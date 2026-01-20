Revelan las primeras imágenes de los 37 narcos en EEUU

Entre los extraditados están "El Ricky" (Cártel del Noreste), "El Señor de la Silla" (Beltrán Leyva), "Payo Zurita", "Delta1" (CJNG) y "El Cubano" (objetivo del FBI), trasladados a distintas ciudades estadounidenses. Crédito: SSPC

Luego de que fueran trasladados 37 narcotraficantes a los Estados Unidos durante la mañana de este martes 20 de enero, se revelaron las primeras imágenes de los criminales en su arribo a ese país.

Fuentes Federales compartieron a Infobae México los primeros momentos de los narcos al ser entregados a agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) y de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Los criminales fueron trasladados a bordo de siete aeronaves de las Fuerzas Armadas, entre los que se encuentran aviones tipo Hércules.

Esposados y con la cabeza agachada, los narcos fueron enviados a los Estados Unidos al ser identificados como operadores de organizaciones criminales que representaban una amenaza para la seguridad del país, de acuerdo con lo informado por Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Revelan primeras imágenes de los criminales en EEUU

En el material se observa a uno de los narcos subir a una camioneta de la CBP. Foto: Especial

La lista incluye a operadores de diversas organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); de Sinaloa; Noreste; Beltrán Leyva y hasta de Los Zetas, entre los que destacan algunos de los perfiles como:

José Luis Sánchez Valencia, alias " Chalamán“, quien es identificado como familiar de Nemesio Oseguera Cervantes, ”El Mencho”.

“Chalamán” fue capturado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en el estado de Colima en agosto de 2025.

También se encuentran Armando Gómez Núñez, alias “Delta 1″, líder del grupo de Los Deltas del CJNG; Pedro Inzunza Noriega, alias “Sagitario” o “El Señor de la Silla”, identificado como segundo al mando de la estructura de El Chapo Isidro.

Llegada de los narcos a EEUU. Foto: Especial

Las autoridades informaron que los criminales fueron llevados a las ciudades de Washington, Houston, Nueva York, Pensilvania, San Antonio y San Diego.

Como parte de un acuerdo, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos no buscará la pena de muerte para ninguno de los criminales.

Con esta entrega suman 92 personas enviadas a los Estados Unidos durante la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, realizadas en tres entregas.

El trasladado de los narcos se lleva a cabo en un contexto de tensión debido a la presión que ha ejercido el presidente estadounidense Donald Trump para que se combata a los cárteles y se evite el ingreso de fentanilo.

Algunos de los capos mexicanos que fueron llevados a Estados Unidos este martes. (Especial/Infobae México)

Trump también ha ofrecido al gobierno mexicano el ingreso de agentes de la CIA para destruir narcolaboratorios en compañía del militares; sin embargo la propuesta fue rechazada por la presidenta Sheinbaum.

De manera pública, la mandataria federal ha dicho que no han sido aceptados los ofrecimientos de despliegue militar estadounidense en territorio mexicano por respeto a la soberanía.

Pese a las negativas, Trump ha dicho que “se tiene que hacer algo con México” para favorecer el combate a las organizaciones criminales.