Recapturan a exalcalde de Chiapas por liderar grupo armado: ya había sido condenado a 110 años de prisión por asesinato

El ahora detenido fue alcalde de Pueblo Nuevo Solistahuacán

El hombre capturado (FGE Chiapas)
El hombre capturado (FGE Chiapas)

Las autoridades de Chiapas informaron sobre la detención de Enoc “N”, un sujeto identificado como exalcalde de Pueblo Nuevo Solistahuacán y quien fue arrestado por su presunta responsabilidad en las acciones de atentado contra la paz.

Cabe destacar que se trata de una recaptura, pues el hombre mencionado ya había sido asegurado por las autoridades y hasta condenado a más de 100 años de prisión por el asesinato de cinco personas durante las elecciones del 5 de junio de 2021.

“Un grupo armado de aproximadamente cien personas ingresó al municipio de Tapalapa, imponiendo como “nuevo líder” al inculpado, mismo por quien eran encabezados, amenazando a la población, estableciendo toques de queda, intimidando al Director de Seguridad Municipal e interrumpiendo reuniones ciudadanas y proyectos", es parte de lo informado por la Fiscalía General del estado (FGE) de Chiapas de manera reciente.

Anteriormente fue detenido y sentenciado a más de 100 años de prisión (Facebook/FGE Chiapas)

Además, las autoridades confirmaron que el sujeto recientemente asegurado fue presidente municipal en el periodo 2012-2015 en Pueblo Nuevo Solistahuacán. Actualmente esta a disposición del Distrito Judicial de Cintalapa, para que sea determinada su situación legal.

La captura fue realizada por elementos del Grupo Interinstitucional, conformado por la FGE, la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal y la Guardia Estatal Preventiva. Un video compartido por las autoridades muestra al hombre siendo custodiado por agentes de seguridad.

Se le acusa del delito de atentado contra la paz y la integridad corporal y patrimonial de la colectividad del estado, el cual habría sido cometido en agravio de la seguridad pública del estado, dichas acciones fueron registradas entre julio y noviembre de 2025, en el municipio de Tapalapa.

Sentencia de más de 10 años contra el exfuncionario

Por su parte, en enero de 2025 fue informado que el exalcalde fue liberado liego de ganar un amparo directo. Anteriormente el sujeto había recibido una sentencia de 110 años de prisión por homicidio.

El exedil ha sido vinculado
El exedil ha sido vinculado a diversos delitos a lo largo de su carrera política. Credito: FB- Enoc Diaz Perez

Los registros periodísticos indican que en junio de 2021 un grupo de hombres armados atacó una camioneta en la que era transportado material electoral. La agresión derivó en la muerte de cinco personas

Bernardino Sánchez Gómez, Silvia Sánchez Sánchez, Ramiro Díaz Sánchez, Moisés Sánchez Sánchez y Héctor Hernández López. fueron las víctimas mortales en dicha ocasión.

Asimismo, una de las mujeres sobrevivientes (Elsa Estrada Sánchez) fue la encargada de identificar al exfuncionario como uno de los implicados en la agresión sucedida en el tramo entre las comunidades de Avellano Buenavista y La Cumbre.

Sin embargo, fue liberado como resultado de un amparo.

