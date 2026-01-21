México

Beca Rita Cetina 2026: cuándo podría ser el registro para alumnos de primaria

Las familias deberán asistir a reuniones en planteles públicos donde se explicará el uso de la tarjeta del Banco del Bienestar


El apoyo económico de la Beca Rita Cetina, de mil 900 pesos, ayuda a reducir la deserción escolar y alivia la carga financiera de las familias mexicanas.

La Beca Rita Cetina se prepara para ampliar su cobertura en 2026, incluyendo a miles de estudiantes de primaria en todo México. Padres y madres esperan información clara sobre el arranque del registro, tras confirmarse que el proceso no se abrió durante enero para los grados de cuarto, quinto y sexto.

El programa busca garantizar el acceso a útiles, uniformes y otros gastos escolares esenciales. En este sentido, la expectativa crece, ya que este apoyo económico de mil 900 pesos representa una oportunidad para reducir la deserción escolar y aliviar la carga financiera de las familias.


Padres de familia esperan información oficial sobre el inicio del registro, que no se habilitó en enero para cuarto, quinto y sexto grado. (Foto: X/@BecasBenito)

De acuerdo con los últimos reportes y declaraciones de autoridades como Julio León, coordinador de Becas Bienestar, el calendario de la beca se encuentra en fase informativa, y el registro oficial aún no tiene fecha definitiva.

Charlas y asambleas informativas: el primer paso

Las asambleas informativas para la Beca Rita Cetina se llevarán a cabo en las primeras semanas de febrero en planteles públicos de nivel primaria.

Durante estos encuentros, madres, padres y tutores recibirán explicaciones sobre los requisitos, el proceso de registro y el uso de la tarjeta del Banco del Bienestar, que será el medio de pago para los nuevos beneficiarios.

Por ello, las autoridades han llamado a la población a evitar a intermediarios y seguir únicamente los avisos oficiales en escuelas y portales institucionales de la beca.


Las asambleas informativas sobre la Beca Rita Cetina se realizarán en febrero en escuelas públicas para explicar requisitos y uso de la tarjeta del Bienestar. (Foto: X/@BecasBenito)

Se prevé que en estas charlas se informen detalles sobre la documentación necesaria y la dinámica de entrega de apoyos económicos.

Fechas tentativas y requisitos para el registro

Tras las asambleas informativas, el siguiente paso será la apertura del registro en línea para los nuevos beneficiarios.

  • El registro no se realizará en enero, sino probablemente a mediados de febrero o a principios de marzo.
  • Todo el trámite será digital, por lo cual es necesario tener lista una cuenta Llave MX

Documentos requeridos:

  • CURP de alumnos y tutores
  • Acta de nacimiento de alumnos y tutores
  • Identificación oficial
  • Comprobante de domicilio
  • Número de celular y correo electrónico
  • Clave del centro de trabajo (CCT) de la escuela

El registro para la Beca Rita Cetina será digital y podrá realizarse en línea a partir de mediados de febrero o inicios de marzo de 2026. (X/ Programas del Bienestar)

De igual manera, se ha informado que la CURP biométrica no será obligatoria aún, por lo cual, preparar con anticipación estos documentos facilitará el proceso y permitirá a las familias aprovechar el apoyo sin contratiempos.

Tarjeta del Bienestar y recomendaciones clave

La tarjeta del Bienestar es el medio a través del cual se dispersa el apoyo económico y es indispensable para recibir la beca.

  • Tras recibirla, se activa con el primer depósito y se recomienda cambiar el NIP.
  • Puede usarse para compras, retiros en cajeros del Banco del Bienestar y para transferencias, sin obligación de extraer el dinero inmediatamente.
  • No se ha publicado el calendario oficial de depósitos, pero se prevé que los pagos inicien en febrero.
  • Consultar siempre los canales oficiales para evitar fraudes y recibir información actualizada sobre fechas y requisitos.

La tarjeta del Banco del Bienestar es indispensable para recibir el apoyo económico, permitiendo compras, retiros y transferencias seguras a los beneficiarios. (Programas para el Bienestar)

Estas recomendaciones ayudan a que cada familia aproveche el programa de manera segura y eficiente, maximizando los beneficios que ofrece la Beca Rita Cetina para el ciclo escolar 2026.
















