México

Virus similar al Covid-19 e influenza afecta la salud de Fernanda Familiar: “Respirar se siente como una puñalada”

La presentadora reapareció públicamente para aclarar rumores en torno a su estado de salud que surgieron tras su ausencia de su programa de radio

Fernanda Familiar difundió un video
Fernanda Familiar difundió un video donde aclara rumores en torno a su estado de salud.

Fernanda Familiar enfrenta una crisis de salud sin precedentes. Tras varios días de ausencia de su noticiero, la periodista difundió un video donde reveló que padece una rara y compleja enfermedad respiratoria que se ha agudizado en las últimas semanas.

Fernanda Familiar se contagia de raro virus

La grabación, ampliamente difundida en plataformas digitales, generó preocupación debido a los evidentes estragos físicos de la enfermedad.

Según su testimonio, los primeros síntomas parecían indicar un cuadro de gripe. “A los tres, cuatro días se me quitó. Y hace dos semanas volvió, sumándole fuerte dolor de cabeza y estornudos, misma que también se quitó al cabo de cuatro o cinco días”, explicó.

Mencionó que luego de suspender su participación en su noticiario, aparecieron nuevos síntomas: “Empecé a sentir un dolor de garganta horrible”. Familiar describió el dolor que sentía al respirar con recibir “pequeños pinchazos” en los pulmones.

Contrario a otras enfermedades, señaló que a pesar de sentir opresión en el pecho, era incapaz de expectorar —expectoración.

Alerta sobre casos parecidos

Fernanda Familiar describió los malestares que ha padecido como “un cocktail de Covid-19 e influenza”. Subrayó que, a pesar de que se ha sometido a diversos análisis clínicos, hasta el momento no tiene un diagnóstico.

“Todas las pruebas de sangre, aire, pulmón, exudado, todas salieron negativas, eso es una característica muy importante, ¿qué bicho es? No lo sé, diferentes personas en redes reportaron lo mismo, necesitamos saber cuántos somos con esta enfermedad, conocer su nombre y sus características”.

Además de disipar rumores en torno a su repentina ausencia del programa ¡Qué tal, Fernanda!, la presentadora indicó que con su testimonio buscaba alentar a personas que padecen la misma enfermedad a compartir su caso y alertar a autoridades de salud sobre el alza de contagios.

“No sé si se cortó el dinero para la investigación de virus, bacterias u hongos, pero eso les puedo asegurar que los médicos no saben nada de esto (...) si así me siento yo, no quiero imaginar las personas mayores”, concluyó.

El caso de Fernando del Rincón

La crisis de salud de Fernanda Familiar coincide con el caso del periodista de CNN, Fernando del Rincón, quien contrajo un virus que dañó sus pulmones.

Después de celebrar el Año Nuevo en Cancún, Quintana Roo, junto a su familia, regresó a Miami para incorporarse a la cobertura periodística sobre la detención del expresidente Nicolás Maduro. Sin embargo, decidió no participar por la gravedad de sus síntomas.

En una transmisión en vivo, su esposa, Jullye Giliberti, señaló que el periodista apenas era capaz de hilvanar unas cuantas palabras: “Empezó con escalofríos, dolor de cabeza, fiebre muy alta y una congestión horrible, con una tos que no puede ni hablar”.

El 16 de enero, a su regreso a su noticiero en CNN, Fernando del Rincón agradeció las muestras de apoyo y destacó que, a pesar de estar recuperado, desconocía que virus detonó sus crisis de salud.

