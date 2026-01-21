Pensión del Bienestar para Personas con Discapacidad: ¿qué beneficiarios reciben su apoyo los días jueves 22 y viernes 23 de enero?

El primer bimestre del año contempla la entrega escalonada del apoyo económico federal, depositado directamente a la Tarjeta del Banco del Bienestar según la inicial del apellido. (Jovani Pérez)

El operativo nacional de pagos de la Pensión del Bienestar para Personas con Discapacidad mantiene su curso en enero de 2026, con la entrega directa del apoyo económico correspondiente al primer bimestre del año.

Miles de beneficiarios en todo el país reciben 3 mil 300 pesos bimestrales, cifra que refleja el aumento implementado este ciclo y el compromiso de las autoridades por ampliar la cobertura social.

Los beneficiarios reciben 3 mil 300 pesos bimestrales tras el aumento aplicado en la Pensión del Bienestar. (Programas del Bienestar)

La Secretaría del Bienestar confirmó que la dispersión de recursos ocurre de manera escalonada, mediante depósitos a la Tarjeta del Banco del Bienestar.

El calendario oficial asigna fechas a cada grupo de beneficiarios según la inicial del primer apellido, estrategia que permite una atención más ágil y evita concentraciones en sucursales bancarias y cajeros.

¿Quiénes reciben su pago el 22 y 23 de enero?

Durante la segunda quincena de enero, continúa el calendario de pagos para la Pensión del Bienestar para Personas con Discapacidad. En estas fechas, el grupo de beneficiarios cuyo apellido paterno comienza con la letra “R” podrá acceder a su depósito.

El depósito es directo en la Tarjeta del Banco del Bienestar .

No es obligatorio retirar el dinero el mismo día.

El saldo permanece disponible para su uso en cualquier momento.

Esta modalidad también aplica para otros programas federales con el mismo esquema alfabético.

El calendario por orden alfabético asigna fechas específicas según la inicial del primer apellido, evitando filas y agilizando la atención en sucursales. (Banco del Bienestar)

Este sistema escalonado forma parte de la estrategia para evitar filas en sucursales y garantizar un acceso ágil a los recursos.

Monto actualizado y alcance de la pensión

El monto de la Pensión del Bienestar para Personas con Discapacidad asciende a 3 mil 300 pesos bimestrales en 2026, tras el incremento anunciado en cumplimiento de la reforma constitucional sobre derechos sociales.

De acuerdo con cifras de la Secretaría del Bienestar, durante el primer pago del año se benefician más de 1.6 millones de personas con discapacidad en todo el territorio nacional.

El operativo nacional de pagos cubre a más de 1.6 millones de beneficiarios con discapacidad en todo México durante el primer bimestre del año. (Programas del Bienestar)

La cobertura nacional y la regularidad de los pagos consolidan a esta pensión como uno de los apoyos sociales más amplios del Gobierno de México.

Este programa, junto con los apoyos a adultos mayores, mujeres de 60 a 64 años y madres trabajadoras, suma más de 18 millones de transferencias a nivel federal en el primer bimestre.

Recomendaciones clave para el cobro del apoyo

Las autoridades han emitido una serie de recomendaciones para que los beneficiarios reciban su apoyo de manera segura y sin contratiempos. Consultar el calendario y proteger la información personal son pasos clave para acceder al recurso.

Consultar la fecha exacta de pago en el portal oficial .

No compartir datos personales ni aceptar ayuda de gestores externos.

Todos los trámites y cobros son gratuitos .

El saldo puede consultarse en cajeros automáticos o mediante la aplicación móvil del Banco del Bienestar .

Los pagos del operativo de enero cubren todas las letras del abecedario, concluyendo el miércoles 28 de enero.

El pago del apoyo económico a personas con discapacidad es depositado directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar y se puede retirar en cualquier momento. (Banco del Bienestar)

De esta manera, seguir estas recomendaciones y la dispersión ordenada de la Pensión del Bienestar para Personas con Discapacidad asegura que los recursos lleguen de forma directa y segura a quienes más los necesitan, fortaleciendo la inclusión y el acceso a derechos sociales en todo el país.