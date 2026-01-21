Desmantelan banda de extorsionadores que operaban en Tecámac: hay 3 mujeres y 6 hombres detenidos

6 hombres y 3 mujeres fueron detenidos tras el cateo. Crédito: FGJEM

Seis hombres y tres mujeres fueron detenidos tras un operativo conjunto encabezado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) en colaboración con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, en un inmueble del municipio de Tecámac.

Esta intervención, según las autoridades, está enmarcada en la estrategia nacional contra la extorsión, permitió asegurar el predio y neutralizar una célula presuntamente dedicada a delitos de alto impacto.

Fuentes oficiales detallaron que el despliegue fue realizado en colonia Huicholes, del municipio mexiquense, tras obtener una orden de cateo.

En el sitio se localizaron armas, cartuchos útiles y drogas, entre otros objetos.

La detención de las nueve personas y lo asegurado se difundió desde el pasado 19 de enero en diversos medios nacionales, los cuales afirmaban que se trataba de un call center. Sin embargo, fuentes estatales consultadas por Infobae México señalaron que no hay indicios para asegurar que el sitio de la detención operaba como uno.

Origen de la investigación: denuncia por extorsión en Acolman

Una denuncia formal ante el Ministerio Público activó la investigación que derivó en el cateo realizado en Tecámac.

De acuerdo con la información oficial, la víctima fue abordada el 17 de octubre de 2025 en su domicilio en el municipio de Acolman por un grupo de personas armadas.

Estos individuos exigieron a la víctima el pago de una cantidad de dinero, que debía entregarles de manera recurrente, bajo la amenaza de causarle daño si incumplía con las exigencias.

Según reportes oficiales, el relato permitió a las autoridades iniciar diligencias para identificar a los responsables y rastrear sus actividades, lo que resultó determinante para el desarrollo posterior del caso.

Descubrimiento del centro de reunión y solicitud del cateo

Las indagatorias realizadas tras la denuncia por extorsión permitieron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México identificar un predio en el municipio de Tecámac como el posible centro de reunión de los implicados.

Esta ubicación fue producto del análisis de los hechos y del seguimiento a los movimientos de los presuntos responsables.

Con esta información, la autoridad ministerial solicitó y obtuvo una orden de cateo, la cual fue ejecutada el pasado 19 de enero de 2026.

Durante el cateo en la colonia Huicholes de Tecámac, personal de la Secretaría de Defensa, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México decomisó diversos objetos y sustancias ilegales.

Indicios asegurados en el cateo. Crédito: FGJEM

La lista de decomisos incluye:

Armas de fuego

Cargadores

Cartuchos de diferentes calibres

Una máquina contadora de billetes

Un chaleco táctico

Teléfonos móviles

Narcóticos

Todos estos elementos quedaron asegurados para integrarse como pruebas en la investigación, reforzando las acusaciones por portación y acopio de armas prohibidas, así como delitos contra la salud.

Identidades de los detenidos

El operativo, informado este 20 de enero por la FGJEM, detalla las identidades de los 9 detenidos, 3 mujeres y 6 hombres, los cuales son:

Cristian “N”

José “N”

Erick Octavio “N”

Ricardo “N”

Luis Joaquín “N”

César Iván “N”

Alicia “N”

Iraís “N”

Carol Guadalupe “N”

A estas personas se les investiga por su posible participación en los delitos de portación, tráfico y acopio de armas prohibidas, así como contra la salud. Además, se les vincula con el delito de extorsión y otros hechos delictivos asociados.