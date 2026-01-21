México

Influenza AH3N2: estas son las recomendaciones para evitar el contagio de la nueva variante que se ha expandido rápidamente en el mundo

Esta nueva cepa se detectó por primera vez en agosto de 2025 en Australia y Nueva Zelanda, y a partir de entonces ha sido identificada en más de 30 países

Influenza AH3N2 (AdobeStock)
Influenza AH3N2 (AdobeStock)

A lo largo de los últimos años, los caso de influenza y otros virus respiratorios han ido en aumento, afectando la salud de miles de personas en todo el mundo, de acuerdo con el responsable de la Unidad de Amenazas Respiratorias Globales del Departamento de Gestión de Amenazas Epidémicas y Pandémicas de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Durante una conferencia en Ginebra el pasado diciembre se reveló que el 2025 estuvo marcado por la aparición y expansión de un nuevo subgrupo genético del virus AH3N2.

Esta nueva variante, denominada J.2.4.1 o subclado K, se detectó por primera vez en agosto del año pasado en Australia y Nueva Zelanda, y a partir de entonces ha sido identificada en más de 30 países.

Influenza AH3N2: el virus que cambia su ADN

La doctora Wenqing Zhang, una de las participantes de la conferencia, aseguró que los datos epidemiológicos actuales no registran un incremento significativo en la gravedad de la enfermedad, pero a pesar de estos resultados existe un cambio genético que representa una evolución notable en el virus.

El organismo continúa haciendo un seguimiento para detectar los riesgos de estos cambios en la salud pública, y emitir las recomendaciones adecuadas para la composición de la vacuna que debe aplicarse dos veces al año. La nueva variante no forma parte de la fórmula de las vacunas producidas recientemente para la temporada de influenza del hemisferio norte.

A pesar de esto, se incita a seguir con la aplicación de la dosis estacional para la protección contra las enfermedades graves y reducir el riesgo de hospitalización.

Vacunación contra la influenza. (especial)
Vacunación contra la influenza. (especial)

¿Cómo reducir el riesgo?

Existen varias formas de poder reducir el riesgo de contagio, pero la vacunación sigue siendo primordial para mejorar las defensas , incluso si continúan apareciendo cepas con deriva genética particularmente para poblaciones de alto riesgo.

La OMS compartió datos sobre una estimación temprana de la eficacia de la vacuna contra la nueva variante realizada en Reino Unido. Los resultados señalaron que la dosis tiene una eficacia de 75% contra la enfermedad grave y la hospitalización en niños y de un 35% en adultos.

“Se recomiendan firmemente la planificación anticipada y los esfuerzos de preparación, incluida la promoción de la vacunación y el fortalecimiento de la preparación de los sistemas de salud”, afirmó la doctora Zhang.

Por otro lado, aconsejó a los países a reforzar los diagnósticos de laboratorio y la vigilancia de enfermedades respiratorias durante todo el año, al igual que participar en la red de vigilancia proporcionada por la OMS.

La red abarca centros de influenza en 130 naciones, así como una docena de laboratorios de referencia.

