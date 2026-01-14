Pensión Mujeres Bienestar 2026: ¿Qué beneficiarias recibirán su apoyo el 15 de enero?

La Secretaría del Bienestar otorga apoyo económico a mujeres de 60 a 64 años con pago escalonado en enero. (Programas del Bienestar)

La Pensión Mujeres Bienestar se ha convertido en un pilar dentro de la política social mexicana, al otorgar un respaldo económico directo a mujeres de entre 60 y 64 años. Este programa busca reconocer su trabajo no remunerado y ofrecerles un apoyo en sus gastos financieros en la etapa de transición hacia la pensión universal de adultos mayores.

El programa arrancó el año con un incremento en el monto, pasando de 3 mil a 3 mil 100 pesos bimestrales. En este sentido, en el bimestre enero–febrero 2026, el operativo de pagos inició el 5 de enero y se realizan de manera escalonada según la letra inicial del primer apellido.

El esquema estipula la entrega ordenada de los recursos, incrementados este año, mediante el Banco del Bienestar, asignando fechas específicas según la inicial del apellido para cada grupo de beneficiarias. (Banco del Bienestar)

El mecanismo busca garantizar un proceso ordenado, transparente y sin saturación en las sucursales del Banco del Bienestar. Bajo este contexto, el jueves 15 de enero aparece como una fecha clave dentro del calendario, pues corresponde a un grupo específico de beneficiarias.

¿Quiénes reciben el pago el 15 de enero?

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría del Bienestar, el jueves 15 de enero de 2026 corresponde el depósito a las mujeres cuyo primer apellido comienza con la letra L. Este pago se reflejará directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar, sin necesidad de trámites adicionales.

Fecha: 15 de enero de 2026

Apellidos beneficiados: Inicial L

Monto: $3,100 pesos bimestrales

Forma de entrega: Depósito directo en tarjeta bancaria

El jueves 15 de enero se realiza el depósito a beneficiarias con apellidos que inician con la letra L, según el calendario oficial. (Foto: Gobierno de México.)

Este esquema garantiza que las beneficiarias reciban su apoyo de manera ordenada y segura. La dispersión por letras de apellido es una medida que también se aplica en otros programas sociales, como la pensión de adultos mayores y la de personas con discapacidad.

¿Qué pasa si ya pasó mi fecha de pago?

Uno de los aspectos más importantes del programa es que no es obligatorio retirar el dinero el mismo día del depósito. El recurso permanece disponible en la cuenta hasta que la beneficiaria decida utilizarlo.

El dinero no se pierde ni se cancela si no se retira en la fecha marcada.

Puede usarse para retiros parciales o totales en cajeros automáticos.

También puede emplearse directamente para pagos en establecimientos que acepten tarjeta bancaria.

Las depositarias del programa podrán disponer del recurso desde la fecha asignada sin obligación de realizar el retiro inmediato, priorizando la seguridad y la flexibilidad en el uso del apoyo. (Programas del Bienestar)

Este mecanismo brinda tranquilidad y flexibilidad, evitando la presión de acudir en una fecha específica. Además, fortalece la inclusión financiera al promover el uso de medios electrónicos de pago.

Importancia del aumento en 2026

De esta manera, el incremento a 3 mil 100 pesos bimestrales representa un alivio para miles de mujeres en México, quienes ahora recibirán un total anual de 18 mil 600 pesos.

El programa pretende reconocer el trabajo no remunerado realizado históricamente en el hogar y en las labores de cuidado, además de fortalecer la autonomía económica de las beneficiarias.

El monto subió en 2026 de $3,000 a $3,100 pesos bimestrales. (Crédito: Infobae)

Otra de las ventajas es que al cumplir 65 años, las mujeres inscritas pasan automáticamente a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que en 2026 otorga 6 mil 400 pesos bimestrales, sin necesidad de realizar un nuevo trámite.