende de la diferencia de temperatura y humedad entre ambas masas de aire.

Después del paso de un frente frío, la temperatura suele descender de forma notable, el cielo se despeja y la presión atmosférica aumenta. Además, es común que cambie la dirección del viento. Los frentes fríos son responsables de cambios bruscos en las condiciones meteorológicas y pueden afectar la vida cotidiana, la agricultura y el transporte. Su frecuencia y características varían según la región y la época del año.

Temas Relacionados

ClimaLluviasRachas de VientoHeladasFríoBajas temperaturasmexico-noticias

Más Noticias

El mayor órgano de Latinoamérica volverá a sonar en el Auditorio Nacional

Tras una restauración, el Órgano Monumental del Auditorio Nacional se escuchará de nuevo en un concierto el 1 de marzo

El mayor órgano de Latinoamérica

¿Listos para decir “sí, acepto”? Neza celebra el amor con bodas y regalos, te décimos en qué consiste

Nezahualcóyotl busca que las parejas del municipio regularicen su situación civil en el mes de febrero

¿Listos para decir “sí, acepto”?

Tigres vs Toluca: dónde y a qué hora ver todos los partidos de la jornada 3 de la Liga MX

Con cuatro encuentros transmitidos por televisión abierta, millones de aficionados disfrutarán de la emoción futbolera este fin de semana

Tigres vs Toluca: dónde y

Capturan a “La Mane”, líder de una facción de La Unión Tepito en CDMX

La mujer fue detenida junto a cuatro de sus presuntos colaboradores

Capturan a “La Mane”, líder

¿En dónde se respira el peor oxígeno en CDMX y zona conurbada? Aquí el reporte

Distintos tipos de contaminantes se encuentran en el ambiente, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades de la CDMX advierten sobre la condición del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

¿En dónde se respira el
MÁS NOTICIAS

NARCO

Capturan a “La Mane”, líder

Capturan a “La Mane”, líder de una facción de La Unión Tepito en CDMX

Policía del año en Mexicali es acusado de desaparición forzada y de escoltar a El Pitufo, líder de Los Rusos del Cártel de Sinaloa

Estrategia nacional contra la extorsión reduce 38% este delito en el Edomex: más de 800 detenidos

Del Cártel de Nuevo Imperio a Los Beltrán Leyva: las detenciones más destacadas que presentó Harfuch en Edomex

Harfuch niega expansión del Tren de Aragua en México, revela alianza con grupos delictivos de CDMX

ENTRETENIMIENTO

Este es el top 10

Este es el top 10 de series en Prime Video México para disfrutar acompañado

Las mejores series de Netflix México para ver hoy mismo

Majo Aguilar desata rumores de un nuevo romance a casi un año de terminar su relación con Gil Cerezo

Anuncian conciertos de Julieta Venegas en México: sedes, preventas, ventas y más

Exatlón México: quién gana el Juego de la Salvación hoy 16 de enero

DEPORTES

Tigres vs Toluca: dónde y

Tigres vs Toluca: dónde y a qué hora ver todos los partidos de la jornada 3 de la Liga MX

Ricochet defiende su título en la Arena México y lanza advertencia a Titán

Pachuca vs América: ¿dónde y cuándo ver en vivo el partido de la Jornada 3 del Clausura 2026?

Checo Pérez corre por primera vez el monoplaza de Cadillac en la Fórmula 1

Carlos Salcido exhibe que Miguel Herrera lo culpó por la eliminación del Mundial de Brasil 2014