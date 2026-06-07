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Sheinbaum inaugura obra para prevenir inundaciones en Veracruz que impactará en estas comunidades

Durante su gira por el estado gobernado por Rocío Nahle, la presidenta destacó el discurso en defensa de la Soberanía Nacional

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Claudia Sheinbaum inauguró un muro para prevenir inundaciones en al menos cinco comunidades de Veracruz. (Foto: Presidencia)
Claudia Sheinbaum inauguró un muro para prevenir inundaciones en al menos cinco comunidades de Veracruz. (Foto: Presidencia)

La presidenta Claudia Sheinbaum inauguró un muro de contención de 10 kilómetros a lo largo del Río Bobos, en los municipios de Martínez de la Torre y Misantla, Veracruz, para proteger de inundaciones a cinco comunidades de la zona. La obra, ejecutada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), tuvo una inversión de 700 millones de pesos y es, según las autoridades, sin precedentes en la región.

Obra impactará en cinco comunidades

El director general de la Conagua, Efraín Morales López, detalló que el bordo de 10 kilómetros de longitud es la obra de mayor magnitud que la dependencia ha ejecutado en esta zona del estado, con una inversión de 700 millones de pesos por parte del Gobierno Federal.

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Las comunidades que reciben protección directa con esta infraestructura son:

  • La Constancia
  • La Reforma
  • Troncones
  • La Defensa
  • Felipe Carrillo Puerto

Sheinbaum recordó que la obra fue iniciada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y que su administración asumió el compromiso de concluirla. “¿Qué hicieron los gobiernos antes de que llegara López Obrador? Pues, nada”, señaló durante el acto de inauguración.

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Claudia Sheinbaum inauguró un muro para prevenir inundaciones en al menos cinco comunidades de Veracruz. (Foto: Presidencia)
Claudia Sheinbaum inauguró un muro para prevenir inundaciones en al menos cinco comunidades de Veracruz. (Foto: Presidencia)

La Conagua ejecuta este año más de 2 mil obras en todo el país

La mandataria detalló que la Conagua lleva a cabo en 2026 un total de 2 mil 200 obras distribuidas en todos los municipios del país, que van desde la tecnificación del riego hasta proyectos de mayor envergadura como presas en Durango y Baja California Sur.

En Veracruz, Morales López destacó otros proyectos en marcha:

  • Un nuevo acueducto en Coatzacoalcos para duplicar el suministro de agua en la ciudad y 25 comunidades adicionales
  • La ampliación del desazolve de ríos
  • La construcción de cinco plantas de tratamiento de agua, la de mayor tamaño en Poza Rica
  • Obras de reconstrucción en comunidades afectadas por las lluvias del año pasado.

El funcionario agregó que en 2025 se invirtieron mil 600 millones de pesos para la realización de mil 117 obras en 140 municipios de Veracruz. La meta para este año es alcanzar 3 mil millones de pesos entre los tres niveles de gobierno.

Lluvias de octubre destaparon la falta de medidas preventivas del gobierno de Nahle

Rocío Nahle comentó que el río Cazones se había desbordado "ligeramente", sin embargo la población de la zona norte de Veracruz quedó severamente afectada Crédito: TikTok: mexicoexterior

Hasta este 6 de junio de 2026, el gobierno federal y la administración de Rocío Nahle siguen trabajando en los estragos que dejaron las fuertes lluvias de octubre en 2025. El saldo de esa emergencia expuso, con datos propios del gobierno, la ausencia de medidas preventivas oportunas en la zona norte de Veracruz.

Desde el 6 de octubre de 2025, Protección Civil del estado activó la alerta gris en redes sociales. La medida se limitaba a pedir a la población mantenerse atenta al pronóstico. Ese mismo día, la Conagua ya advertía lluvias de fuertes a intensas para Veracruz, con riesgo de inundaciones, deslaves y aumento en el nivel de ríos y arroyos.

El 10 de octubre, a las 5 de la mañana, el río Cazones se desbordó y tomó por sorpresa a los habitantes de Poza Rica. No hubo perifoneo oportuno. La única alarma que sonó fue la de Pemex. Las alertas por celular llegaron pasadas las 23:00 horas del día anterior, cuando la mayoría de los vecinos ya dormía.

Nahle describió el desbordamiento como algo “ligero”. Los registros de Conagua, sin embargo, contradijeron esa versión desde antes de que ocurriera la tragedia.

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