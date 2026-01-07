México

Beca Rita Cetina 2026 para primaria se atrasa: ¿cuándo serán las nuevas asambleas informativas?

El aplazamiento permitirá realizar reuniones en planteles públicos para comunicar detalles sobre la documentación y el uso de la plataforma digital

La Beca Rita Cetina ampliará
La Beca Rita Cetina ampliará su cobertura este año para que todos los alumnos de primaria que cursen en alguna escuela pública puedan integrarse (Foto: Programas para el Bienestar)

El inicio de 2026 trajo consigo un ajuste inesperado en el calendario de la Beca Rita Cetina, el programa federal que busca apoyar a estudiantes de primaria en escuelas públicas con recursos destinados a útiles y uniformes escolares.

Aunque se esperaba que el registro comenzara en enero, las autoridades confirmaron que el proceso se retrasará y que las familias deberán esperar un poco más para inscribir a sus hijos.

La decisión responde a la necesidad de organizar asambleas informativas en cada plantel, donde padres y tutores recibirán detalles sobre requisitos, documentación y fechas específicas.

Las autoridades suspendieron el inicio
Las autoridades suspendieron el inicio del registro en enero por ajustes administrativos y para ampliar la cobertura del programa federal de becas escolares. (Programas del Bienestar)

Este cambio abre la oportunidad de que el proceso se realice con mayor claridad y orden, evitando errores que puedan retrasar la entrega del apoyo económico.

¿Por qué se suspendió el registro en enero?

El registro para la Beca Rita Cetina previsto para enero fue suspendido debido a ajustes administrativos y a la intención de ampliar la cobertura del programa.

Las autoridades señalaron que era necesario recorrer las fechas para garantizar que todas las escuelas públicas de primaria pudieran convocar a los padres de familia en reuniones presenciales.

  • El programa entregará 2 mil 500 pesos por estudiante en primaria.
  • La cobertura se extiende a todos los grados de 1º a 6º, no sólo a los de cuarto a sexto como se había planteado inicialmente.
  • Las familias con más de un hijo inscrito podrán recibir un pago doble de hasta 5 mil pesos, siempre que ambos mantengan inscripción vigente.
La cobertura de la Beca
La cobertura de la Beca Rita Cetina para 2026 incluirá a todos los grados, de primero a sexto de primaria, en escuelas públicas del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De esta manera, el retraso busca asegurar que la información llegue de manera uniforme y que los beneficiarios cumplan con los requisitos antes de recibir el apoyo.

¿Cuándo serán las nuevas asambleas informativas?

Las asambleas informativas se realizarán en febrero de 2026 en las primarias públicas de todo el país. Cada plantel será responsable de convocar a los padres y tutores, quienes deberán acudir para conocer los pasos del registro.

  • En estas reuniones se explicará el uso de la plataforma Llave MX, indispensable para completar el trámite digital.
  • Se detallará la documentación requerida, como CURP del estudiante, Clave de Centro de Trabajo (CCT), identificación oficial del tutor y comprobante de domicilio.
  • Los “Servidores de la Nación” estarán presentes para orientar a las familias y resolver dudas.
Las asambleas informativas sobre requisitos
Las asambleas informativas sobre requisitos y documentación de la Beca Rita Cetina se realizarán en todas las primarias públicas en febrero de 2026. (Programas para el Bienestar)

En este sentido, febrero será el mes clave para que las familias se preparen y aseguren la inscripción de sus hijos en el programa.

¿Qué deben hacer las familias para no perder el apoyo?

Además de asistir a las asambleas, es fundamental que los padres verifiquen el estatus del expediente en el sistema digital. Sólo aquellos que aparezcan como Activo o Validado recibirán el primer depósito.

  • Si el estatus aparece como En revisión o Documentación incompleta, se deben subir los archivos faltantes en formato PDF o JPG.
  • Si figura como Suspendido, será necesario acudir a una mesa de atención de la SEP para solicitar la reactivación.
  • Se recomienda evitar errores comunes como documentos borrosos o datos incorrectos en la CURP.

Es así que este aplazamiento puede generar incertidumbre, pero también ofrece a los padres y tutores la oportunidad de preparar con calma la documentación y revisar el estatus de sus expedientes.

El aplazamiento del registro brinda
El aplazamiento del registro brinda a las familias tiempo adicional para revisar y completar la documentación, evitando errores en el trámite de la beca. -(Imagen Ilustrativa Infobae)

Si se atienden las indicaciones oficiales y se participa en las asambleas escolares, el beneficio de 2 mil 500 pesos por estudiante se convertirá en una herramienta clave para aliviar la carga económica del regreso a clases.

Temas Relacionados

Beca Rita CetinaBecas para el BienestarProgramas Para El BienestarProgramas SocialesBecasPagosDepósitos2026mexico-noticias

