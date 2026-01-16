Beca Rita Cetina 2026: Inicia la entrega de tarjetas en Ecatepec, ¿cómo obtener la tuya?

Una estrategia de asistencia social permitirá que alumnos de primaria y secundaria cuenten con respaldo financiero directo, favoreciendo la continuidad en su formación. (Foto Especial)

La Beca Universal de Educación Básica “Rita Cetina” 2026 ya comenzó a entregarse en Ecatepec, Estado de México, uno de los municipios con mayor población estudiantil del país.

Este programa se ha consolidado como un derecho permanente para niñas, niños y adolescentes inscritos en escuelas públicas de nivel básico, con el objetivo de garantizar que ningún estudiante abandone sus estudios por falta de recursos económicos.

La entrega de tarjetas se realizó este viernes 16 de enero y representa un paso clave para que las familias puedan acceder de manera directa a los apoyos económicos.

En Ecatepec, la Gobernadora Delfina Gómez, junto a la Presidenta Claudia Sheinbaum, realizó la entrega de la Beca Rita Cetina. (X/ @Edomex)

Con este mecanismo, los depósitos se realizan en la tarjeta del Bienestar, lo que asegura transparencia y continuidad en los pagos de los estudiantes.

¿Quiénes pueden obtener la beca?

La Beca Rita Cetina está dirigida a familias con hijas e hijos inscritos en preescolar, primaria y secundaria públicas. Los apoyos varían según el nivel educativo y el momento en que la familia ingresó al programa.

Para estudiantes de secundaria , el apoyo es de mil 900 pesos bimestrales por familia , más 700 pesos adicionales por cada estudiante extra en ese nivel.

Para estudiantes de primaria , a partir de 2026 se otorga un fondo anual de 2 mil 500 pesos destinado a útiles escolares y uniformes.

En el caso de familias con varios hijos, los montos se combinan, asegurando que cada estudiante reciba respaldo económico.

Los apoyos económicos varían: secundaria recibe mil 900 pesos bimestrales por familia, mientras primaria tendrá 2 mil 500 pesos anuales para útiles y uniformes. (Foto: gobierno de México)

Este esquema busca atender la diversidad de situaciones familiares y garantizar que el apoyo llegue de manera justa y proporcional.

¿Cómo registrarse en el programa?

El registro para la beca se realiza exclusivamente en línea a través del portal oficial del programa. El proceso requiere que el tutor legal (madre, padre o responsable) cuente con una cuenta Llave MX y prepare la documentación vigente.

Los documentos y datos solicitados incluyen:

CURP del tutor y del estudiante.

Credencial de elector (INE) vigente.

Código postal y comprobante de domicilio.

Número telefónico y correo electrónico activo.

Clave de Centro de Trabajo (CCT) de la escuela pública.

Grado, grupo y turno escolar.

El proceso requiere CURP, INE vigente, comprobante de domicilio y un contacto actualizado. (X/ Programas del Bienestar)

Una vez completado el registro, el sistema genera un comprobante digital que debe guardarse, ya que servirá para futuras aclaraciones o verificaciones.

¿Cuándo se realizan los pagos?

Los pagos de la Beca Rita Cetina 2026 se realizan de manera bimestral, excepto en los meses de receso escolar (julio y agosto). Para primaria, el apoyo es anual y se entrega en una sola exhibición.

El primer depósito del ciclo 2026 está previsto para febrero, siguiendo un calendario escalonado por la primera letra del apellido de los beneficiarios. Posteriormente, los pagos se normalizan cada dos meses.

Es fundamental que las familias estén atentas a los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez, donde se publican las fechas exactas y cualquier actualización.

Las tarjetas del Bienestar para la Beca Rita Cetina aseguran transparencia y continuidad en los pagos directos a las familias beneficiarias. (Programas del Bienestar)

La entrega de tarjetas de la Beca Rita Cetina 2026 en Ecatepec marca el inicio de un ciclo escolar con mayores oportunidades para miles de estudiantes. Este programa no sólo representa un apoyo económico, sino también un compromiso social para garantizar la permanencia escolar.