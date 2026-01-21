¿Cuál es la Beca del Bienestar más codiciada?

Las Becas del Bienestar son una serie de programas sociales que se encargan de beneficiar a millones de estudiantes

Las Becas del Bienestar son una serie de programas sociales que se encargan de beneficiar a millones de estudiantes que se encuentren en alguna situación vulnerable a través de apoyos económicos. En este contexto, de acuerdo con un análisis de Google Trends, Jóvenes Construyendo el Futuro se consolidó como la beca más codiciada.

Según los datos lanzados por la plataforma, después de Jóvenes Construyendo el Futuro sigue la Beca Rita Cetina, la Beca Benito Juárez y por último Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Jóvenes Construyendo el Futuro: la beca más codiciada

Jóvenes Construyendo el Futuro es una iniciativa dirigida a personas de 18 a 29 años de edad que no estudian ni trabajan que consiste en una capacitación laboral gratuita en cualquier centro de trabajo o empresa que participe.

Los aprendices que participan en el programa reciben este 2026 un apoyo económico mensual de 9 mil 582 pesos, además, también tiene acceso al seguro médico del IMSS que cubre enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo. Cabe señalar que el dinero se entrega de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta Bienestar.

Desde su inicio, la iniciativa ha sumado a 3 millones 423 mil 461 participantes, el 58% de ellos mujeres, y ha implicado una inversión social acumulada de 158 mil millones de pesos. La meta para 2026 contempla la incorporación de 500 mil jóvenes al programa, quienes percibirán apoyos económicos cada dos meses.

¿En qué consiste la Beca Rita Cetina?

Por su parte, la Beca Rita Cetina que se ubicó como la segunda más solicitada, es una política social que apenas comenzó a implementarse en 2025. Este programa busca apoyar a todos los estudiantes de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) que cursen en alguna escuela pública del país.

La beca se enfocó en su primera etapa en beneficiar a alumnos de secundaria con un apoyo económico de 1,900 pesos bimestrales. Además, este año ampliará su cobertura para que niños de primaria puedan incorporarse. A diferencia de los beneficiarios anteriores, estos nuevos recibirán una sola ayuda de 2 mil 500 pesos.

La Beca Rita Cetina ampliará su cobertura este año para que todos los alumnos de primaria que cursen en alguna escuela pública puedan integrarse

¿A quién va dirigida la Beca Benito Juárez?

La beca Benito Juárez que ocupa el tercer lugar, va dirigida a todos los alumnos de preparatoria que de igual manera cursen en alguna institución pública. El programa entrega a través de la tarjeta Bienestar una ayuda de 1,900 pesos bimestrales.

¿Para quién es la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro?

Jóvenes Escribiendo el Futuro, la beca menos codiciada, es una iniciativa que se enfoca en alumnos de nivel licenciatura que cursen en alguna escuela catalogada como “Prioritaria”. Cada participante recibe un recurso económico que equivale a 5 mil 800 pesos de forma bimestral.

Las personas interesadas pueden consultar el “Buscador de Escuelas” en buscador.becasbenitojuarez.gob.mx/escuelas para saber si su plantel está ubicado en una localidad prioritaria.

Cabe señalar que estas tres becas entregan los apoyos durante los 10 meses que dura el ciclo escolar, pues no se considera julio y agosto por ser periodo vacacional.