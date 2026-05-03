Clausuran zona de tala en El Ocotal: alcaldía Cuajimalpa advierte sanciones por irregularidades

Clausura tala de árboles Cuajimalpa CDMX (Foto: SEDEMA)

El gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA), informó que clausuró la zona de la tala de árboles del paraje conocido como “El Ocotal”, alcaldía Cuajimalpa.

Personal de la Sedema hizo una inspección extraordinaria en materia de arbolado, llevada a cabo por Dirección General de Inspección y Vigilancia Ambiental (DGIVA) acudió a la zona de la Carretera México-Toluca km 24, colonia La Venta.

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Las autoridades captalinas señalaron que se identificaron indicios recientes de intervención, entre ellos 14 tocones de corte reciente, aproximadamente 25 metros cúbicos de residuos producto de derribo y poda, así como podas superiores al 25 por ciento en diversos individuos arbóreos, particularmente hacia la calle Santa Rita.

clausura tala de árboles SEDEMA Cuajimalpa CDMX

Asimismo, se detectó que las actividades se realizaron en un polígono aproximado de 1,380 metros cuadrados, sin que se exhibieran en el sitio las autorizaciones correspondientes en materia de arbolado, ni dictamen técnico, acreditación vigente del responsable, ni documentación que sustente el manejo de los residuos generados.

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Según las autoridades, se recabaron testimonios en el sitio, donde los trabajos se habrían realizado entre el 28 y el 30 de abril, siendo este último el día con mayor intervención.

Por ello, procedió a la colocación de 13 sellos de clausura con la leyenda “CLAUSURADO”, a fin de suspender cualquier actividad en la zona.

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Alcaldía da su postura

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Por su parte, la alcaldía Cuajimalpa informó que dará seguimiento permanente a las obras que se realizan en la zona de El Ocotal, correspondientes al Tren Interurbano México–Toluca, y advirtió que procederá conforme a la ley en caso de detectar irregularidades en su ejecución.

A través de un comunicado, la demarcación encabezada por Carlos Orvañanos señaló que mantiene coordinación con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), dependencia responsable del proyecto federal, con el objetivo de garantizar que los trabajos cumplan con la normatividad vigente en materia de construcción, impacto ambiental y seguridad.

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La autoridad local detalló que el monitoreo de las obras responde a reportes recientes sobre actividades en la zona de El Ocotal, lo que llevó a reforzar la supervisión y a precisar que, si bien se trata de una obra de carácter federal, existe responsabilidad compartida en la vigilancia del cumplimiento legal en territorio de la Ciudad de México.

En ese sentido, la alcaldía subrayó que también mantiene comunicación con la SEDEMA, así como con instancias federales, con las que actualmente revisa de manera conjunta los expedientes técnicos y permisos relacionados con los trabajos en curso.

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“El objetivo es garantizar que las obras se desarrollen dentro del marco legal y en protección del entorno natural y urbano”, indicó la alcaldía en su posicionamiento oficial.

Supervisión ambiental y legal en la mira

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El gobierno local enfatizó que uno de los puntos clave de la supervisión es el cumplimiento de las disposiciones ambientales, particularmente por tratarse de una zona con características ecológicas relevantes. La revisión incluye permisos de impacto ambiental, uso de suelo, manejo de residuos y medidas de mitigación.

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Asimismo, se destacó que la coordinación interinstitucional busca evitar afectaciones a comunidades cercanas, así como prevenir riesgos derivados de posibles incumplimientos.

De acuerdo con la alcaldía, en caso de identificarse omisiones, inconsistencias o cualquier tipo de incumplimiento a la ley, se procederá a aplicar las sanciones correspondientes conforme a las facultades legales de la demarcación.

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En este contexto, la alcaldía de Cuajimalpa reiteró su papel sin invadir competencias federales, pero asegurando que los trabajos se desarrollen bajo estándares legales y técnicos adecuados.