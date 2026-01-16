México

Beca Rita Cetina 2026: Inicia la entrega de tarjetas en Ecatepec, ¿cómo obtener la tuya?

Un nuevo ciclo de apoyos económicos comenzó para familias con menores en planteles públicos

Guardar
Una estrategia de asistencia social
Una estrategia de asistencia social permitirá que alumnos de primaria y secundaria cuenten con respaldo financiero directo, favoreciendo la continuidad en su formación. (Foto Especial)

La Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina” 2026 ya comenzó a entregarse en Ecatepec, Estado de México, uno de los municipios con mayor población estudiantil del país.

Este programa se ha consolidado como un derecho permanente para niñas, niños y adolescentes inscritos en escuelas públicas de nivel básico, con el objetivo de garantizar que ningún estudiante abandone sus estudios por falta de recursos económicos.

La entrega de tarjetas se realizó este viernes 16 de enero y representa un paso clave para que las familias puedan acceder de manera directa a los apoyos económicos.

En Ecatepec, la Gobernadora Delfina
En Ecatepec, la Gobernadora Delfina Gómez, junto a la Presidenta Claudia Sheinbaum, realizó la entrega de la Beca Rita Cetina. (X/ @Edomex)

Con este mecanismo, los depósitos se realizan en la tarjeta del Bienestar, lo que asegura transparencia y continuidad en los pagos de los estudiantes.

¿Quiénes pueden obtener la beca?

La Beca Rita Cetina está dirigida a familias con hijas e hijos inscritos en preescolar, primaria y secundaria públicas. Los apoyos varían según el nivel educativo y el momento en que la familia ingresó al programa.

  • Para estudiantes de secundaria, el apoyo es de mil 900 pesos bimestrales por familia, más 700 pesos adicionales por cada estudiante extra en ese nivel.
  • Para estudiantes de primaria, a partir de 2026 se otorga un fondo anual de 2 mil 500 pesos destinado a útiles escolares y uniformes.
  • En el caso de familias con varios hijos, los montos se combinan, asegurando que cada estudiante reciba respaldo económico.
Los apoyos económicos varían: secundaria
Los apoyos económicos varían: secundaria recibe mil 900 pesos bimestrales por familia, mientras primaria tendrá 2 mil 500 pesos anuales para útiles y uniformes. (Foto: gobierno de México)

Este esquema busca atender la diversidad de situaciones familiares y garantizar que el apoyo llegue de manera justa y proporcional.

¿Cómo registrarse en el programa?

El registro para la beca se realiza exclusivamente en línea a través del portal oficial del programa. El proceso requiere que el tutor legal (madre, padre o responsable) cuente con una cuenta Llave MX y prepare la documentación vigente.

Los documentos y datos solicitados incluyen:

  • CURP del tutor y del estudiante.
  • Credencial de elector (INE) vigente.
  • Código postal y comprobante de domicilio.
  • Número telefónico y correo electrónico activo.
  • Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela pública.
  • Grado, grupo y turno escolar.
El proceso requiere CURP, INE
El proceso requiere CURP, INE vigente, comprobante de domicilio y un contacto actualizado. (X/ Programas del Bienestar)

Una vez completado el registro, el sistema genera un comprobante digital que debe guardarse, ya que servirá para futuras aclaraciones o verificaciones.

¿Cuándo se realizan los pagos?

Los pagos de la Beca Rita Cetina 2026 se realizan de manera bimestral, excepto en los meses de receso escolar (julio y agosto). Para primaria, el apoyo es anual y se entrega en una sola exhibición.

El primer depósito del ciclo 2026 está previsto para febrero, siguiendo un calendario escalonado por la primera letra del apellido de los beneficiarios. Posteriormente, los pagos se normalizan cada dos meses.

Es fundamental que las familias estén atentas a los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, donde se publican las fechas exactas y cualquier actualización.

Las tarjetas del Bienestar para
Las tarjetas del Bienestar para la Beca Rita Cetina aseguran transparencia y continuidad en los pagos directos a las familias beneficiarias. (Programas del Bienestar)

La entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina 2026 en Ecatepec marca el inicio de un ciclo escolar con mayores oportunidades para miles de estudiantes. Este programa no sólo representa un apoyo económico, sino también un compromiso social para garantizar la permanencia escolar.

Temas Relacionados

Beca Rita CetinaBecas del BienestarProgramas del BienestarProgramas SocialesBecasmexico-noticias

Más Noticias

Temblor hoy 16 de enero en México: sismo de 4.5 en Sayula de Alemán, Veracruz

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este viernes

Temblor hoy 16 de enero

Atacan a tiros a comandante de la policía municipal de San Cristóbal de las Casas en Chiapas

El uniformado acababa de salir de su guardia cuando fue agredido

Atacan a tiros a comandante

La misteriosa desaparición del profesor Leonardo Escobar Barrios: una maleta abandonada entre las pistas

La última vez que vieron al académico fue cerca del aeropuerto de Monterrey y desde entonces la falta de respuestas aviva el reclamo de justicia

La misteriosa desaparición del profesor

Temblor en Oaxaca hoy: se registra sismo de 4.4 de magnitud en Puerto Escondido

El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Temblor en Oaxaca hoy: se

Jorge Álvarez Máynez se lanza contra Sheinbaum por reforma electoral: “Nos robaron con la sobrerrepresentación”

El dirigente de MC cuestionó el discurso de la presidenta respecto al voto ciudadano para elegir a los representantes en el Congreso de la Unión

Jorge Álvarez Máynez se lanza
MÁS NOTICIAS

NARCO

Atacan a tiros a comandante

Atacan a tiros a comandante de la policía municipal de San Cristóbal de las Casas en Chiapas

Enfrentamiento entre militares y civiles armados deja un agresor abatido en Sinaloa

Capturan a “La Mane”, líder de una facción de La Unión Tepito en CDMX

Policía del año en Mexicali es acusado de desaparición forzada y de escoltar a El Pitufo, líder de Los Rusos del Cártel de Sinaloa

Estrategia nacional contra la extorsión reduce 38% este delito en el Edomex: más de 800 detenidos

ENTRETENIMIENTO

Las mejores cintas de Netflix

Las mejores cintas de Netflix México para ver en cualquier momento

Mario y Brenda Bezares advierten que podrían abandonar ¿Apostarías por mí? si su matrimonio se pone en riesgo

Las películas más populares de Prime Video México que no podrás dejar de ver

Este es el top 10 de series en Prime Video México para disfrutar acompañado

Las mejores series de Netflix México para ver hoy mismo

DEPORTES

Tigres vs Toluca: dónde y

Tigres vs Toluca: dónde y a qué hora ver todos los partidos de la jornada 3 de la Liga MX

Ricochet defiende su título en la Arena México y lanza advertencia a Titán

Pachuca vs América: ¿dónde y cuándo ver en vivo el partido de la Jornada 3 del Clausura 2026?

Checo Pérez corre por primera vez el monoplaza de Cadillac en la Fórmula 1

Carlos Salcido exhibe que Miguel Herrera lo culpó por la eliminación del Mundial de Brasil 2014