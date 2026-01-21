Beca Rita Cetina 2026: de cuánto es la cantidad total que recibirán los nuevos beneficiarios en su primer pago

La Beca Rita Cetina es un programa social del Gobierno de México para estudiantes de secundaria pública. Foto: Archivo/Infobae México.

La Beca Rita Cetina es un programa social implementado por el Gobierno de México, destinado únicamente a estudiantes que asisten a secundaria en escuelas públicas de todo el país.

Este recurso económico tiene como propósito cubrir gastos asociados con materiales y herramientas que los jóvenes requieren en esta etapa educativa para seguir asistiendo a clases.

El dinero de la beca puede emplearse para adquirir libros, alimentos, útiles, productos de papelería, uniformes y solventar los traslados entre el domicilio y la escuela.

Cada dos meses, los estudiantes de secundaria reciben mil 900 pesos, los cuales se depositan directamente en sus cuentas del Banco del Bienestar.

Mil 900 pesos es la cantidad que los beneficiarios de la Beca Rita Cetina reciben. Foto: Archivo/Infobae México.

La administración de la Beca Rita Cetina está a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Su propósito es reducir la deserción escolar en secundarias públicas y respaldar a los adolescentes para que concluyan la educación básica.

Nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina para 2026

Los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina llevaron a cabo su proceso de inscripción durante los meses de septiembre y octubre.

Es decir, alumnas y alumnos que pasaron del sexo año de primaria a primero de secundaria en el periodo mencionado anteriormente, ahora formarán parte de este programa social federal.

El pago de este programa social corresponde al último bimestre de 2025, que abarca los meses de noviembre y diciembre. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Actualmente, los nuevos beneficiarios se encuentran en el proceso de entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina, por lo que se prevé que en el mes de febrero sea el tiempo en que recibirán el pago correspondiente.

Dado que los anteriores beneficiarios ya recibieron desde el año pasado algunas dispersiones, los estudiantes de secundaria que se acaban de integrar al programa social recibirán una cantidad mayor debido al acumulado correspondiente.

La Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar ha dado a conocer cuál será la cantidad que los nuevos beneficiarios recibirán para su primer pago de este programa social, el cual está previsto para el mes de febrero.

Esta es la cantidad que recibirán los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina

Como se mencionó anteriormente, el primer pago de la Beca Rita Cetina se realizará en el mes de febrero de acuerdo a los tiempos de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar y lo previsto por esta dependencia.

Una vez que ya obtengan la tarjeta los nuevos beneficiarios y se lleve a cabo el proceso de dispersiones, los nuevos estudiantes de secundaria pública recibirán un total de 5 mil 700 pesos.

Los nuevos beneficiarios de la Beca Rita Cetina recibirán un total de 5 mil 700 pesos. Foto: gobierno de México.

El pago total se debe al acumulado de tres bimestres, los cuales abarcan los meses de septiembre-octubre, noviembre-diciembre, así como enero-febrero.

Cabe destacar que los demás beneficiarios que ya formaban parte de la Beca Rita Cetina también recibirán su respectivo depósito, que es la cantidad de mil 900 pesos en su tarjeta del Banco del Bienestar.