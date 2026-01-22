Activan alerta amarilla por lluvias fuertes en estas alcaldías de CDMX para la noche de este miércoles 21 de enero

La alerta amarilla por lluvias fuertes fue activada para la noche de este miércoles 21 de enero. Crédito: Cuartoscuro.

En los últimos días se han registrado fuertes lluvias en gran parte de la Ciudad de México y para la noche de este miércoles 21 de enero continuarán, de acuerdo a lo comunicado por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido la noche de este miércoles 21 de enero en sus redes sociales oficiales.

Señaló que serán cuatro alcaldías de la Ciudad de México que registrarán fuertes lluvias y persistencia de estas mismas para la noche de la fecha indicada.

Hizo un llamado a la población a tomar precauciones en caso de trasladarse a las demarcaciones afectadas o vivir en ellas.

Las lluvias dejaron afectaciones en los alrededores de esta estación de la Lïnea 8 del transporte público capitalino

Se trata de las alcaldías: Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, que registrarán fuertes lluvias para la noche de este miércoles 21 de enero, señaló Protección Civil en un comunicado oficial.

Detalló que estas cuatro demarcaciones estarán en alerta amarilla en la fecha mencionada, ya que las precipitaciones persistirán durante la noche.

Asimismo, dio a conocer los peligros asociados por este pronóstico para la noche de este miércoles 21 de enero por las fuertes lluvias.

Protección Civil de la CDMX hizo un llamado a la población por este pronóstico emitido. Foto: Cuartoscuro/Victoria Valtierra Ruvalcaba.

Recomendaciones por las fuertes lluvias para la noche de este miércoles 21 de enero en las cuatro alcaldías de la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral dio a conocer las recomendaciones emitidas a la población por las fuertes lluvias esperadas para la noche de este miércoles 21 de enero en las cuatro alcaldías:

Retira la basura de las coladeras del interior y exterior de tu hogar.

Cierra puertas y ventanas.

No cruces calles o avenidas con corrientes de agua.

Si sales de casa usa paraguas o impermeable.

Asimismo, también dio a conocer los peligros asociados que se podrían provocar las fuertes lluvias esperadas para la noche de este miércoles 21 de enero en las cuatro alcaldías mencionadas:

Lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos, corrientes de agua sobre calles y avenidas.

Caída de ramas, árboles y lonas.

Estas cuatro alcaldías de la CDMX registrarán fuertes lluvias para la noche de este miércoles 21 de enero. Foto: X/@SGIRPC_CDMX.

¿A qué hora comenzarán las fuertes lluvias en las cuatro alcaldías de CDMX para la noche de este miércoles 21 de enero?

Según el pronóstico de Protección Civil emitido, la hora exacta en que comenzará a llover en las cuatro alcaldías de la Ciudad de México para este miércoles 21 de enero será de las 19:10 y podrían extenderse hasta las 23:00 horas.

Asimismo, señaló que se esperan lluvias fuertes entre 15 y 29 mm, por lo que hizo el llamado a seguir las recomendaciones y tomar en cuenta los peligros asociados.

Ante las recomendaciones efectuadas a la población, así como los peligros asociados mostrados por la Secretaría de Gestión Integral, la misma dependencia puso a disposición sus distintos números telefónicos de emergencia.

Lo anterior, en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.