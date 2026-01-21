5 desayunos ideales y fáciles de preparar para quienes tienen el colesterol elevado

Las opciones con fibra, antioxidantes y grasas buenas pueden aportar grandes beneficios a quienes buscan regular sus niveles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El desayuno desempeña un papel fundamental en la alimentación de quienes presentan niveles elevados de colesterol. Elegir los nutrientes adecuados en la primera comida del día puede contribuir a regular el colesterol en sangre y a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Incorporar alimentos ricos en fibra, grasas saludables y antioxidantes permite no solo controlar esta condición, sino también fortalecer la salud del corazón a largo plazo.

Una selección informada de ingredientes en el desayuno representa una estrategia efectiva para mejorar la calidad de vida y prevenir complicaciones asociadas al colesterol alto, razón por la cual aquí te damos 5 excelentes opciones de desayunos las cuales son sugeridas por la Fundación Española del Corazón para personas con esta condición,

El incluir ingredientes con fibra y grasas saludables puede marcar la diferencia en el control de los niveles de colesterol. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los desayunos ideales y fáciles de preparar para quienes desean bajar sus niveles de colesterol

Aquí tienes cinco opciones de desayunos fáciles de preparar y adecuados para personas con colesterol elevado. Todas las sugerencias priorizan ingredientes ricos en fibra, grasas saludables y bajos en grasas saturadas:

1. Avena cocida con frutas frescas

La avena contiene betaglucanos, un tipo de fibra soluble que ayuda a reducir el colesterol LDL. Puedes cocinarla con agua o leche descremada y agregarle manzana, pera, fresas o plátano. Evita añadir azúcar; puedes endulzar con un poco de canela.

2. Pan integral con aguacate y tomate

El pan integral aporta fibra y el aguacate grasas monoinsaturadas, que son beneficiosas para el corazón. Añade rodajas de tomate fresco y un toque de pimienta.

3. Yogur natural descremado con semillas y frutos rojos

El yogur bajo en grasa junto con semillas de chía o linaza y frutos rojos (fresas, arándanos, frambuesas) ofrece calcio, fibra y antioxidantes.

4. Tortilla de claras con espinaca y champiñones

Las claras de huevo tienen menos colesterol que el huevo entero. Puedes prepararlas con espinaca y champiñones salteados, usando solo unas gotas de aceite de oliva.

5. Smoothie verde

Mezcla espinaca, manzana verde, pepino, un poco de jugo de limón y agua. Puedes añadir semillas de chía o linaza para más fibra. Este batido es bajo en calorías y favorece la salud cardiovascular.

Las alternativas propuestas combinan practicidad y nutrientes que favorecen la reducción del colesterol en la sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los beneficios de los principales alimentos de los desayunos para reducir el colesterol

A continuación, se detallan los beneficios de la avena, los frutos rojos, la chía, el aguacate y las espinacas en la reducción de los niveles de colesterol en la sangre:

Avena

Contiene betaglucanos, un tipo de fibra soluble que ayuda a disminuir la absorción de colesterol en el intestino y contribuye a reducir el colesterol LDL (colesterol “malo”).

Frutos rojos

Aportan antioxidantes, especialmente polifenoles y vitamina C, que combaten la inflamación y el daño oxidativo en los vasos sanguíneos. También contienen fibra, que ayuda a controlar los niveles de colesterol.

Chía

Rica en fibra soluble y ácidos grasos omega-3 de origen vegetal. Estos nutrientes favorecen la reducción del colesterol total y del colesterol LDL, además de mejorar la salud vascular.

Aguacate

Proporciona grasas monoinsaturadas, que ayudan a disminuir los niveles de colesterol LDL y a mantener o incrementar el colesterol HDL (colesterol “bueno”). También contiene fibra y antioxidantes.

Espinacas

Ofrecen fibra, antioxidantes y compuestos como los esteroles vegetales, que contribuyen a bloquear parcialmente la absorción de colesterol en el intestino.

Estos alimentos tiene propiedades particulares que los hacen ideales para ayudar a reducir el colesterol "malo" en la sangre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos alimentos, incorporados de manera regular en la dieta, pueden formar parte de una estrategia efectiva para el control del colesterol y la protección cardiovascular.