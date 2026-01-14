Martha Higareda comparte los momentos de angustia que vivió cuando nacieron sus gemelas: “Una necesitó ayuda para respirar”

(Captura YT: De Todo Un Mucho)

Después de aproximadamente tres meses de ausencia por permiso de maternidad, Martha Higareda regresó a “De todo un mucho”, el podcast que conduce con Yordi Rosado, y abrió su corazón para compartir los duros momentos que vivió cuando nacieron sus gemelas.

La conductora recordó el parto con sentimientos encontrados, pues en ese momento se sentía muy contenta por el nacimiento de sus hijas, pero también tenía una gran angustia porque una de ellas tuvo problemas para respirar.

“Mientras le están haciendo los estudios a una, nace la segunda bebé y no llora. Empecé a escuchar a la doctora: ‘Come, baby, come baby’, o sea, sentí que mi alma colgó de un hilo y que ese hilo lo sostenía Dios, no hay de otra manera”, comenzó.

La actriz reveló que una de sus gemelas tuvo problemas para respirar YT: De todo un mucho

De acuerdo con la información que compartió la también actriz, su bebé logró respirar después de unos segundos, pero la angustia permaneció. Y es que notó algo extraño en ella cuando la cargó por primera vez.

"Los bebés normalmente hacen... ¿no? Hacen movimientitos así, como estiran las manitas. No, ella débil. Y entonces le empiezan a hacer luego, luego estudios y se dan cuenta que necesita, que necesita ayuda para respirar“, recordó.

En ese momento, los doctores asistieron a la bebé y la metieron en una incubadora, donde permaneció varios días.

Las hijas de Martha Higareda y Lewis Howes habrían nacido a finales de octubre de 2025. (Instagram)

Martha Higareda confesó que en ese momento sentía que su corazón estaba en dos lados, pues mientras cuidaba a una de sus bebés, sentía una gran preocupación por la otra, a quien no podía ver debido a las restricciones derivadas de un parto por cesárea.

“Una parte de mí era como... (sorbe) Estoy muy contenta aquí con, con la bebita que tengo aquí, pero ¿y la otra? ¿Y la otra? O sea, es una angustia muy, muy grande. Me falta una y además esa una sin tener noticias, porque además no te dicen mucho. Entonces, es como... Es muy fuerte. Cuando ya por fin la pude ir a ver, en silla de ruedas", contó.

Después de aproximadamente dos días en reposo, la actriz pudo ver a su bebé en la incubadora y la primera impresión fue muy fuerte, pues la recién nacida tenía algunos aparatos que medían su respiración.

La actriz reveló que sus hijas pesaron 3 kilos cuando nacieron. (IG: @marthahigareda)

“Tú quieres darle confort, le quieres dar a tu bebé todo. Le quieres decir a tu bebé: ‘Aquí está mamá, aquí te cuida, aquí estoy’ y no poderlo hacer, te da una impotencia muy grande”, recordó.

Afortunadamente, la bebé se recuperó en cuestión de días y fue dada de alta junto a su hermana y la actriz.

Cabe recordar que el embarazo de Martha Higareda fue de alto riesgo, no solo por su edad, también porque fue gemelar. De hecho, días después de que fue dada de alta fue hospitalizada de emergencia por complicaciones en su salud relacionadas con preeclampsia.