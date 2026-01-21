Beca Rita Cetina 2026: cuándo podría ser el registro para alumnos de primaria

El apoyo económico de la Beca Rita Cetina, de mil 900 pesos, ayuda a reducir la deserción escolar y alivia la carga financiera de las familias mexicanas.

La Beca Rita Cetina se prepara para ampliar su cobertura en 2026, incluyendo a miles de estudiantes de primaria en todo México. Padres y madres esperan información clara sobre el arranque del registro, tras confirmarse que el proceso no se abrió durante enero para los grados de cuarto, quinto y sexto.

El programa busca garantizar el acceso a útiles, uniformes y otros gastos escolares esenciales. En este sentido, la expectativa crece, ya que este apoyo económico de mil 900 pesos representa una oportunidad para reducir la deserción escolar y aliviar la carga financiera de las familias.

Padres de familia esperan información oficial sobre el inicio del registro, que no se habilitó en enero para cuarto, quinto y sexto grado. (Foto: X/@BecasBenito)

De acuerdo con los últimos reportes y declaraciones de autoridades como Julio León, coordinador de Becas Bienestar, el calendario de la beca se encuentra en fase informativa, y el registro oficial aún no tiene fecha definitiva.

Charlas y asambleas informativas: el primer paso

Las asambleas informativas para la Beca Rita Cetina se llevarán a cabo en las primeras semanas de febrero en planteles públicos de nivel primaria.

Durante estos encuentros, madres, padres y tutores recibirán explicaciones sobre los requisitos, el proceso de registro y el uso de la tarjeta del Banco del Bienestar, que será el medio de pago para los nuevos beneficiarios.

Por ello, las autoridades han llamado a la población a evitar a intermediarios y seguir únicamente los avisos oficiales en escuelas y portales institucionales de la beca.

Las asambleas informativas sobre la Beca Rita Cetina se realizarán en febrero en escuelas públicas para explicar requisitos y uso de la tarjeta del Bienestar. (Foto: X/@BecasBenito)

Se prevé que en estas charlas se informen detalles sobre la documentación necesaria y la dinámica de entrega de apoyos económicos.

Fechas tentativas y requisitos para el registro

Tras las asambleas informativas, el siguiente paso será la apertura del registro en línea para los nuevos beneficiarios.

El registro no se realizará en enero, sino probablemente a mediados de febrero o a principios de marzo.

Todo el trámite será digital, por lo cual es necesario tener lista una cuenta Llave MX

Documentos requeridos:

CURP de alumnos y tutores

Acta de nacimiento de alumnos y tutores

Identificación oficial

Comprobante de domicilio

Número de celular y correo electrónico

Clave del centro de trabajo (CCT) de la escuela

El registro para la Beca Rita Cetina será digital y podrá realizarse en línea a partir de mediados de febrero o inicios de marzo de 2026. (X/ Programas del Bienestar)

De igual manera, se ha informado que la CURP biométrica no será obligatoria aún, por lo cual, preparar con anticipación estos documentos facilitará el proceso y permitirá a las familias aprovechar el apoyo sin contratiempos.

Tarjeta del Bienestar y recomendaciones clave

La tarjeta del Bienestar es el medio a través del cual se dispersa el apoyo económico y es indispensable para recibir la beca.

Tras recibirla, se activa con el primer depósito y se recomienda cambiar el NIP.

Puede usarse para compras, retiros en cajeros del Banco del Bienestar y para transferencias, sin obligación de extraer el dinero inmediatamente.

No se ha publicado el calendario oficial de depósitos , pero se prevé que los pagos inicien en febrero .

Consultar siempre los canales oficiales para evitar fraudes y recibir información actualizada sobre fechas y requisitos.

La tarjeta del Banco del Bienestar es indispensable para recibir el apoyo económico, permitiendo compras, retiros y transferencias seguras a los beneficiarios. (Programas para el Bienestar)

Estas recomendaciones ayudan a que cada familia aproveche el programa de manera segura y eficiente, maximizando los beneficios que ofrece la Beca Rita Cetina para el ciclo escolar 2026.