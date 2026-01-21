México

“Dejó de respirar dos veces”: Martha Higareda se quiebra al recordar las complicaciones que sufrió su bebé recién nacida

La artista mexicana narró cómo fueron los primeros días en su casa tras el nacimiento de sus gemelas

Tras sincerarse sobre los momentos de angustia que vivió en el hospital después del nacimiento de sus gemelas, Martha Higareda narró cómo fueron los primeros días que pasó con sus hijas en su hogar.

Y es que su preocupación no terminó al cruzar las puertas de su casa, ya que, además de estar al pendiente de las bebés recién nacidas, de manera inconsciente sentía la responsabilidad de ser una buena anfitriona para su madre y otros visitantes que acudieron a ayudarla.

La actriz narró cómo fueron sus primeros días en casa con sus gemelas | YT: De todo un mucho

Aunado a ello, tuvo problemas para dormir, especialmente después de que una niña presentó problemas para respirar.

“En el caso de nuestra bebé que estuvo en incubadora, nos ocurrió dos veces que dejó de respirar porque se estaba ahogando. Mi mamá, pues que es más experta, que me estaba ayudando: ‘Ándale, bebé, ándale, bebé, ándale, bebé’ (dándole golpes en la espalda)”, narró la actriz al borde de las lágrimas en De Todo Un Mucho.

Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores, pero dejó profundo miedo en la artista.

La actriz reveló que una de sus gemelas tuvo problemas para respirar YT: De todo un mucho

“Y ese pánico que te entra de: ‘Dios mío, en dos segundos, lo que crees que está bien puede ya no estarlo’. O sea, la vida... Esta onda de la vida y la muerte, la vida y la muerte. Entonces, eso me hizo a mí estar todavía más al pendiente", añadió.

Según contó la protagonista de Amarte duele en su podcast, en los primeros cuatro días que pasó en su casa solo durmió alrededor de dos horas y con el paso del tiempo comenzó a notar estragos en su estado de salud, los cuales ya se habían manifestado anteriormente, pero no les había prestado atención.

Martha Higareda sufrió preeclampsia

En esa misma entrega del podcast, la actriz habló sobre el padecimiento que la llevó al límite.

(IG: @lewishowes)
(IG: @lewishowes)

Y es que en esos primeros días en su hogar, comenzó a sentirse mal: “Empecé a ver borroso, empecé a ver chispas; estaba hinchada como nunca en la vida, parecía que tenía los pies de elefante y muchísimo calor; estaba caliente, caliente”.

De acuerdo con la información que compartió la artista, una doctora ya había detectado que tenía la presión alta, pero no detectó el padecimiento, solo le pidió que descansara.

Ella siguió las indicaciones y una vez en su casa procuró dormir. Fue entonces cuando se le subió la presión y tuvo que ser hospitalizada de emergencia, donde recibió atención y tratamiento.

Tras varias horas de incertidumbre, logró recuperarse y regresar con sus hijas.

