Procesan a joven que se grabó tras cometer homicidio en Milpa Alta y envió el video a su madre

El sujeto capturado momentos después del crimen (X/@siete_letras)

Fue vinculado a proceso el joven que se grabó tras cometer un homicidio en la alcaldía Milpa Alta de la Ciudad de México. Las autoridades capitalinas indican que el material audiovisual fue compartido por el investigado con su propia madre, esta última fue la que presentó la denuncia.

El 20 de enero la Fiscalía General de Justicia de la capital (FGJ-CDMX) informó el estatus de Ulises “N”, sujeto acusado de homicidio en contra de un hombre.

Los hechos por los que fue detenido fueron realizado el pasado 17 de enero, mismo día que el sujeto fue capturado, a unos dos kilómetros de la escena del crimen.

Fue asegurado a dos kilómetros de donde estaba el cuerpo (FGJ-CDMX)

Dijo a su madre que estaba en un evento musical, luego le envió un video

Antes de compartir las imágenes del crimen, el ahora procesado había dicho a su mamá que estaba en un evento de musical en Xochimilco. Sin embargo, el joven fue capturado en un lugar donde también estaba un arma blanca, esta última la cual forma parte de las averiguaciones.

“La denuncia presentada por la madre del imputado, Ulises “N” habría reconocido haber privado de la vida a un hombre con un arma blanca, a través de fotografías y videos que envió por mensajería instantánea", es parte del informe de la Fiscalía capitalina.

Por lo anterior, en la audiencia inicial fue vinculado a proceso, se le determinó la medida de prisión preventiva y un plazo de dos meses para la investigación complementaria, actualmente está en el Reclusorio Oriente.

Parte del informe de las autoridades (FGJ-CDMX)

La captura del joven de 18 años fue realizada en inmediaciones de la calle Miguel Hidalgo, entre las calles José López Portillo y Emiliano Zapata. Un día antes de que fuera informada la vinculación a proceso del sujeto en redes sociales fueron compartidas las imágenes del crimen.

En la grabación, Ulises “N” indica que el homicidio que quedó registrado es el segundo que realiza y añadió que sus familiares no le creen.

“Tal vez mañana estemos en la cárcel. Hoy estamos fuera. Con este es el segundo muerto, que llevo. Mi familia no me cree”, expresó el ahora procesado en videos compartidos en X por el periodista Antonio Nieto.

Si bien el homicidio fue realizado la noche del 17 de enero fue hasta el 19 que el caso comenzó a circular en la red y en diversos portales informativos.

En uno de los videos Ulises “N” señala que su apodo El Mogli. Por su parte, no hay datos sobre el nombre o mayores detalles sobre la víctima.

El material que derivara en la denuncia contra el joven de 18 años ya es revisado por peritos para que se aclare el motivo de la agresión.