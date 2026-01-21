México

Cuál fue el cártel más golpeado en la tercera entrega de narcos a EEUU

Fueron enviados 37 criminales que no enfrentarán la pena de muerte

92 narcos han sido enviados
92 narcos han sido enviados a EEUU durante la administración de Sheinbaum. Foto: Jesús Aviles / Infobae México

Treinta y siete narcotraficantes fueron trasladados a los Estados Unidos la mañana de este martes 20 de enero, en lo que representa la tercera entrega de criminales durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

A bordo de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas, entre los que destacaron aviones tipo Hércules, los narcos fueron trasladados con esposas en pies y manos y bajo un operativo en el que participaron agentes federales y del Ejército Mexicano.

La lista de criminales destaca por tener perfiles bajos y de mediano rango pertenecientes a organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa, Los Zetas, Cártel del Noreste, Cártel de los Beltrán Leyva, entre otros.

Los narcos fueron llevados a las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego.

Este fue el cártel más golpeado

Narcos a su llegada a
Narcos a su llegada a EEUU. Foto: Especial

El paquete de 37 narcos estuvo compuesto por un grupo de perfiles variados, entre los que destaca una organización criminal más afectada por el envío de una mayor cantidad de sus integrantes.

La primera fue el Cártel de Sinaloa al ser enviados seis integrantes tanto de esta organización criminal como de grupos afines.

Los perfiles que destacan son Daniel Alfredo Blanco Joo, alias “El Cubano”, identificado como operador logístico del cártel y objetivo prioritario del FBI; así como Humberto Rivera Rivera, alias “El Viejón”, identificado como integrante de esta organización criminal y Roberto González Hernández, alias “El 04″, líder de Los Cabrera Sarabia, grupo ligado a este cártel.

Elementos de la Marina y
Elementos de la Marina y la SSPC detuvieron a El Cubano, afín al Cártel de Sinaloa. (Gabinete de Seguridad)

Sin embargo, las tres organizaciones criminales más afectadas respecto al perfil de sus integrantes trasladados a EEUU fueron el Cártel de los Beltrán Leyva, Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel del Noreste.

Del primer grupo criminal destaca el envío de Jair Francisco Patrón Tobías, alias “H4″ y “Crixus”, hijo de Juan Francisco Patrón Sánchez, alias “El H2″, lugarteniente de los Beltrán Leyva.

Además, fueron trasladados Pedro Inzunza Noriega, alias “El Señor de la Silla”, padre de Pedro Inzunza Coronel, segundo al mando de la organización criminal.

Foto de 'El Sagitario' publicada
Foto de 'El Sagitario' publicada por la OFAC a finales de 2023. (OFAC)

Otro de los narcos fue José Gerardo Álvarez Vázquez, alias “El Indio”, lugarteniente del cártel que fue detenido en 2010 y cumplía una condena de 20 años por delincuencia organizada en el penal del Altiplano.

En lo que respecta al Cártel del Noreste, fueron enviados Heriberto Hernández Rodríguez, alias “Negrolo”, identificado como líder de la organización criminal, así como Ricardo González Sauceda, alias “El Ricky”, señalado como líder regional del cártel.

Finalmente, el CJNG fue golpeado con el envío de José Luis Sánchez Valencia, alias “El Chalamán”, identificado como familiar de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, líder de la organización criminal.

Detención de "El Chalamán". (SSPC)
Detención de "El Chalamán". (SSPC)

También fue enviada María del Rosario Navarro Sánchez, alias “La Señora”, primera mujer acusada de narcoterrorismo en EEUU y que contaba con una orden de captura por parte del FBI.

Reportes hechos por Infobae México refieren que Navarro Sánchez operaba como proveedora de armas, explosivos y brindaba apoyo logístico al CJNG.

Finalmente, destaca el envío de Armando Gómez Núñez, alias “Delta 1″, líder de Los Deltas, brazo armado del CJNG que está relacionado con asesinatos, secuestros y extorsiones.

Tercera detención del "Delta 1".
Tercera detención del "Delta 1". Foto: SSPC

Esta tercera entrega se realiza en medio de la presión ejercita por el presidente de EEUU, Donald Trump, quien ha insistido en combatir a los cárteles y solicitar “acciones tangibles” tras las negativas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo del ingreso de militares estadounidenses.

Sin embargo, en varias ocasiones Trump ha insistido en realizar despliegues militares por tierra para combatir a las organizaciones criminales, en clara alusión al país.

Además, ha dicho que se deberá “hacer algo con México” ante la presencia de cárteles, a los que acusa de gobernar el país.

