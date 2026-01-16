El frente frío número 29 dejará fuertes heladas en estas regiones de México

Un nuevo frente frío llega a México (Imagen: Crisanta Espinosa Aguilar/ @Cuartoscuro)

Las intensas lluvias que se pronostican para varias regiones del país podrían afectar a zonas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Estado de México durante las próximas horas.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan precipitaciones de consideración junto con descargas eléctricas, un escenario que exige precaución a la población local.

El avance de la masa de aire polar vinculada al frente frío número 28 trae consigo una mejora en las temperaturas vespertinas para el norte, centro, sur y sureste de México. Este cambio permitirá que los termómetros suban tras varios días de ambiente gélido, aunque no elimina la posibilidad de eventos atmosféricos adversos en otras regiones.

En el istmo y golfo de Tehuantepec persistirá un viento de componente norte, con ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 80 km/h. El pronóstico advierte sobre probables afectaciones en la navegación y el transporte local debido a la intensidad de estas corrientes.

Nuevo frente frío

Foto: Conagua

Por otra parte, el nuevo frente frío número 29 está previsto para ingresar al norte de Chihuahua y Coahuila alrededor del mediodía. Las autoridades meteorológicas anticipan que su interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical generará vientos fuertes y tolvaneras en el norte y noreste del país.

La combinación de canales de baja presión y la entrada de aire húmedo desde el océano Pacífico es el factor que origina las lluvias más intensas. Estas condiciones podrán producir tormentas eléctricas en las entidades mencionadas, así como chubascos en Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Puebla. Además, se esperan lluvias aisladas en zonas del norte, oriente y sureste.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, el frente frío 29 continuará desplazándose por el litoral del golfo de México a lo largo del fin de semana. Las autoridades recomiendan mantenerse informados ante posibles cambios en el pronóstico y tomar precauciones ante la presencia de lluvias, fuertes vientos y descargas eléctricas.

¿Qué es un frente frío?

(Cuartoscuro)

Un frente frío es el límite entre una masa de aire frío y otra de aire más cálido. Se desplaza cuando el aire frío avanza y reemplaza al aire cálido en una región determinada. Este fenómeno suele originarse en latitudes altas y se desplaza hacia zonas más templadas.

A medida que el frente frío se aproxima, el aire cálido que encuentra a su paso es forzado a elevarse, ya que el aire frío es más denso y pesado. Este ascenso provoca la formación de nubes, generalmente del tipo cumulonimbo, y puede dar lugar a lluvias intensas, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y, en ocasiones, granizo. La magnitud de estos efectos depende de la diferencia de temperatura y humedad entre ambas masas de aire.

Después del paso de un frente frío, la temperatura suele descender de forma notable, el cielo se despeja y la presión atmosférica aumenta. Además, es común que cambie la dirección del viento. Los frentes fríos son responsables de cambios bruscos en las condiciones meteorológicas y pueden afectar la vida cotidiana, la agricultura y el transporte. Su frecuencia y características varían según la región y la época del año.