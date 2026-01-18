Exagente de la DEA considera que EEUU insistiría en capturar a líderes narco en México

Donald Trump ha dicho en varias ocasiones que llevará a cabo despliegues por tierra para combatir a los cárteles. (Infobae México/Jovani Pérez) (Infobae México/Jovani Pérez)

Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de Drogas de EEUU (DEA, por sus siglas en inglés), afirmó que Donald Trump continuará presionando a México en el combate a los cárteles, esto frente a los recientes acontecimientos realizados por el presidente estadounidense.

Ante el ofrecimiento de Trump de enviar elementos de la CIA a territorio mexicano para destruir narcolaboratorios -en especial los que producen fentanilo- Vigil explicó en entrevista con Infobae México que la propuesta es alarmante debido a que mostraría un posible intervencionismo por parte de Estados Unidos.

“¿Por qué quieren mandar a la CIA? ¿Qué es lo que van a hacer ellos que no puede hacer la DEA y el FBI? Ellos no son operadores, son analistas de inteligencia. No tiene sentido”, explicó.

Vigil detalló que históricamente la cooperación antidrogas se ha dado mediante agencias como la DEA o el FBI, por lo que la intención de Trump de enviar a la CIA representa un cambio de paradigma.

¿Posible intervención militar en México?

Las organizaciones criminales mexicanas son señaladas como parte fundamental de la crisis de fentanilo que vive EEUU. (Infobae México/Jovani Pérez)

Vigil explicó que el reciente ataque a Venezuela para detener a Nicolás Maduro Moros, así como los realizados este sábado en Siria, causan preocupación debido a la posibilidad de que Trump quiera ingresar militares a México para cumplir sus objetivos.

“Eso es algo preocupante, porque él hizo la misma cosa en Venezuela, antes de invadir o atacar, para sacar a Nicolás Maduro. Me preocupa que vaya a tratar de entrar a México con tropas pensando que puede combatir el narcotráfico“, señaló el exagente.

Ante este este escenario, el exagente dijo que no descarta un posible despliegue militar en México.

Y es que desde el comienzo de su administración, en enero de 2025, Donald Trump implementó medidas en contra de las organizaciones criminales y presionó al país con aranceles, lo cual ha aumentado hasta declarar un posible despliegue militar por tierra.

Pese a los señalamientos de Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha afirmado que la propuesta de ingresar agentes estadounidenses a México para combatir a los cárteles ha sido negada en múltiples ocasiones en protección a la soberanía.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, envió una carta al presidente electo de EEUU, Donald Trump, sobre migración, fentanilo y aranceles

Aunque en un primer momento Vigil descartaba por completo una injerencia por parte del gobierno estadounidense en México, explicó que la detención de Maduro y la falta de medidas por parte del Congreso para limitar el uso de la fuerza militar, son alertas evidentes.

“Inicialmente pensaba que no era posible, simplemente porque parecía una locura. Pero ahora estamos con una persona que está amenazando a muchos países alrededor del mundo, y luego entra a Venezuela, supuestamente para capturar a Maduro”, detalló.

En caso de que se realizara un despliegue, Mike Vigil consideró que los estados en los que se enfocarían serían Sinaloa y Jalisco, esto con la intención de capturar a los hermanos Iván Archivaldo, Jesús Alfredo Guzmán Salazar; Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, y a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Presión podría continuar pese a que se desconoce la capacidad del narco: Vigil

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene una orden ejecutiva firmada tras su toma de posesión, en Washington, el 20 de enero de 2025. (AP Foto/Matt Rourke)

El exagente de la DEA comentó que la reciente alerta emitida a aerolíneas estadounidenses por acciones militares en espacio aéreo mexicano también representa una medida para presionar a México en materia de seguridad, lo cual podría continuar.

Sin embargo, señaló que las autoridades estadounidenses no comprenden la complejidad de los cárteles debido a que creen “pueden destruirlos de un día al otro”.

“Ellos no saben del narcotráfico, no saben cómo funcionan, no saben, por ejemplo, que el cártel de Sinaloa trabaja en seis de los siete continentes, no se pueden eliminar. La mejor estrategia que puede tomar Donald Trump, y que no ha hecho, es reducir el consumo y la demanda (de drogas)”, acusó Vigil.

En medio de la tensión entre ambas naciones debido a las exigencias de Estados Unidos por tener “acciones tangibles”, Sheinbaum ha reiterado que no permitirá el ingreso el militares estadounidenses, sino que se mantendrá la cooperación con respeto a la soberanía.