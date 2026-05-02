México

Proponen a Yeraldine Bonilla Valverde gobernadora interina de Sinaloa tras licencia temporal de Rubén Rocha Moya

Sustituiría al gobernador hasta que se incorpore a sus funciones

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Designan a Yeraldine Bonilla como gobernadora interina de Sinaloa
Designan a Yeraldine Bonilla como gobernadora interina de Sinaloa (Redes Sociales)

La Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación designó a Yeraldine Bonilla Valverde como gobernadora interina del estado de Sinaloa, tras la licencia temporal de Rubén Rocha Moya.

Luego de que el Congreso del Estado de Sinaloa aprobara la licencia del gobernador Rubén Rocha Moya, la Comisión se reunió para realizar la revisión de las propuestas para quien ocupará el cargo mientras dura la licencia del gobernador.

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Luego de esta designación, los legisladores de la Cámara del Estado de Sinaloa votarán a favor o en contra de la designación propuesta por la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación.

Yeraldine Bonilla Valverde,

De acuerdo al portal del Congreso de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde cuenta con la licenciatura en Trabajo Social por la Universidad Autónoma de Sinaloa y ha complementado su formación con actividades extracurriculares enfocadas en el cuidado y la atención básica de niñas y niños en guarderías infantiles.

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Ha participado en iniciativas que promueven la participación activa de las mujeres en procesos de paz y seguridad, con un enfoque en la toma de decisiones desde una perspectiva de género. Su preparación incluye formación especializada en prácticas parlamentarias y servicio público.

En el ámbito profesional, se ha desempeñado como asistente educativa en el campo Rene-Produce, donde trabajó directamente con niños indígenas, contribuyendo al desarrollo y bienestar de esta comunidad.

Desde el 1 de octubre de 2018, ocupa el cargo de Diputada Local en la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa, representando a Morena por la vía de representación proporcional.

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