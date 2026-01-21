México

Procesan a joven que se grabó tras cometer homicidio en Milpa Alta y envió el video a su madre

El investigado le aseguró a su mamá que estaba en un evento musical en Xochimilco

Guardar
El sujeto capturado momentos después
El sujeto capturado momentos después del crimen (X/@siete_letras)

Fue vinculado a proceso el joven que se grabó tras cometer un homicidio en la alcaldía Milpa Alta de la Ciudad de México. Las autoridades capitalinas indican que el material audiovisual fue compartido por el investigado con su propia madre, esta última fue la que presentó la denuncia.

El 20 de enero la Fiscalía General de Justicia de la capital (FGJ-CDMX) informó el estatus de Ulises “N”, sujeto acusado de homicidio en contra de un hombre.

Los hechos por los que fue detenido fueron realizado el pasado 17 de enero, mismo día que el sujeto fue capturado, a unos dos kilómetros de la escena del crimen.

Fue asegurado a dos kilómetros
Fue asegurado a dos kilómetros de donde estaba el cuerpo (FGJ-CDMX)

Dijo a su madre que estaba en un evento musical, luego le envió un video

Antes de compartir las imágenes del crimen, el ahora procesado había dicho a su mamá que estaba en un evento de musical en Xochimilco. Sin embargo, el joven fue capturado en un lugar donde también estaba un arma blanca, esta última la cual forma parte de las averiguaciones.

“La denuncia presentada por la madre del imputado, Ulises “N” habría reconocido haber privado de la vida a un hombre con un arma blanca, a través de fotografías y videos que envió por mensajería instantánea", es parte del informe de la Fiscalía capitalina.

Por lo anterior, en la audiencia inicial fue vinculado a proceso, se le determinó la medida de prisión preventiva y un plazo de dos meses para la investigación complementaria, actualmente está en el Reclusorio Oriente.

Parte del informe de las
Parte del informe de las autoridades (FGJ-CDMX)

La captura del joven de 18 años fue realizada en inmediaciones de la calle Miguel Hidalgo, entre las calles José López Portillo y Emiliano Zapata. Un día antes de que fuera informada la vinculación a proceso del sujeto en redes sociales fueron compartidas las imágenes del crimen.

En la grabación, Ulises “N” indica que el homicidio que quedó registrado es el segundo que realiza y añadió que sus familiares no le creen.

“Tal vez mañana estemos en la cárcel. Hoy estamos fuera. Con este es el segundo muerto, que llevo. Mi familia no me cree”, expresó el ahora procesado en videos compartidos en X por el periodista Antonio Nieto.

Si bien el homicidio fue realizado la noche del 17 de enero fue hasta el 19 que el caso comenzó a circular en la red y en diversos portales informativos.

En uno de los videos Ulises “N” señala que su apodo El Mogli. Por su parte, no hay datos sobre el nombre o mayores detalles sobre la víctima.

El material que derivara en la denuncia contra el joven de 18 años ya es revisado por peritos para que se aclare el motivo de la agresión.

Temas Relacionados

CDMXMilpa AltaHomicidiomexico-noticias

Más Noticias

Desarticulan célula criminal en Sonora ligada con el homicidio de Nancy Jazmín, mujer ligada al “Chino Rivotril”

Los detenidos serían integrantes de un grupo ligado con delitos de alto impacto

Desarticulan célula criminal en Sonora

Estos son los delanteros que América tendría en la mira para cubrir la posible baja de “La Pantera” Zuñiga"

El club se encontraría evaluando movimientos que permitan sumar un atacante brasileño ante la falta de goles en las primeras jornadas del Clausura 2026

Estos son los delanteros que

5 desayunos ideales y fáciles de preparar para quienes tienen el colesterol elevado

Las opciones recomendadas por la ciencia pueden ser sencillas y sabrosas para quienes buscan cuidar su bienestar cada mañana

5 desayunos ideales y fáciles

Kenia Os habla por primera vez de los inicios de su relación con Peso Pluma a pocas semanas de su primer aniversario

Los intérpretes de “TOMMY & PAMELA” cumplirán un año de noviazgo el próximo 14 de febrero

Kenia Os habla por primera

Credencial del Servicio Universal de Salud: cómo tramitarla y en qué instituciones médicas puedo usarla para recibir atención médica gratuita

La propuesta de Claudia Sheinbaum busca finalizar la credencialización antes de que termine 2026

Credencial del Servicio Universal de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desarticulan célula criminal en Sonora

Desarticulan célula criminal en Sonora ligada con el homicidio de Nancy Jazmín, mujer ligada al “Chino Rivotril”

FGR aseguró más de 29 mil litros de huachicol tras un cateo en Coatzacoalcos, Veracruz

Capturan a dos estadounidenses en Sinaloa requeridos en Montana por diversos delitos

Quién es “La Señora”, la única mujer que integra la lista de los 37 criminales entregados a EEUU

Revelan las primeras imágenes de los 37 narcos en EEUU

ENTRETENIMIENTO

Kenia Os habla por primera

Kenia Os habla por primera vez de los inicios de su relación con Peso Pluma a pocas semanas de su primer aniversario

Quién es Óscar Eduardo Alvarado, cantante conocido como “El Chino del Rancho” que fue baleado en Durango

Lalo España renuncia el reencuentro de ‘Otro Rollo’ y destapa caos interno: “No estoy ni estaré”

Brenda Bezares revela lo que hizo con los 4 millones de pesos que Mayito ganó en La Casa de los Famosos México

Estas son las películas que están de moda en Google México este día

DEPORTES

Estos son los delanteros que

Estos son los delanteros que América tendría en la mira para cubrir la posible baja de “La Pantera” Zuñiga"

Santiago Nieto, titular del IMPI, confirma ofensiva contra piratería y marcas apócrifas en el Mundial 2026

IMPI va contra la piratería en la lucha libre y anuncia ofensiva histórica

Refuerzo extranjero deja Necaxa tras un semestre sin consolidarse

El jugador americanista que tomará el lugar de Gilberto Mora en la Selección Mexicana