México

Metro CDMX concluye labores de mantenimiento en accesos de estación Ferrería/Arena Ciudad de México de la Línea 6

De acuerdo con datos del Sistema de Transporte Colectivo (STC), más de 22 mil usuarios utilizan dicha estación

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la capital del país anunció la conclusión de labores de mantenimiento en las explanadas de acceso en la estación Ferrería/Arena Ciudad de México. Foto: X/@MetroCDMX.

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la capital del país anunció la conclusión de labores de mantenimiento en las explanadas de acceso en la estación Ferrería/Arena Ciudad de México, ubicada en la Línea 6.

De acuerdo con lo notificado por el STC, se tratan de trabajos de rehabilitación y reconstrucción, los cuales se llevaron a cabo en los accesos de dicha estación de esta ruta, que va de El Rosario a Martín Carrera.

Estas acciones buscan mejorar la movilidad, incrementar la seguridad y reducir filtraciones derivadas del desgaste y agrietamiento del concreto.

La intervención representa la renovación de aproximadamente mil 200 metros cuadrados, en beneficio de los 22 mil 689 usuarios diarios que utilizan la estación.

La intervención representa la renovación de aproximadamente mil 200 metros cuadrados. Foto: X/@MetroCDMX.

En el acceso sur, que colinda con la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME) Unidad Azcapotzalco del Instituto Politécnico Nacional (IPN), se realizó una intervención integral del área.

Se reconstruyeron 340 metros cuadrados de explanada, lo que implicó la demolición de la banqueta existente, la nivelación y mejoramiento del terreno con aplicación de bentonita, y el colado de una losa de concreto premezclado de 10 centímetros de espesor.

Detalles de la intervención en ambos accesos

El STC Metro detalla las mejoras y elementos implementados para beneficiar a la comunidad y usuarios de la estación.

Acceso sur

  • Reconstrucción total de 340 m² de explanada, mejorando la superficie y resistencia del área.
  • Demolición de banqueta antigua y renivelación del terreno con materiales de alta calidad.
  • Colado de losa de concreto de 10 cm de espesor para mayor durabilidad.
  • Construcción de dos rampas de acceso para personas con discapacidad, facilitando la movilidad hacia la ESIME Azcapotzalco.
  • Aplicación de balizamiento de seguridad con franjas amarillas para mayor visibilidad.
  • Sustitución del recubrimiento de mármol gris en la escalera de acceso, abarcando 120 m² adicionales.
El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro notificó a través de sus redes sociales la noticia. Crédito: X/@MetroCDMX.

Acceso norte

  • Reconstrucción de 720 m² de banqueta adyacente a la rejilla de ventilación, zona previamente afectada por acumulación de agua.
  • Demolición y renivelación del área, restableciendo condiciones óptimas para el tránsito peatonal y el drenaje superficial.
  • Instalación de dos estelas de aproximación de 5.20 metros de altura en cada acceso, mejorando la orientación y visibilidad de los usuarios.

Intervención en la estación Ferrería/Arena CDMX del Metro capitalino fue por instrucción de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada

La intervención responde a la instrucción de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, de optimizar las condiciones de servicio en la red del Metro.

Además, forma parte de la gestión de Adrián Rubalcava Suárez, director general del STC Metro, quien reiteró el compromiso de continuar con obras que eleven la calidad y seguridad para los usuarios.

Estas acciones fortalecen la infraestructura y garantizan mejores condiciones de movilidad para la comunidad.

Estas acciones fortalecen la infraestructura y garantizan mejores condiciones de movilidad para la comunidad. Foto: X/@MetroCDMX.

