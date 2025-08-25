Detienen al “Chalamán”, familiar de “El Mencho” y operador del CJNG buscado en EEUU

Fuerzas federales detuvieron a José Luis Sánchez Valencia, presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación y familiar de Mencho (SSPC)

La captura de José Luis Sánchez Valencia, conocido como “Chalamán”, en las inmediaciones de la avenida Benito Juárez en Colima, marcó un nuevo golpe a la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con el comunicado oficial, este operativo, resultado de la colaboración entre diversas agencias mexicanas, permitió la detención de uno de los principales operadores de la organización criminal y familiar directo de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “Mencho”.

La acción, resultado de una labor coordinada entre la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), fue confirmada por las autoridades mexicanas.

La extradición de “Chalamán” responde a delitos de narcotráfico y asociación delictuosa, según autoridades mexicanas y estadounidenses. (SSPC)

Golpe al CJNG, cae uno de sus principales operadores

La orden de detención provisional con fines de extradición que pesaba sobre José Luis “N” respondía a requerimientos de las autoridades de Estados Unidos, que lo señalan por delitos contra la salud y asociación delictuosa.

Según los reportes oficiales, el detenido era buscado por su presunta participación en actividades de narcotráfico y conspiración para la distribución de sustancias controladas y precursores químicos en territorio estadounidense.

El despliegue de las fuerzas de seguridad se sustentó en un proceso de intercambio de información y labores de inteligencia que permitieron identificar la zona de movilidad del objetivo.

Las autoridades mexicanas, tras obtener datos precisos sobre los desplazamientos de Chalamán, establecieron vigilancias fijas y patrullajes en la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez.

Fue en este contexto que los agentes detectaron a un individuo cuyas características coincidían con los reportes de inteligencia. Una vez verificada su identidad, los elementos de seguridad procedieron a ejecutar la orden de detención provisional con fines de extradición.

De acuerdo con el informe, José Luis Sánchez Valencia fue informado de sus derechos y trasladado ante la autoridad competente para dar inicio a los trámites legales correspondientes.

El despliegue de inteligencia permitió identificar y ubicar a “Chalamán” en la zona conurbada de Colima y Villa de Álvarez. (SSPC)

Las autoridades destacaron que estas acciones buscan fortalecer la construcción de la paz y la detención de personas consideradas generadoras de violencia.

“Con estas acciones, las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para construir la paz y detener a personas generadoras de violencia”, subrayaron las autoridades.

La detención de Chalamán representa un avance en la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos en materia de combate al crimen organizado, especialmente en lo relativo a la extradición de individuos vinculados a delitos de alto impacto.