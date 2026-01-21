México

Profepa impulsa el avistamiento responsable de ballenas en Baja California Sur

Las medidas buscan capacitar a prestadores de servicios turísticos para realizar actividades responsables con las ballenas y su hábitat

Guardar
Profepa instaura capacitaciones a favor
Profepa instaura capacitaciones a favor de un turismo responsable en costas de Baja California Sur. Foto: (iStock Ilustrativa)

Con el objetivo de promover la conservación de los cetáceos y garantizar que las actividades turísticas se desarrollen de manera sustentable, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) participó en talleres de capacitación dirigidos a prestadores de servicios turísticos sobre buenas prácticas para la observación de ballenas en los municipios de Los Cabos y Loreto, en el estado de Baja California Sur.

La observación de ballenas es una de las actividades ecoturísticas más importantes de la región y se lleva a cabo en zonas marinas de alta sensibilidad ambiental, muchas de ellas consideradas Áreas Naturales Protegidas de carácter federal.

Estos espacios son fundamentales para la reproducción, crianza, descanso y tránsito de diversas especies de cetáceos que cada año migran hacia las costas mexicanas, por lo que su protección resulta prioritaria.

En este contexto, los talleres se realizaron en coordinación con personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y tuvieron como objetivo principal fortalecer el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-131-SEMARNAT-2010.

Las capacitaciones contaron con diferentes
Las capacitaciones contaron con diferentes enfoques a favor del cumplimiento de la legislación nacional a favor del medio ambiente. Foto: (Profepa)

Dicha norma establece los lineamientos obligatorios para la observación de ballenas, con la finalidad de prevenir perturbaciones a los ejemplares, reducir el riesgo de colisiones con embarcaciones, evitar conductas de acoso y salvaguardar tanto el bienestar de los cetáceos como la integridad de su hábitat.

Las capacitaciones se llevaron a cabo de octubre a diciembre de 2025 para prestadores de servicios turísticos de Los Cabos, mientras que durante el mes de enero se impartieron sesiones dirigidas a operadores que realizan actividades en el Parque Nacional Bahía de Loreto. En total, se buscó sensibilizar y actualizar a los participantes sobre la importancia de respetar la normatividad ambiental vigente durante la temporada de avistamiento.

Durante las sesiones se abordaron temas como el objeto, alcance, obligatoriedad y ámbito de aplicación de la NOM-131-SEMARNAT-2010; las reglas de operatividad que deben seguir las embarcaciones; las distancias mínimas permitidas para el acercamiento a las ballenas; los tiempos máximos de permanencia en los sitios de observación; las velocidades autorizadas; así como las conductas prohibidas y recomendaciones técnicas aplicables a esta actividad.

En México se pueden ver
En México se pueden ver 8 de las 14 especies de ballenas que existen (Foto: Sergio Martínez /Tomada de .dgcs.unam.mx)

Asimismo, se brindó información sobre las infracciones y sanciones previstas en la legislación ambiental, así como el procedimiento para la presentación de denuncias ciudadanas.

Estas acciones tuvieron un enfoque preventivo, orientado a fortalecer el cumplimiento de la normatividad ambiental, promover prácticas responsables entre los prestadores de servicios turísticos y reducir posibles afectaciones a las ballenas y a su entorno natural. La capacitación busca también concientizar sobre la importancia de equilibrar el aprovechamiento turístico con la conservación de la biodiversidad marina.

La Profepa refrenda su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con otras dependencias federales y con el sector turístico para asegurar que las actividades de observación de ballenas se realicen de forma responsable.

A través de acciones preventivas, así como de inspección y vigilancia ambiental, la dependencia busca contribuir a la protección de las especies y al desarrollo sustentable del turismo en Baja California Sur.

Temas Relacionados

ProfepaBaja California SurAvistamiento de ballenasBallenasMedio Ambientemexico-noticias

Más Noticias

México entregó 92 narcotraficantes a EEUU en 11 meses: lista completa de capos

Entre febrero de 2025 y enero de 2026, México entregó a Estados Unidos a líderes y operadores clave de los principales cárteles del país

México entregó 92 narcotraficantes a

Dónde ver los números ganadores del Chispazo del 20 de enero

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

Dónde ver los números ganadores

Rescatan a murciélago en domicilio de la alcaldía Álvaro Obregón

A pesar de los mitos que rodean a estos animales, su papel dentro de la naturaleza es esencial en la polinización y el control de plagas

Rescatan a murciélago en domicilio

Cuál es la mejor hora para tomar colágeno

El consumo de esta proteína puede mejorar la movilidad articular y la reducción de molestias vinculadas al desgaste de cartílagos

Cuál es la mejor hora

SAT cobrará hasta 25% de impuestos a futbolistas extranjeros que jueguen el Mundial 2026 en México: ¿quiénes tendrán que pagar?

Por primera vez, México aplicará reglas fiscales específicas a un Mundial de futbol

SAT cobrará hasta 25% de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desmantelan banda de extorsionadores que

Desmantelan banda de extorsionadores que operaban en Tecámac: hay 3 mujeres y 6 hombres detenidos

EEUU podría aumentar presión a México para combatir a los cárteles tras tercera entrega de narcos: exagente de la DEA

Quiénes son Los Hermanos Bonques y cómo apoyan al CJNG para el trasiego de fentanilo

Reportan secuestro de tiktoker “La Nicholette” en Culiacán, Sinaloa

Cuál fue el cártel más golpeado en la tercera entrega de narcos a EEUU

ENTRETENIMIENTO

“Sigo con la lucha”: Alicia

“Sigo con la lucha”: Alicia Villarreal molesta tras acudir a ratificar su denuncia contra Cruz “N” y Francisco “N”

Entre corridos y autos de lujo: quién es La Nicholette, tiktoker que fue privada de su libertad en Culiacán

Shanik Berman se defiende las críticas por hacer video desde el hotel donde murió Liam Payne

Brenda Bezares, esposa de Mayito, sorprende al mostrarse sin maquillaje en ¿Apostarías por mí?

Jay de la Cueva confiesa estar triste porque no lo consideraron para reencuentro de Fobia: “No fui convocado”

DEPORTES

SAT cobrará hasta 25% de

SAT cobrará hasta 25% de impuestos a futbolistas extranjeros que jueguen el Mundial 2026 en México: ¿quiénes tendrán que pagar?

Sergio Bueno regresa a la Liga MX: dirigirá a Mazatlán en su última etapa antes de desaparecer de la Primera División

Esto piensa Ivar Sisniega sobre los abucheos de la afición a la Selección Mexicana en sus partidos de preparación mundialista

América blinda su plantilla con la renovación de Scarlett Camberos y 4 más de sus figuras

FMF confirma que Richard Ledezma y Brian Gutiérrez sí pueden jugar con la Selección Mexicana