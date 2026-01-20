México

Revelan las primeras imágenes de los 37 narcos en EEUU

Van 92 personas acusadas de delitos de alto impacto entregadas a las autoridades de ese país durante la administración de Sheinbaum

Guardar
Entre los extraditados están "El
Entre los extraditados están "El Ricky" (Cártel del Noreste), "El Señor de la Silla" (Beltrán Leyva), "Payo Zurita", "Delta1" (CJNG) y "El Cubano" (objetivo del FBI), trasladados a distintas ciudades estadounidenses. Crédito: SSPC

Luego de que fueran trasladados 37 narcotraficantes a los Estados Unidos durante la mañana de este martes 20 de enero, se revelaron las primeras imágenes de los criminales en su arribo a ese país.

Fuentes Federales compartieron a Infobae México los primeros momentos de los narcos al ser entregados a agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Los criminales fueron trasladados a bordo de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas, entre los que se encuentran aviones tipo Hércules.

Esposados y con la cabeza agachada, los narcos fueron enviados a los Estados Unidos al ser identificados como operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza para la seguridad del país, de acuerdo con lo informado por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Revelan primeras imágenes de los criminales en EEUU

En el material se observa
En el material se observa a uno de los narcos subir a una camioneta de la CBP. Foto: Especial

La lista incluye a operadores de diversas organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); de Sinaloa; Noreste; Beltrán Leyva y hasta de Los Zetas, entre los que destacan algunos de los perfiles como:

José Luis Sánchez Valencia, alias " Chalamán“, quien es identificado como familiar de Nemesio Oseguera Cervantes, ”El Mencho”.

“Chalamán” fue capturado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en el estado de Colima en agosto de 2025.

También se encuentran Armando Gómez Núñez, alias “Delta 1″, líder del grupo de Los Deltas del CJNG; Pedro Inzunza Noriega, alias “Sagitario” o “El Señor de la Silla”, identificado como segundo al mando de la estructura de El Chapo Isidro.

Llegada de los narcos a
Llegada de los narcos a EEUU. Foto: Especial

Las autoridades informaron que los criminales fueron llevados a las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego.

Como parte de un acuerdo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no buscará la pena de muerte para ninguno de los criminales.

Con esta entrega suman 92 personas enviadas a los Estados Unidos durante la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, realizadas en tres entregas.

El trasladado de los narcos se lleva a cabo en un contexto de tensión debido a la presión que ha ejercido el presidente estadounidense Donald Trump para que se combata a los cárteles y se evite el ingreso de fentanilo.

Algunos de los capos mexicanos que fueron llevados a Estados Unidos este martes. (Especial/Infobae México)

Trump también ha ofrecido al gobierno mexicano el ingreso de agentes de la CIA para destruir narcolaboratorios en compañía del militares; sin embargo la propuesta fue rechazada por la presidenta Sheinbaum.

De manera pública, la mandataria federal ha dicho que no han sido aceptados los ofrecimientos de despliegue militar estadounidense en territorio mexicano por respeto a la soberanía.

Pese a las negativas, Trump ha dicho que “se tiene que hacer algo con México” para favorecer el combate a las organizaciones criminales.

Temas Relacionados

37 narcosEntrega narcotraficantes EEUUImágenesNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Estos son los propósitos de la reforma electoral presentada por Somos MX

Una serie de iniciativas impulsadas por colectivos ciudadanos propone replantear el funcionamiento de las instituciones encargadas de organizar los comicios

Estos son los propósitos de

Lalo España renuncia el reencuentro de ‘Otro Rollo’ y destapa caos interno: “No estoy ni estaré”

La inesperada salida de Lalo España deja a los fans de ‘Enrollados’ extrañando su presencia, mientras los organizadores trabajan a contrarreloj por las modificaciones en el show en vivo

Lalo España renuncia el reencuentro

Refuerzo extranjero deja Necaxa tras un semestre sin consolidarse

La institución de Aguascalientes busca reordenar su plantel y aprovechar la salida del delantero para incorporar nuevos perfiles

Refuerzo extranjero deja Necaxa tras

Quién es “La Señora”, la única mujer que integra la lista de los 37 criminales entregados a EEUU

María del Rosario Navarro es señalada por los delitos de tráfico de personas, narcotráfico y lavado de dinero, entre otros

Quién es “La Señora”, la

Trolebús Chalco - Santa Martha: así avanza la construcción de las estaciones faltantes de la Línea 11

Actualmente los usuarios ya pueden hacer uso de las instalaciones pese a que faltan estaciones por terminar

Trolebús Chalco - Santa Martha:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quién es “La Señora”, la

Quién es “La Señora”, la única mujer que integra la lista de los 37 criminales entregados a EEUU

Ellos son los cinco capos más importantes que fueron entregados a EEUU

Defensa niega que militares golpearan a profesor de la Ibero de Puebla durante detención, pese a señalamientos

Estos son los tres capos mexicanos requeridos por el FBI y enviados a EEUU en esta tercera entrega

Esposados y agachados: así fueron trasladados los 37 narcos a bordo de un Hércules a EEUU

ENTRETENIMIENTO

Lalo España renuncia el reencuentro

Lalo España renuncia el reencuentro de ‘Otro Rollo’ y destapa caos interno: “No estoy ni estaré”

Brenda Bezares revela lo que hizo con los 4 millones de pesos que Mayito ganó en La Casa de los Famosos México

Estas son las películas que están de moda en Google México este día

¿Cuándo y a qué hora ver las nominaciones a los Oscars 2026 desde México?

Luis de Llano ya tomó curso, pero rebasó fecha límite para disculparse, revela Sasha Sokol y pide lo obliguen a cumplir

DEPORTES

Refuerzo extranjero deja Necaxa tras

Refuerzo extranjero deja Necaxa tras un semestre sin consolidarse

El jugador americanista que tomará el lugar de Gilberto Mora en la Selección Mexicana

Gilberto Mora será baja para los siguientes partidos de México

Juventus vs Benfica: a qué hora  y dónde ver en México el partido de la J7 de la Champions League

¿Hasta cuándo será presentado Miguel Borja con Cruz Azul?