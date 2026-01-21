Destruyó el ecosistema y terminó en la FGR: la historia del conductor detenido tras pasearse en su Rzr por el Nevado de Toluca

Fotografía del vehículo asegurado y sus tripulantes. Crédito: FGR

Un vehículo todoterreno, modelo Rzr, marca Polaris, junto con su conductor, fueron presentados ante la Fiscalía General de la República (FGR) luego de que ingresaran sin autorización al Área Natural Protegida del Nevado de Toluca y destruyeran el ecosistema.

Según las autoridades, el conductor ignoró las indicaciones de no entrar en la zona núcleo de protección y destruyó parte de la vegetación local, lo que motivó su detención y la puesta a disposición.

La acción corresponde a un delito ambiental tipificado en la legislación mexicana, ya que el acceso y daño en áreas protegidas requieren una autorización previa de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Además, habría intentado arrollar a un elemento de la Policía Estatal.

Tanto el vehículo como el responsable quedaron sujetos al procedimiento legal establecido para estos casos.

Los hechos fueron informados por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), este 21 de enero, mediante sus canales oficiales.

Cómo fue la detención del Rzr

El 18 de enero de 2026, elementos de la Policía Estatal detectaron el ingreso de un vehículo Rzr a la zona núcleo del Área Natural Protegida del Nevado de Toluca, sin contar con la autorización de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Según los reportes oficiales, el conductor ignoró las indicaciones de no ingresar y, durante la intervención de los agentes, intentó arrollar a uno de ellos.

Rzr asegurado Crédito: Profepa

Ante estos hechos, la autoridad estatal solicitó el apoyo de la Profepa y coordinó con la FGR la puesta a disposición tanto del vehículo como del conductor.

Según las autoridades: “es la primera vez que la Oficina de Profepa en el Estado de México, en coordinación con la Policía Estatal, la Conanp y la FGR, realiza la puesta a disposición de una persona por transitar con un vehículo todoterreno dentro de una Zona de Protección de Flora y Fauna del Nevado de Toluca"

Posteriormente, inspectores de Profepa y personal de la Comisión Naturales de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) acudieron al sitio para evaluar los daños ambientales y continuar con el procedimiento legal correspondiente.

Coordinación entre autoridades estatales y federales

Autoridades compartieron detalles en sus canales oficiales Crédito: Profepa

La operación que culminó con la puesta a disposición del vehículo y su conductor fue resultado de una colaboración directa entre la Policía Estatal y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).

Según las autoridades, el trabajo conjunto se fortaleció tras una capacitación impartida el 8 de enero de 2026, donde participaron también la Guardia Nacional y personal de la FGR.

Las autoridades reportaron que durante esa jornada de formación, se abordaron los procedimientos específicos para la detención y entrega de vehículos todoterreno que circulen dentro del Área Natural Protegida del Nevado de Toluca.

El día del incidente, la Policía Estatal contactó al encargado de despacho de la Profepa para solicitar apoyo.

Esta coordinación permitió iniciar el procedimiento de entrega tanto del vehículo como del conductor ante la FGR, siguiendo los lineamientos técnicos y jurídicos explicados durante la capacitación previa.

Posibles sanciones tras ingresar al Área Natural Protegida

Según los reportes oficiales, la puesta a disposición ante la FGR fue fundamentada por los delitos de desmonte y destrucción de vegetación forestal sin autorización, una conducta tipificada en la fracción I del artículo 418 del Código Penal Federal.

Según este artículo, quienes lleven a cabo estas actividades fuera de zonas urbanas pueden enfrentar penas de seis meses a nueve años de prisión.

La legislación también contempla una multa de cien a tres mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente para los responsables.