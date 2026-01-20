Vinculan a proceso al exalcalde y dos exfuncionarios más de San Juan Lajarcia, Oaxaca, por violencia política de género

Exalcalde de San Juan Lajarcia, Oaxaca. Crédito: Gobierno municipal de San Juan Lajarcia

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo auto de vinculación a proceso contra el exalcalde y dos exfuncionarios de San Juan Lajarcia, Oaxaca, por violencia política de género, luego de recibir la denuncia de una regidora que reportó obstrucción y agresiones en el ejercicio de su cargo.

Según reportes oficiales, el caso fue impulsado por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), instancia que llevó la investigación ante las autoridades judiciales.

Tras una investigación, Infobae México confirmó que el exalcalde identificado como Alfredo Hernández Velásquez, ocupó el cargo en el periodo 2023-2025.

En el comunicado, la FGEO no detalló las medidas señaladas por el juez a cargo del caso.

Denuncia por obstrucción y violencia de género

La investigación comenzó después de que una exservidora identificada por las autoridades como Gabriela “N”, quien ocupó el cargo de Regidora de Hacienda, presentara una denuncia ante la FEDE.

En su testimonio, la víctima declaró que enfrentó obstáculos para ejercer sus funciones, además de episodios de violencia verbal y psicológica basados en estereotipos de género.

En la investigación participó la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. Crédito: FGE Oaxaca

De acuerdo con reportes oficiales, la afectada reportó “maltratos y exclusión deliberada en la toma de decisiones del cabildo”.

Durante la audiencia, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca expuso los hechos que permitieron imputar a los exservidores públicos, logrando que el juez dictara el auto de vinculación a proceso por el delito de Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género, conforme al artículo 20Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

Identidad de los vinculados a proceso

Según datos oficiales de la FGEO, los imputados fueron identificados como A.H.V., J.A.A.M. y R.F.R.S..

Tras la difusión, Infobae México obtuvo los nombres de los servidores, los cuales corresponden a Alfredo Hernández Velásquez (exalcalde), José Ángel Arreola Martínez (exsíndico) y Rey Fernando Robles Sánchez (exregidor de Obras Públicas).

Estas personas integraban el cabildo municipal de San Juan Lajarcia, junto con la víctima, en el distrito de San Carlos Yautepec, durante el periodo 2023-2025.

Según reportes, el expediente se documentaron diversas acciones que obstaculizaron el ejercicio pleno de los derechos políticos de la regidora, lo que motivó la intervención de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales.

Compromiso institucional con los derechos políticos de las mujeres

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca reiteró, mediante un comunicado, su compromiso con la protección de los derechos de las mujeres para garantizar el libre desarrollo y ejercicio de los cargos públicos. .

La obtención del auto de vinculación a proceso representaría un avance relevante en la aplicación de la legislación en materia de violencia política y en la defensa de los derechos políticos de las mujeres.

La continuación del proceso legal marcaría el rumbo de la aplicación de la justicia en casos similares dentro del estado de Oaxaca y en la región.

Puntos relevantes de la noticia

La FGEO y la FEDE lograron la vinculación a proceso de tres exfuncionarios municipales de San Juan Lajarcia por violencia política de género

Los acusados son el exalcalde Alfredo Hernández Velásquez , el exsíndico José Ángel Arreola Martínez y el exregidor Rey Fernando Robles Sánchez

La víctima, identificada como exregidora de Haciend a, denunció obstrucción y maltratos basados en estereotipos de género

El caso se juzga bajo el artículo 20Bis de la Ley General en Materia de Delitos Electorales

La Fiscalía estatal reafirmó su compromiso con la protección de los derechos políticos de las mujeres