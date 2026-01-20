Línea 5 del Cablebús: modifican la ruta que conectará Mixcoac con Magdalena Contreras ( X/@MICablebusCDMX)

La construcción de la Línea 5 del Cablebús transformará la movilidad en la Ciudad de México, esta ruta conectará la alcaldía Magdalena Contreras con la zona de Mixcoac en la Benito Juárez. Esta obra busca atender la dificultad de traslado en zonas altas, además de facilitar el acceso directo al Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) al conectar con la Línea 7 y la Línea 12.

En días recientes, el gobierno de la Ciudad de México compartió algunas modificaciones que se realizaron a la ruta del Cablebús; cabe recordar que esta será la línea más larga del sistema de transporte Cablebús, por lo que agregaron más estaciones entre Mixcoac y Santa Lucía.

Pese a las manifestaciones de vecinos de Álvaro Obregón, que expresaron su inconformidad por la obra de la Línea 5 del Cablebús, las autoridades avanzan con la construcción del Cablebús Mixcoac - Magdalena Contreras.

Modifican ruta de la Línea 5 del Cablebús: ¿Cuáles son las nuevas estaciones?

Recientemente en redes sociales se dio a conocer imágenes del nuevo trazado de la Línea 5 del Cablebús (REUTERS/Edgard Garrido)

Recientemente en redes sociales se dio a conocer imágenes del nuevo trazado de la Línea 5 del Cablebús, la cuenta SNT Movilidad Urbana @SntVTC se encargó de compartir imágenes del mapa que instalaron las autoridades capitalinas en la zona donde ya empezó la obra civil.

En las lonas informativas se puede apreciar que Olivar del Conde será la nueva estación, la cual se ubicará entre Mixcoac y Santa Lucía, anteriormente en el plano original no se tenía considerado, además, se cambiaron el nombre y distribución de otras estaciones, por lo que la línea se compone de 12 en total.

Estas son las estaciones de la Línea 5 del Cablebús:

Mixcoac

Olivar del Conde

Santa Lucía

Dr. Enrique Cabrera

Pueblo de Tetelpan

Glaciar

El Tanque

Tramo I

Barros Cierra

Oasis

El Oyamel

Tramo II

Lomas de Era

San Bartolo Ameyalco

Modificaron la ruta de la Línea 5 del Cablebús (X/ @SntVTC)

Entre los aspectos destacados al cierre de la presentación, las autoridades indicaron que el trayecto tendrá una longitud de 13.3 kilómetros, a lo que se suma una antena adicional de 2.4 km que enlazará el Pueblo de San Bartolo con El Tanque.

El recorrido completo permitirá conectar a los usuarios desde Oyamel, el punto más elevado de Magdalena Contreras, hasta la terminal de Mixcoac en Benito Juárez, cubriendo un total de 11 estaciones y estimando una duración aproximada de 40 minutos.

Según detalló Ulises García Nieto, responsable de la Semovi, en una reunión comunitaria, la Línea 5 del Cablebús dispondrá de un ramal que llegará a la parte alta del Pueblo de San Bartolo, incrementando su alcance y posicionando el servicio como un eje de transformación territorial. El trazado impactará a 24 pueblos y colonias de Magdalena Contreras, 23 colonias de Álvaro Obregón y seis colonias de Benito Juárez, ampliando significativamente la cobertura y el acceso para comunidades previamente marginadas de opciones de movilidad rápida.