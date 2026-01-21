Profepa impulsa el avistamiento responsable de ballenas en Baja California Sur

Profepa instaura capacitaciones a favor de un turismo responsable en costas de Baja California Sur. Foto: (iStock Ilustrativa)

Con el objetivo de promover la conservación de los cetáceos y garantizar que las actividades turísticas se desarrollen de manera sustentable, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) participó en talleres de capacitación dirigidos a prestadores de servicios turísticos sobre buenas prácticas para la observación de ballenas en los municipios de Los Cabos y Loreto, en el estado de Baja California Sur.

La observación de ballenas es una de las actividades ecoturísticas más importantes de la región y se lleva a cabo en zonas marinas de alta sensibilidad ambiental, muchas de ellas consideradas Áreas Naturales Protegidas de carácter federal.

Estos espacios son fundamentales para la reproducción, crianza, descanso y tránsito de diversas especies de cetáceos que cada año migran hacia las costas mexicanas, por lo que su protección resulta prioritaria.

En este contexto, los talleres se realizaron en coordinación con personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y tuvieron como objetivo principal fortalecer el cumplimiento de la Norma Oficial Mexicana NOM-131-SEMARNAT-2010.

Las capacitaciones contaron con diferentes enfoques a favor del cumplimiento de la legislación nacional a favor del medio ambiente. Foto: (Profepa)

Dicha norma establece los lineamientos obligatorios para la observación de ballenas, con la finalidad de prevenir perturbaciones a los ejemplares, reducir el riesgo de colisiones con embarcaciones, evitar conductas de acoso y salvaguardar tanto el bienestar de los cetáceos como la integridad de su hábitat.

Las capacitaciones se llevaron a cabo de octubre a diciembre de 2025 para prestadores de servicios turísticos de Los Cabos, mientras que durante el mes de enero se impartieron sesiones dirigidas a operadores que realizan actividades en el Parque Nacional Bahía de Loreto. En total, se buscó sensibilizar y actualizar a los participantes sobre la importancia de respetar la normatividad ambiental vigente durante la temporada de avistamiento.

Durante las sesiones se abordaron temas como el objeto, alcance, obligatoriedad y ámbito de aplicación de la NOM-131-SEMARNAT-2010; las reglas de operatividad que deben seguir las embarcaciones; las distancias mínimas permitidas para el acercamiento a las ballenas; los tiempos máximos de permanencia en los sitios de observación; las velocidades autorizadas; así como las conductas prohibidas y recomendaciones técnicas aplicables a esta actividad.

En México se pueden ver 8 de las 14 especies de ballenas que existen (Foto: Sergio Martínez /Tomada de .dgcs.unam.mx)

Asimismo, se brindó información sobre las infracciones y sanciones previstas en la legislación ambiental, así como el procedimiento para la presentación de denuncias ciudadanas.

Estas acciones tuvieron un enfoque preventivo, orientado a fortalecer el cumplimiento de la normatividad ambiental, promover prácticas responsables entre los prestadores de servicios turísticos y reducir posibles afectaciones a las ballenas y a su entorno natural. La capacitación busca también concientizar sobre la importancia de equilibrar el aprovechamiento turístico con la conservación de la biodiversidad marina.

La Profepa refrenda su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con otras dependencias federales y con el sector turístico para asegurar que las actividades de observación de ballenas se realicen de forma responsable.

A través de acciones preventivas, así como de inspección y vigilancia ambiental, la dependencia busca contribuir a la protección de las especies y al desarrollo sustentable del turismo en Baja California Sur.